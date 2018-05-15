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ООО Лизинг Трейд

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ООО Лизинг Трейд

Общая информация

«Лизинг-Трейд» — российская лизинговая компания, основанная в 2005 году. Специализируется на оказании лизинговых услуг владельцам бизнеса любого масштаба.

Компания «Лизинг-Трейд» была зарегистрирована в 21 июля 2005 года в столице нефтепереработки – городе Нижнекамске. Этот путь начался с небольшого офиса и команды из 5 человек. В 2006 году произошло слияние с «Кама-лизинг». Уже через год «Лизинг-Трейд» показала экстенсивный рост, благодаря которому агентство «RAEX» (Эксперт РА) в 2007 году признал компанию самой динамично развивающейся в Поволжье. По данным агентства за 2017 год «Лизинг-Трейд» прочно укрепила свои позиции в Приволжском федеральном округе и расположилась на 11 строчке рэнкинга из 66 компаний региона, по которым проводилась аналитика.На 2018 год у компании 7 представительств на территории РФ. За 13 лет работы компания выстроила прозрачные и надежные отношения с автодилерами, поставщиками коммерческого транспорта, спецтехники и оборудования, банками, инвестиционными и страховыми компаниями, что позволяет обеспечивать весь спектр услуг на достойном уровне.

В компании более 5000 клиентов — крупных и малых предприятий различных сфер деятельности. «Лизинг-Трейд» непрерывно аккумулирует и внедряет передовые компетенции в лизинге, разрабатывая доступные решения и совершенствуя клиентский сервис, поэтому для многих клиентов «Лизинг-Трейд» — партнер №1.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: г. Казань, ул Сафьян, д.5
  • Телефон: +7 (800) 505-73-94
  • Email: kazan@leasing-trade.ru
  • Сайт: leasing-trade.ru

Дата последнего обновления: 15.05.2018

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