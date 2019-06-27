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Минниханов обсудил с главой Россельхознадзора обеспечение ветеринарного надзора в Татарстане

10:52, 27.06.2019
Минниханов обсудил с главой Россельхознадзора обеспечение ветеринарного надзора в Татарстане
Фото: president.tatarstan.ru

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководителем Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Сергеем Данквертом.

На встрече обсудили вопросы сотрудничества в части контроля за качеством сельхозпродукции, которая производится в регионе. Также поднимались вопросы, связанные с обеспечением ветеринарного надзора на территории республики, сообщает пресс-служба президента РТ.

Минниханов вручил Данкверту орден «Дуслык» за «плодотворное сотрудничество с республикой и значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности».

ПромышленностьАгропромОбществоВласть Татарстан
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