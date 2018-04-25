Чья бы корова мычала: сухое молоко решили изгнать с помощью «Меркурия»

В Татарстане обещают, что из-за внедрения электронной ветеринарной сертификации дефицита продуктов не будет

Грозит ли Татарстану дефицит молока в связи с введением с 1 июля обязательной электронной ветеринарной сертификации, придется ли производителям и потребителям дорого заплатить за нововведения и что делать тем, кто хочет подтвердить качество своей продукции или убедиться в безопасности покупаемого продукта, но не может воспользоваться интернет-сервисами? Эти и другие вопросы обсуждали вчера на пресс-конференции регионального Управления Россельхознадзора.

«Меркурий» прилетел в Татарстан досрочно



Необходимость введения обязательной электронной ветеринарной сертификации в России назрела давно, однако переход на электронное оформление ветеринарных документов на подлежащие государственному ветеринарному надзору грузы до последнего времени откладывался. Не готовы были все — и государство, и производители. Однако, как сообщил сегодня журналистам на пресс-конференции начальник отдела пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе Российской Федерации и транспорте Ильшат Мухаметшин, с 1 июля все пути на рынок, кроме автоматизированной государственной электронной системы «Меркурий», для производителей подлежащей ветеринарному надзору продукции будут закрыты. Даже для самых мелких — мимо нее не должно проскочить ни бидона молока, ни одной коровьей или бараньей туши с самого маленького личного крестьянского хозяйства. Кроме того, в ФГИС «Меркурий» придется интегрироваться и торговым компаниям, и рестораторам, и КФХ, и вообще всем, кто поставляет товары такого рода на рынок.

— Раньше мы пользовались для сертификации только бумажными формами, которые были защищены так же надежно, как и денежные билеты, но эта советская система давно себя изжила, — подчеркнул ветеринарный врач ветеринарного объединения Казани Булат Нуриахмитов.(Фото tatar-inform.ru)

— Но еще в конце «нулевых» годов на федеральном уровне было принято решение о разработке государственной электронной информационной системы… Она носит название ВетИС, а «Меркурий» — часть этой системы. Ее начали вводить с 2012 года, а Татарстан начал на нее переходить с середины 2015-го. В чем плюс этой системы: мы можем отследить в онлайн-режиме создание и изменение всех сопроводительных ветеринарных документов по всей России… Главное преимущество — это прозрачность: мы можем полностью отследить процесс создания колбасы или, скажем, творожка, который вы едите на завтрак. Корова попадает на убойный пункт, из нее получают мясо, какие-то части туши отправляются на мясокомбинат, из них получают колбасу, полуфабрикаты… И на каждом этапе этой цепочки мы можем убедиться в достоверности сведений о продукции и ее безопасности, например, в том, что мясо для колбасы прошло ветеринарный контроль.

На сегодня переход на электронную сертификацию еще носит добровольный характер, но, по данным Россельхознадзора, Татарстан стал одним из лидеров среди российских регионов, где ветеринарные сертификаты на мясо, птицу, мясопродукты, сырое молоко, молочную продукцию, рыбу и рыбную продукцию оформляются в электронном виде.

Дешево ли — вопрос, но уж точно сердито

Чиновники убеждают: переход на электронный документооборот в сфере сертификации ветеринарных продуктов выгоден всем — и государству, и потребителям, и производителям. С первыми двумя категориями все понятно без объяснений: ГИС «Меркурий» ставит процесс поставки и переработки скоропортящихся, могущих оказаться зараженными опасными болезнями продуктов под тотальный государственный контроль. Значит, «левая» и фальсифицированная продукция не проскочит на рынок. Булат Нуриахмитов проиллюстрировал это так:

— Если на молокозавод завезли 100 тонн сырого молока от производителей, а на выходе оказалось 200 тонн, то сразу возникает вопрос, откуда взялись излишки…

Какие выгоды из электронного документооборота может извлечь предприниматель, пояснил замруководителя Управления Россельхознадзора по РТ Евгений Иванов:

— Раньше производители платили за бланки, печатавшиеся на фабрике Гознака и имеющие несколько степеней защиты, и за услуги лаборатории, ветеринаров. Сейчас за бланки платить уже не надо — только за экспертизу продукции. Само оформление ЭВСД (электронных ветеринарных сопроводительных документов, — прим. ред.) совершенно бесплатно. Россельхознадзор бесплатно выдает логин и пароль для входа в систему «Меркурий». (Фото tatar-inform.ru)

Однако участники пресс-конференции обратили внимание журналистов на то, что если производитель не хочет работать напрямую с «Меркурием», а хранит и обрабатывает информацию, например в системе «1С» и хочет интегрировать в ГИС свою программу, чтобы передавать сведения в автоматическом режиме, потребуется потратиться.



— Интеграция — это коммерческая услуга, и когда вы видите в интернете объявления вроде «Подключиться к ФГИС «Меркурий» за 30 тысяч рублей, речь идет как раз об этом, — уточнил Булат Нуриахмитов. — Самая простая программа для интеграции стоит от 20 тысяч рублей, а если делать нормально — все пятьдесят.

ГИС против секретов «роста производства»

Несмотря на то, что в Татарстане за последние 12 месяцев было выдано уже более 7,4 млн ЭВСД, и выдают их до 1,3 млн ежемесячно, переходу на обязательную электронную сертификацию многие производители противятся. Особенно молокозаводы, которым теперь до 1 июля придется куда-то спешно девать завезенное в республику в огромных количествах пальмовое масло и сухое молоко.

Переходу на обязательную электронную сертификацию многие производители противятся. Фото parusmoscow.ru

Представители Национального союза производителей молока (Союзмолоко) уже не раз заявляли, что не следует вводить обязательную электронную сертификацию готовой продукции, дескать, она же априори безопасна, поскольку изготовлена из прошедшего ветеринарный контроль сырья. И не желали вдаваться в обсуждение описанных выше секретов роста производства молока, против которых, собственно, и направлена внедряемая сейчас ГИС, которая уже не допустит, чтобы количество готового «натурального» продукта в разы превышало количество исходного сырья.

Однако в Татарстане дела с введением обязательной электронной ветеринарной сертификации производителями молока и молочной продукции идут, как выяснилось, неплохо. Общую готовность татарстанских молокопроизводителей к использованию ЭВСД на сегодня оценивают в 85—90 процентов.



— Казанский и Зеленодольский молкомбинаты завершают внедрение своих программ, позволяющих им интегрироваться в систему «Меркурий», а остальные молокозаводы республики должны завершить работы к 15—20 мая, — сообщил Булат Нуриахмитов.

Он констатировал, что до 1 июля ветеринары все равно не смогут досконально отслеживать всю подлежащую государственному ветеринарному надзору продукцию, но при этом заверил: маловероятно, чтобы в Татарстане после указанной даты возник дефицит молока и молочной продукции.



В Татарстане дела с введением обязательной электронной ветеринарной сертификации производителями молока и молочной продукции идут, как выяснилось, неплохо. Фото foodbay.com

Смартфон и «контрабандный» баран

Раз уж введение электронной ветеринарной сертификации — вопрос решенный, для многих производителей и потребителей остро встает вопрос, так сказать, электронной готовности к ней. Ведь у каких-нибудь пожилых крестьян из дальней деревушки вполне может иметься на подворье пара-тройка бычков на продажу, но не иметься ни смартфона, ни интернета, ни навыков работы в интернете, чтобы зарегистрироваться в системе «Меркурий». Что им делать?

Специалисты Россельхознадзора советуют им заключить договор с ближайшей ветлабораторией. Забой на подворье давно запрещен, стало быть, крестьяне будут отправлять своих бычков на убойный пункт. И процесс получения ЭВСД завертится автоматически…

Что же касается покупателя на рынке, то он всегда может попросить у продавца распечатку ЭВСД. А чтобы убедиться, что это не фальшивка, достаточно с помощью смартфона ввести реквизиты документов в специальную программу, которая устанавливается на любой гаджет с системой Android… В ответ на вопрос корреспондента «Реального времени», как быть гражданам, для которых Android — все равно, что личный звездолет, замруководителя Управления Россельхознадзора по РТ Евгений Иванов ответил, что им достаточно записать реквизиты и сходить в ветлабораторию, которая есть на каждом рынке — там сотрудники совершенно бесплатно введут эти цифирки в компьютер и развеют либо подтвердят сомнения покупателя в качестве продуктов.

Большие опасения у сотрудников надзорных органов вызывает приближающийся Курбан-байрам. Фото Олега Тихонова

Но рынок как таковой особой озабоченности у сотрудников надзорных органов не вызывает. Они не боятся фальшивок, по словам Нуриахмитова, с момента введения в оборот ЭВСД они лишь два-три раза сталкивались с «аппликациями» — компьютерными подделками, когда в скан подлинного документа встраивалась информация о не прошедшем ветеринарный контроль продукте. Куда большие опасения у них вызывает приближающийся Курбан-байрам, на который наверняка повезут стада жертвенных баранов из Дагестана. Вот тут-то и предстоит столкнуться с мясом, безопасность которого не гарантирована, ведь, как заявил Булат Нуриахмитов, Республика Дагестан откровенно саботирует переход на обязательную электронную ветеринарную сертификацию, и официально поставлять жертвенных барашков дагестанские производители в Татарстан не смогут.

Машины с не задокументированными по всем правилам баранами замруководителя Управления Россельхознадзора по РТ Евгений Иванов грозится «останавливать и заворачивать». А вот штраф за уклонение от обязательной электронной ветеринарной сертификации пока не установлен — поправки в КоАП РФ законодатели только еще готовят…