Минниханов обсудил с главой Россельхознадзора обеспечение ветеринарного надзора в Татарстане

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководителем Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Сергеем Данквертом.

На встрече обсудили вопросы сотрудничества в части контроля за качеством сельхозпродукции, которая производится в регионе. Также поднимались вопросы, связанные с обеспечением ветеринарного надзора на территории республики, сообщает пресс-служба президента РТ.

Минниханов вручил Данкверту орден «Дуслык» за «плодотворное сотрудничество с республикой и значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности».

