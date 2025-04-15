«К дому никакого отношения не имею»: суд Татарстана не поверил подполковнику Мустафину

За «активы друга» экс-глава казанского райотдела СК бился в двух инстанциях

Марсель Мустафин с адвокатом Ксенией Даниловой. Фото: Ирина Плотникова

Накануне Верховный суд Татарстана в апелляции вынес новое решение по делу о доме, бане и земельном участке на 25 млн рублей в казанском поселке «Алтан». Он согласился с позицией райсуда Казани, что тайным владельцем этого имущества являлся бывший начальник отдела СК по Приволжскому району Казани Марсель Мустафин, а вовсе не его бывший одноклассник, что числился таковым, и не друг-бизнесмен, заявлявший права на ту же недвижимость. Личное участие подполковника на финальном заседании не помогло убедить апелляционную тройку в его правоте. Детали — в репортаже «Реального времени».

Решение по «собственникам» имущества в «Алтане» вступило в силу

«Инициирование судебного спора Эдуардом Спиридоновым является способом уклонения от гражданской ответственности Марселя Мустафина», — такую позицию надзорного ведомства изложила в прениях Верховного суда прокурор Алия Фатхутдинова.

Решение по гражданскому делу в апелляции было не быстрым — с декабря 2024-го состоялось четыре заседания, перерывы были связаны с истребованием новых доказательств, на которых настаивала проигравшая разбирательство в Приволжском райсуде Казани сторона.

Напомним, еще в 2023 году, за несколько месяцев до подачи прокурором Татарстана иска на 34 млн рублей по разнице в доходах и расходах семьи офицера Следкома, его друг-бизнесмен заявил в суде права на часть активов в «Алтане», попавших в прицел проверяющих. По версии Спиридонова, он выкупил у Алмаза Залалтдинова, бывшего одноклассника Мустафина, земельный участок, но в собственность его оформлять не спешил — продавец якобы пообещал построить дом. В качестве доказательств юрист «покупателя» представила суду расписки о получении Залалтдиновым несколькими траншами 22 млн рублей.

Алмаз Залалтдинов в Приволжском и Советском судах Казани рассказывал — по просьбе друга-следователя оформлял на себя его имущество. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Впрочем, в суде «продавец» заявил — со Спиридоновым не знаком, расписки заверял задним числом, выполняя просьбу Мустафина, когда оказался под домашним арестом весной 2023-го по делу об афере (дело закончилось условным сроком, — прим. ред.). В своем встречном иске Залалтдинов просил признать недействительными все документы с его подписью на документах, якобы подтверждавших версию Спиридонова, и на суде утверждал: друг-следователь просто не хотел афишировать свои активы, поэтому и просил его регистрировать на себя автомобили и землю. Жена Залалтдинова добавляла — такая же просьба была и по квартире в Турции, но тут ей удалось убедить мужа — не вешать на себя возможные проблемы в другой стране.

В сентябре 2024-го Приволжский райсуд отклонил доводы Спиридонова, его представителя, а также третьего лица — Мустафина и его адвоката. А вот встречный иск Залалтдинова, в поддержку которого выступила и прокуратура, удовлетворил в полном объеме. Причем это решение еще до вступления в силу сыграло свою роль и в споре прокуроров с ВИП-следователем в Советском райсуде Казани: в марте 2025-го суд постановил — обратить в доход государства имущество по шести пунктам из семи заявленных надзорным ведомством.

Заметим, решение о «раскулачивании» в данный момент оспаривается ответчиками Мустафиным и представителем Спиридонова, который в этом деле признан третьим лицом. Зато накануне Верховный суд РТ сказал свое слово в споре двух «собственников», утвердив постановление Приволжского суда Казани по тому же спорному имуществу. Таким образом оно вступило в силу.

Мустафин: «Я помогал строить»

Назвавшийся «покупателем» Эдуард Спиридонов не появился ни на одном из четырех заседаний апелляционной инстанции. В отличие от Марселя Мустафина, который еще в 2023-м на фоне проверок успел переехать из Казани — перевелся в Следком соседнего региона, где ныне занимает должность замначальника одного из райотделов в Нижнем Новгороде.

Юрист Диляра Бурмистрова настаивала, что Залалтдиновым движет личная неприязнь к бывшему однокласснику. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Доводы несогласных во многом повторяли их выступления в Приволжском райсуде Казани. Юрист Диляра Бурмистрова просила отменить решение и удовлетворить притязания ее клиента. По ее мнению, проведенная экспертиза по сроку давности расписок о передаче денег не подтверждает доводы Залалтдинова об их составлении в апреле 2023-го с указанием более ранней даты. Выявленное экспертами несоответствие даты в двух расписках она в одном случае объяснила опиской — технической ошибкой, а во втором со ссылкой на Спиридонова высказала предположение, что оригинал расписки был утерян и стороны задним числом оформили копию.

— Вы хотите сказать, что должник будет писать новую расписку? — поинтересовались судьи.

— Это две расписки из шести. Все остальные [в ходе экспертизы] не нашли подтверждения, — отвечала Бурмистрова.

Между тем из оспариваемого решения следовало — состояние четырех расписок просто не позволило эксперту провести нужные исследования, чтобы подтвердить либо опровергнуть версии сторон.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

«Решение основано на показаниях одного лица — Залалтдинова. Просим обратить внимание, все его показания просто кричат, что имеется личная неприязнь к Мустафину, который отказался содействовать [по мере пресечения в уголовном деле]. Данные люди (Залалтдинов и его супруга, — прим. ред.) осуждены по статье 159-й УК РФ за преступление. И, когда дом был достроен, они заняли позицию, что дом не имеет к ним отношения. Полагаем, решение суда подлежит отмене», — выступила представитель «часто бывающего за границей» бизнесмена Спиридонова.

В свою очередь адвокат Ксения Данилова в интересах подполковника СК сообщила, что истребованные лишь в рамках апелляционного дела показания из уголовного дела в отношении Залалтдиновых «противоречат тем, что легли в основу судебного акта» по гражданскому спору. Она подчеркнула — в рамках уголовного дела прораб стройки в «Алтане», дизайнер и сам Мустафин свидетельствовали, дав перед этим подписку об ответственности за дачу ложных показаний. Тогда как Залалтдинов в статусе обвиняемого такую подписку не давал. Ссылки райсуда на результаты проверки Мустафина на «детекторе лжи» Данилова считает несостоятельными — «полиграф в качестве доказательства в РФ не применяется».

По мнению представителя, райсуд вышел за рамки рассматриваемого дела: «У нас в судебном акте суд установил право на это имущество (дом, баню и землю, — прим. ред.) за Мустафиным, хотя он никогда не заявлял о правах на это имущество. Считаю, это недопустимо».

— Почему суд первой инстанции отдал предпочтение показаниям одного человека мне, как юристу, не понятно, — сообщил сам Марсель Мустафин. — Якобы в его показаниях нет противоречий. Но это не так — показания он менял, говорил, что сам покупал участок. Позиция Залалтдинова, что у него нет строительного опыта [чтобы заниматься строительством дома на заказ], не верна — он много лет живет в частном доме, который построил сам. Свидетельские показания подтверждают доводы мои и Спиридонова.

По версии Марселя Мустафина, он лишь помогал другу строить коттедж в «Алтане». Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

— Вы к этому дому отношение не имеете? — прозвучал вопрос из президиума.

— Нет, никакого отношения не имею. Да, я там был. Просил, передавал просьбы, когда Эдуард [Спиридонов] был в отъезде, — я помогал ему строить и помогал выбирать участок. Мы десятки лет дружим. Я изначально это говорил, ничего не отрицал.

В этот момент вопрос Мустафину попыталась задать супруга его однокашника. Суд ей отказал.

Адвокат Руслан Мингазов, представляя Залалтдинова, напомнил — истец не смог подтвердить суду даже знакомство с его клиентом, не представил ни звонков, ни переписок, ни встреч. А еще заметил — в случае реальной сделки со Спиридоновым на отчуждение имущества семьи обязательно потребовалось бы нотариальное согласие супруги, которого в этом деле нет.

— Как я уже говорил — никакого Спиридонова не знаю. В первый раз увидел его в Приволжском суде. Деньги мне он не передавал, — выступил в апелляции Алмаз Залалтдинов, отметив, что в отличие от Спиридонова смог доказать общение с Мустафиными по дому в «Алтане», в том числе перепиской в мессенджерах.

Юристы бизнесмена и подполковника намерены обжаловать результат апелляции. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В свою очередь Эльмира Залалтдинова рассказала Верховному суду, что лишь в мае 2023-го узнала, что месяцем ранее муж под домашним арестом написал расписки на 22 млн рублей, сославшись на просьбу Мустафина — «он же друг, он обещал, что поможет с мерой пресечения». «Я мужу говорю — ты понимаешь, что он тебя просто обманул? И я сама обратилась в ФСБ, чтобы рассказать про ситуацию с домом, который нам не принадлежит. Об иске мы тогда еще не знали... Маме мужа он [Мустафин] говорил — расписки нужны, чтобы оформить через МФЦ этот дом...»

Также супруга Залалтдинова рассказала, что, как подруга Эльзы Мустафиной, знала и о том, что семья подполковника тщательно выбирала стройматериалы для дома, а сам Мустафин летал в Дагестан за специальным камнем для облицовки, а потом был вынужден нанимать и рабочих оттуда, поскольку казанские не знали, как работать с этим камнем. «Есть переписка, как он искал, где селить этих дагестанских рабочих, с мужем это обсуждал в чате. Спиридонова там никакого не было», — дополнила женщина.

После продолжительного времени в совещательной комнате коллегия судей ВС Татарстана постановила: решение Приволжского райсуда Казани по встречным искам Спиридонова и Залалтдинова оставить без изменения. Юристы бизнесмена и подполковника намерены обжаловать результат в кассационном порядке.

Решение о «раскулачивании» оспаривают Мустафин и Спиридонов

Решение Советского райсуда по спору прокуроров с Марселем Мустафиным оценку апелляционной инстанции пока не получило. Свои жалобы на это решение на минувшей неделе подали представители ответчиков и третьего лица.

Напомним, районный суд посчитал доказанной разницу в доходах и крупных покупках семьи ВИП-следователя и применил антикоррупционные санкции по активам на общую сумму 30,7 млн рублей:

По активам в «Алтане» Советский суд Казани в марте сего года прекратил право собственности Залалтдинова на участок 0,13 га и постановил изъять его в пользу РФ вместе с коттеджем и баней, которые числятся незавершенными постройками и в собственность Залалтдинова не оформлялись.

Еще две удовлетворенных судом позиции иска касаются нежилого помещения 138,4 кв. м в доме на улице Фучика в Казани и автомобиля Lexus 2018 года выпуска, хозяйкой которых числилась супруга подполковника СК.

Также с супругов Мустафиных в солидарном порядке решено взыскать 2,7 млн рублей — доход от продажи в 2020-м двухкомнатной квартиры в ЖК на одном из курортов Турции.

По антикоррупционному иску прокуратуры суд допросил даже турецкого застройщика, который продавал жилье Мустафиным. скришот с сайта застройщика

Исключенный судом пункт претензий прокуратуры касался взыскания еще 3,3 млн рублей за ранее оформленное на мать следователя, но уже проданное нежилое помещение в Казани. При этом за рамками иска ответчиков обязали возместить в бюджет 202 тысячи рублей, потраченных на проведение судебной экспертизы по стоимости имущества.

Напомним, в рамках данного дела суд допросил даже турецкого застройщика с казанскими корнями, а еще исследовал материалы сотрудников ФСБ, которые установили факт использования силовиком-ответчиком чужой банковской карты.

Привлеченные в качестве третьих лиц представители СК по Татарстану и Нижегородской области участия в рассмотрении иска не принимали.