«Делаем все возможное»: Госжилфонд обещает вернуть маткапитал в соципотеку

Однако договоры займа татарстанским бюджетникам выбить у ведомства Марата Зарипова пока не удалось

Сегодня в Госсовете Татарстана обсудили одну из наболевших проблем бюджетников — отказ Госжилфонда оформлять соципотечников по договорам займа и принимать в погашение долга средства маткапитала. Ранее в ГЖФ заявляли, что будут выдавать займы только при наличии материнского капитала, остальным придется заключать договор соципотеки. Но в конце марта стало известно, что из-за изменений в законодательстве фонд вовсе не сможет привлекать выплаты матерям по линии Пенсионного фонда. Как выяснило «Реальное время», ГЖФ все же хочет вернуть себе эту возможность, но для этого понадобится внести изменения в правовой статус организации. Кроме того, благодаря республике у бюджетников сохраняется возможность списать 200 тыс. рублей долга при рождении ребенка в семье.

«Надеялась на поддержку, оказалась в яме»

Отказ от выдачи займов и стал одной из главных тем, которые обсудили на сегодняшнем круглом столе в Госсовете, что фактически стало попыткой ведения конструктивного диалога представителей ГЖФ и других представителей власти с соципотечниками. В мероприятии в Госсовете участвовало порядка 40 человек, больше половины из них — участники госпрограмм. На встречу пришли пострадавшие соципотечники, депутаты Госсовета и Казгордумы, представители Госжилфонда, ПФР, министерств Татарстана, надзорных органов и исполкома Казани.

Перед началом заседания корреспондент «Реального времени» пообщался с соципотечниками. Участница госпрограммы Эльвира Садкина как многодетная мать надеется на благополучное разрешение ситуации. По ее словам, она участвует в программе с 2011 года, а теперь оказывается в долговой яме.



— Я надеялась на поддержку государства, а сейчас этой поддержки не вижу. И Госжилфонд, и государство ничего конкретного не обещают, — говорит она. Уже в ходе круглого стола Эльвира Садкина рассказала, что, по ее подсчетам, ставка по социальной ипотеке теперь составляет не обещанные 7%, а 9,8% годовых.

Рассказы других соципотчеников тоже были о том, что строительство того же комплекса «Салават купере» затянулось, из-за чего к моменту сдачи квартир заметно выросла цена квадратного метра. К тому же, если бы дома в 11-м квартале микрорайона были сданы чуть раньше, участники госпрограмм успели бы привлечь заем до введения новшеств Госжилфондом.

Схема с подписанием договора займа подразумевала, что Госжилфонд выкупает квартиру за счет собственных средств и выдает заем под 7% годовых в размере текущей стоимости жилья. Фото Романа Хасаева

Еще в феврале Госжилфонд приклеил на дверь своего офиса объявление, напечатанное на листе формата А4, о том, что займы будут выдаваться только участникам госпрограмм, вложившим средства материнского капитала. Чуть позже исчезла и эта лазейка: ГЖФ перестал принимать маткапитал. Правда, на сей раз это было обусловлено не инициативой самого фонда, а связано с изменениями в законодательстве, согласно которым организации, которые не контролируются Банком России, не могут привлекать маткапитал.

Напомним, схема с подписанием договора займа подразумевала, что Госжилфонд выкупает квартиру за счет собственных средств и выдает заем под 7% годовых в размере текущей стоимости жилья (за вычетом средств, накопленных на личном счету заемщика). Участники госпрограмм в свою очередь обязались погашать в течение 15—25 лет, при этом стоимость квадратного метра остается фиксированной. Второй способ оплатить стоимость квартиры — подписать договор соципотеки. Но по его условиям, цена «квадрата» регулярно растет, в том числе с учетом инфляции.



ГЖФ хочет вернуть право привлекать маткапитал

Любопытно, что позицию ГЖФ на круглом столе разъяснял не исполнительный директор ГЖФ Марат Зарипов, а его зам — Булат Гилманов, именно ему пришлось отбиваться от многочисленных вопросов соципотечников. В отличие от своего предшественника Талгата Абдуллина, который в критических ситуациях брал удар на себя и во время так называемых «штурмов» ГЖФ выходил к соципотечникам лично, Зарипов не любит публичных выступлений. Также он не был замечен на торжественных заселениях соципотечных домов, за редким исключением.

Булат Гилманов на круглом столе рассказал, что изначально ГЖФ выдавал займы не всем и что эта мера была разработана как раз для того, чтобы у соципотечников была возможность привлекать маткапитал.

— Процент и там, и по договору с ипотекой — 7%, как установлено нормативными документами республики. Здесь разница небольшая: деньги начисляются за невыкупленную часть метров. Процедура выдачи займов на сегодняшний день такова, что по законодательству нашу организацию с такой правовой формой исключили. Чтоб выдавались займы, мы должны иметь лицензию Банка России, а ее у нас нет. Поэтому выдавать займы мы не можем. Совместно с Пенсионным фондом и Министерством юстиции мы работаем над тем, чтобы реализовать средства маткапитала. Есть некоторые наработки, которые проходят согласования в Минюсте. Возможность применения маткапитала будет решена, — заверил Гилманов.

«Сейчас вносятся изменения в правовой статус, чтоб подходить под федеральный закон и иметь возможность погасить средствами маткапитала займы», — резюмировала Гульсина Сабирова

Чуть позже его слова подтвердила и начальник отдела социальных выплат отделения Пенсионного фонда по РТ Гульсина Сабирова. По ее словам, программа материнского капитала изначально не соответствовала условиям Жилищного фонда, а договор социальной ипотеки не подходил под федеральный закон.

— Тогда был найден выход — стали участникам ипотеки выдавать договоры социального найма. За 12 лет тысяча татарстанских семей погасила займы на средства маткапитала, — рассказала Сабирова.

По ее словам, после принятия изменений в законодательстве из числа организаций, которые могут привлекать средства маткапитала, были исключены многие организации, в том числе ГЖФ.

— Мы с ГЖФ работаем в этом плане: провели несколько совещаний, ищем выходы, каким образом они могут подойти к закону. Как понимаю, ГЖФ делает все возможное. Сейчас вносятся изменения в правовой статус, чтоб подходить под федеральный закон и иметь возможность погасить средствами маткапитала займы, — резюмировала Гульсина Сабирова.

Соципотченая «трешка» по цене «однушки»

В своем выступлении Булат Гилманов коснулся и стоимости соципотечного жилья.

— По цене 34 тысячи рублей за кв. м мы получаем квартиру в чистовой отделке со всеми коммуникациями. На сегодняшний день на рынке квартиры стоят 60—70 тысяч рублей. Если идти в коммерческую ипотеку, то там по цене 2,8 млн рублей, а именно столько на сегодняшний день стоит трехкомнатная квартира по соципотеке, трудно купить даже «однушку», да и та в черновой отделке. То есть еще порядка 1 млн рублей придется вложить, чтобы привести квартиру в нормативное состояние, — заметил Гилманов, вероятно, под последним выражением предполагая ремонт. — Сравнивать трехкомнатную квартиру за 2,8 млн рублей, оплаченную под 10% с коммерческой ипотекой, когда застройщик требует полной оплаты, понятия несопоставимые, — заключил заместитель исполнительного директора ГЖФ.

И он еще раз озвучил условия соципотеки: квадратный метр стоит 34 тысячи рублей, рассрочка предоставляется сроком до 28,5 года при первоначальном взносе 10% от стоимости жилья.

— Что будет с деньгами через 28,5 года, о стоимости квартиры, наверное, не совсем корректно [рассуждать], — сказал в завершение Булат Гилманов, намекая на расчеты соципотечников, по которым к концу срока соципотеки из-за роста цен ежемесячные платежи могут вырасти до 40 тысяч рублей в месяц. Естественно, его заявления встретили непонимание со стороны пришедших соципотечников.

Ирек Шайдуллин подчеркнул, что большинство жалоб жителей микрорайона касается допущенного строительного брака, при этом обнаруживаются «факты вопиющих нарушений»

От газоблоков ушли, но продувы остались

Но похоже, что в погоне за экономией и максимальным удешевлением квадратного метра страдает качество строительства. В частности, на круглом столе много говорили о строительных недоделках, которые были допущены при строительстве первой и второй очередей «Салават купере». Замначальника Госжилинспекции Татарстана Ирек Шайдуллин подчеркнул, что большинство жалоб жителей микрорайона касается допущенного строительного брака, при этом обнаруживаются «факты вопиющих нарушений». По его словам, на сегодняшний день чуть ли не крайними в этой ситуации оказались подрядчики, которые устраняют недоделки по гарантийным письмам.

— Цена вопроса огромная. В состоянии ли подрядчики выполнить [эти работы]? Хотелось бы услышать позицию Госжилфонда и Минстроя по вопросам качества строительства. Почему-то я не увидел представителей Госстройнадзора. Вопиющие нарушения там есть, а их почему-то не пригласили, — заметил Ирек Шайдуллин. По его мнению, за качество строительства должны отвечать и надзорные органы, также должна быть создана рабочая группа, которая будет решать вопрос об устранении строительных недоделок и его финансирования.

В ответ депутат Госсовета Хафиз Миргалимов, который модерировал встречу, в свое оправдание отметил: «Мы многим предложили прийти. К сожалению, не все отреагировали на наше приглашение».

Замначальника управления капитального строительства и реконструкции ИКМО Казани Алмаз Фазылов попытался несколько смягчить тему жалоб на качество строительства в первых двух очередях. По его словам, около 30—40% поступающих жалоб связано с неработающим домофоном или счетчиком, также есть вопросы по отделке. Впрочем, он подтвердил, что есть и более серьезная проблема с фасадами и продуванием стен.

В своем выступлении Фазылов не стал проливать свет на то, как решается данный вопрос в уже заселенных домах, но пояснил, что для предотвращения продувов и других проблем в строящихся домах третьей и четвертой очереди «Салават купере» будут использоваться другие строительные материалы. Добавим, что «Реальное время» уже подробно писало об этом в одной из предыдущих публикаций.

Завершая работу круглого стола, Миргалимов выразил надежду, что такие встречи будут проходить в дальнейшем

— Конструкции поменяли: от газоблока и утеплителя ушли на силикатный кирпич и на двойной слой утеплителя и защитную пленку. Обе конструкции соответствуют нормативам. Но ситуация показала, что можно сделать лучше.

Завершая работу круглого стола, Миргалимов выразил надежду, что такие встречи будут проходить в дальнейшем и проблемы соципотечников разрешатся.