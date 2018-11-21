Николай Власов о системе «Меркурий»: «Не знаю, порадую я вас, но проверки уже начались»

Замруководителя Россельхознадзора о штрафах, необходимости сертифицировать молоко и о неглухом глухом Татарстане

Обсуждение проблемных вопросов использования системы «Меркурий» накануне в Минсельхозе РТ плавно превратилось в консультацию татарстанского бизнеса с заместителем руководителя Россельхознадзора Николаем Власовым. Чиновник критиковал КоАП РФ, анонсировал неизбежное включение в перечень необходимой для сертификации продукции молоко и терпеливо выслушивал все частные вопросы, объясняя на «Васильках», «Ромашках» и «Лютиках» принципы работы автоматизированной системы. Подробности — в материале «Реального времени».

«Меркурий» собрал аншлаг

Накануне в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РТ был аншлаг — лично задать вопросы специально приехавшему заместителю руководителя Россельхознадзора Николаю Власову набился полный зал предпринимателей. Люди продолжали заходить даже после начала совещания, но всем мест уже давно не хватало и приходилось спешно задействовать резервы стульев, заставляя ими свободное пространство. Такой ажиотаж был вызван основной темой мероприятия — обсуждали проблемы, связанные с использованием ГИС «Меркурий». Ветеринарная сертификация пищевой продукции в федеральной системе стала обязательной с 1 июля 2018 года. Она тестировалась еще с 2009 года — тогда начинали с сотрудников Россельхознадзора, а с 2015 года в добровольном режиме ее запустили для бизнеса.

В назначенное время центр президиума занял сам Николай Власов, по левую руку от него разместился министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов, по правую — начальник Главного управления ветеринарии Кабмина РТ, главный государственный ветеринарный инспектор РТ Алмаз Хисамутдинов. Руководителю Управления Россельхознадзора по РТ Нурисламу Хабипову досталось место рядом со своим коллегой, принимающим в стенах министерства совещание.

Николай Власов начал с краткого описания работы системы. Так, на сегодня в ней формируется порядка 5 млн сертификатов. Показатель по автоматизации составляет примерно 86%, но в ведомстве цифрой недовольны и хотят довести ее до 96—98%. Уделив обзору буквально несколько минут, спикер, видимо, следуя поговорке краткость — сестра таланта, перешел непосредственно к вопросам, предупредив, что «оберегать» их от неудобных тем не нужно и вообще, недовольство нужно высказывать, поскольку «плохого от этого ничего не будет, а польза — вполне вероятно».

На сегодня в системе формируется порядка 5 млн сертификатов. Показатель по автоматизации составляет примерно 86%, но в ведомстве цифрой недовольны и хотят довести ее до 96—98%. Фото new-retail.ru



От штрафов к face to face

По анонсу мероприятия складывалось впечатление, что предприниматели неизбежно будут говорить о проблемах системы, однако реальная ситуация удивила. Желающих что-то сказать было много, но все обращения носили преимущественно уточняющий характер. Первой руку подняла исполнительный директор Ассоциации отелей Казани и РТ Анастасия Иванова. Ее интересовало, каким образом на федеральном уровне будет осуществляться контроль надзорной деятельности? Напомним, что штрафные санкции за неиспользование системы пока отложили до 1 июля 2019 года. Комментируя сроки, замначальника Россельхознадзора отмечает, что льготный период может быть продлен исходя из динамики освоения бизнесом государственной системы. Но проверки вместе с тем никто не отменял, они проходят уже сейчас.

— Не знаю, порадую я вас или огорчу, но проверки уже начались, просто они сейчас проводятся незаметно для вас. «Меркурий» как система, которая аккумулирует большие объемы информации, позволяет проводить проверки, не выходя к вам, — прокомментировал Власов.

Он рассказал, что за ситуацией по России и, в частности, по Татарстану следят мониторинговые группы. Говоря непосредственно о санкциях, чиновник посетовал, что они не имеют останавливающего характера, но все-таки будут достаточно серьезными. Но здесь, в свойственной ему манере, Власов утешил татарстанских рестораторов и отельеров, заметив, что не знает, что они должны сделать, чтобы получить штрафы — разве что «с какой-то помойки в буквальном смысле слова или со скотомогильника что-то выкапывать». По его словам, обсуждаемые штрафы в основном коснутся злостных нарушителей, допускающих реализацию некачественного товара и контрабанды. Добросовестных предпринимателей спикер обещает щадить.

— Мы договорились с ветеринарными службами субъектов, и соответствующие распоряжения получили подразделения Россельхознадзора. Если мы видим, что некая компания, большая или маленькая, нарушает что-то по незнанию, тогда мы с ней работаем. То есть мы ему [предпринимателю] объясняем, он будет получать какие-то письма от нас. И представьте, наша практика показывает, что в основном, 90 процентов нарушающих, когда с ними общаешься face to face, как говорится, прекращают нарушать, — сказал Власов.

Таким образом, нарушение по незнанию в Россельхознадзоре вообще не считают нарушением, полагая, что это неизбежное следствие освоения новых технологий. Если же компания не оправдывает доверие, то ее отключат от «Меркурия», и она будет вынуждена идти в Госветслужбу, которая выступит внешним контролером и еще возьмет по тем или иным основаниям за это деньги.

«Не знаю, порадую я вас или огорчу, но проверки уже начались, просто они сейчас проводятся незаметно для вас», — сообщил Власов

«Молочке» не избежать сертификации

Не исключает чиновник и того, что обратно в сферу ветеринарной сертификации вернут молочную продукцию. По его словам, они надеются, что такое решение в случае принятия озвучат заранее — за 3-4 месяца, чтобы бизнес успел отреагировать. Говоря о «молочке», спикер отмечает, что они отслеживают ситуацию и она показывает, что с сертификацией предприниматели довольно успешно справляются. Причем первым в России по объемам сертификации сырого молока стал Татарстан.

— До июля, пока не было принято решение о выводе, ситуация здесь развивалась довольно неплохим способом. У нас было где-то около 12 миллионов сертификатов в месяц. То есть сначала был 1 миллион с небольшим, следующий месяц — 4, следующий — 12. А потом некоторые компании пролоббировали — это, в первую очередь «Вимм Билль Данн» — PepsiCo и «Данон». Из-за этой смуты была дезориентирована часть предпринимательского сообщества. И все-таки принято решение о выведении. Наверное, еще откровенно скажу, что высшее руководство опасалось, что за счет очень большого оборота готовой «молочки» и коротких сроков годности в этом секторе «Меркурий» может встать, повиснуть, и дальше будет коллапс на рынке. Но, как показал опыт этого не произошло и технически программа готова, что бы это все обслуживать, — отметил Власов.

Добавим лишь, что против сертификации молочной продукции выступали не только гиганты, но и личные подсобные хозяйства в Татарстане. Они опасались, что с вводом системы придется специально нанимать нескольких человек только для заполнения сертификатов на всю развозимую по районным магазинам продукцию. Вместе с тем российская статистика показывает, что не все в штыки восприняли инициативу — в стране ежемесячно полтора миллиона сертификатов на готовую молочную продукцию добровольно оформляют порядка двух тысяч компаний.

«Я как собака — все понимаю, а сделать ничего не могу»

Другие предприниматели спрашивали, какие санкции грозят за несвоевременное гашение сертификатов (отдельно в КоАП такой строки нет, но трактоваться это будет как нарушение ветеринарных правил), что делать, если, например, в систему вбили перевоз 100 свиней, а доехали до места 99 или 101, и что в КоАП неточно прописаны составы правонарушений. В последнем случае Власов посетовал, что повлиять на ситуацию они не могут — в свое время Россельхознадзор составил черновик соответствующей главы кодекса на 32 страницах А4, но из Минсельхоза документ вышел уже на 24 страницах, а после Минюста — на двух.

— То, что мы могли сделать — сделали, но пока пробить нормальное описание составов нам не удалось. Так что я понимаю вашу озабоченность. Я как собака — все понимаю, а сделать ничего не могу, — расписался в своей несостоятельности по этому вопросу спикер.

Предприниматели спрашивали, какие санкции грозят за несвоевременной гашение сертификатов, что делать, если, например, в систему вбили перевоз 100 свиней, а доехали до места 99 или 101, и жаловались, что в КоАП неточно прописаны составы правонарушений



Дальше он прошелся с критикой по установленным законам штрафам за нарушения. Дело в том, что сейчас штрафы составляют от 700 тысяч до 1 млн рублей, поэтому коллегам Власова поступает указание не накладывать санкции, ведь для крупного предприятия миллион — совсем не значительная цифра, а мелкое штраф в 700 тысяч может привести к банкротству. По мнению чиновника, в этом плане необходима реформа. В качестве альтернативы он предлагает шведскую систему, где не прописаны конкретные суммы, а штраф исчисляется процентом от годового оборота.

С представителями таких крупнейших ретейлеров, как «Ашан» и «Лента», Николай Власов обсудил, нужны ли в гипермаркетах государственные ветеринарные врачи или достаточно аттестованного специалиста в штате компании и считается ли просроченная продукция биологическими отходами (не считается). А слушая очередной вопрос, на этот раз о том, можно ли гасить сертификаты вместо выходных дней в понедельник, в какой-то момент замруководителя Россельхознадзора не выдержал и высказал свое удивление.

— Я вообще удивляюсь — у вас место не особо глухое, если смотреть по территориям. Что у вас такая проблема с гашением? Куча мобильных приложений сейчас, — недоумевал Власов.

Соответствующей реакции, как выяснилась, предшествовал вопрос от другого предпринимателя из Татарстана, который сетовал, что право гашения у них есть только у директора и главного бухгалтера, а продукцию принимает повар. Услышав в ответ довод из зала о том, что ответственность-то все равно несет юридическое лицо, спикер выдал еще одно высказывание, достойное занесения в список удивительных и прекрасных.

— А если этот повар, так сказать, пыль из египетской пирамиды в котлеты намешает, он что, не будет нести ответственность? — отреагировал Власов, посоветовав просто заняться отбором кадров. После этого со выдержкой и спокойствием школьного педагога он принялся объяснять другому вопрошающему с собственным элеватором для зерна на вымышленных компаниях «Василек», «Ромашка» и «Лютик» схему работы с «Меркурием».

Мероприятие из заявленного обсуждения проблем получилось скорее консультативным



Добросовестным нужны условия

Тайминг встречи близился к одному часу и было уже давно понятно, что мероприятие из заявленного обсуждения проблем получилось скорее консультативным. Вопросы подходили к концу и, воспользовавшись моментом, слово взял главный государственный ветеринарный инспектор РТ Алмаз Хисамутдинов, который продолжил озвученную до этого исполнительным директором Ассоциации рестораторов и отельеров Галиной Шарафутдиновой тему. Речь пошла о подтверждении качества небольшого объема мяса, купленного на рынке.

По словам Хисамутдинова, сопроводительные документы с обезличенного мяса требуют с них. Но Власов не понял, как она может быть обезличенной, если ее привозит конкретный человек в конкретное место.

— Оно не обезличенное. Просто, очевидно, вашим коллегам лень выписывать это все, — жестко отреагировал чиновник.

После этого главный государственный ветеринарный инспектор РТ все-таки уточнил, кто будет отвечать за отравление, если на рынке купили мясо, привезли, а его по дороге поменяли, подменили? Однако замруководителя вопрос обобщил и начал с рассуждения о проблеме российского рынка в целом.

— Если мы попытаемся нормативными актами регулировать противозаконную деятельность, то все равно ничего не получится. Многие пытались — не получается. Надо исходить из того, что большая часть предпринимателей в условиях работающей системы государственного надзора — это люди добросовестные. Если они становятся недобросовестными, значит нужно искать причину, что их к этому принуждает. Если мы создаем им среду, в которой оформить сертификат не составляет большой проблемы и не стоит больших денег, прекрасно будут его оформлять, — высказал свое мнение Власов.

В пример он привел тот же фальсификат молочной продукции, который на российском рынке по оценкам составляет 8%. По мнению Власова, если бы на прилавки попадал только сертифицированный товар, то это помогло бы добросовестным предпринимателям. Позже, отвечая на вопрос «Реального времени», он рассказал, что, по его мнению, для решения проблемы нужно не столько время, сколько решимость, которой пока не хватает.