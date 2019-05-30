ГЖФ пообещал соципотечникам вернуть возможность платить маткапиталом

Сегодня на круглом столе в Госсовете РТ замглавы Госжилфонда при президенте РТ Булат Гилманов сообщил, что в его ведомстве работают над возвращением возможности оплачивать соципотеку маткапиталом. Однако вернуть бюджетникам право перейти на договоры займа — пока не обещают. Соципотечники рассчитывали на этом сэкономить, но в ведомстве считают, что они заблуждаются:

— Процент и там [по договору займа], и по договору с ипотекой — 7%, как установлено нормативными документами республики. Здесь разница небольшая: деньги начисляются за невыкупленную часть метров. Процедура выдачи займов на сегодняшний день такова, что по законодательству нашу организацию с такой правовой формой исключили. Чтоб выдавались займы, мы должны иметь лицензию Банка России, а ее у нас нет. Поэтому выдавать займы мы не можем. Совместно с Пенсионным фондом и Министерством юстиции мы работаем над тем, чтобы реализовать средства маткапитала. Есть некоторые наработки, которые проходят согласования в Минюсте. Возможность применения маткапитала будет решена, — заверил Гилманов.

Его слова подтвердила и начальник отдела социальных выплат отделения Пенсионного фонда по РТ Гюльсина Сабирова. По ее словам, программа маткапитала изначально не соответствовала условиям ГЖФ, а договор соципотеки не подходил под федеральный закон:

— Тогда был найден выход — и стали участникам ипотеки выдавать договора социального найма. За 12 лет тысяча татарстанских семей погасили займы на средства маткапитала, — рассказала Сабирова.

По ее словам, после принятия изменений в законодательстве из числа организаций, которые могут привлекать средства маткапитала, были исключены многие организации, в том числе ГЖФ:

— Мы с ГЖФ работаем в этом плане: провели несколько совещаний, ищем выходы, каким образом они могут подойти к закону. Как понимаю, ГЖФ делает все возможное. Сейчас вносятся изменения в правовой статус, чтоб подходить под федеральный закон и иметь возможность погасить средствами маткапитала займы, — резюмировала Гюльсина Сабирова.