Карякина Алсу Шакирзяновна

Общая информация

Родилась 15 октября 1988 года.

Образование:



2010 год — Казанский государственный технологический университет, менеджер государственного и муниципального управления.

Трудовая деятельность:



В 2007 — 2008 гг. – специалист учебно-воспитательного управления ФГОУ ВПО «Казанский государственный технологический университет».

В 2008 — 2009 гг. – специалист по работе с молодежью ГУ «Республиканский центр студенческих трудовых отрядов».

В 2009 — 2011 гг. – специалист по работе с молодежью ГУ «Республиканский центр молодежных инновационных и профилактических программ».

В 2011 — 2015 гг. – ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела, заместитель директора департамента медиа, директор департамента медиа АНО «Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г.Казани».

В 2016 — 2017 гг. – руководитель городского проекта «Добрая Казань».

С июня 2017 г. – директор МБУ «Дирекция парков и скверов г.Казани».

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