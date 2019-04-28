Муфтий Башкирии подал в отставку

Фото: Тимур Рахматуллин

Председатель Духовного управления мусульман Республики Башкортостан муфтий Нурмухамет Нигматуллин подал в отставку. Об этом он рассказал корреспонденту «Реального времени».

Официально о своем решении муфтий объявит завтра, в понедельник, на заседании президиума ДУМ РБ.

«Я оставляю свой пост. Принял это решение в первую очередь ради того, чтоб завершилось строительство соборной мечети «Ар-Рахим», – рассказал Нурмухамет хазрат «Реальному времени».

Предположительно исполнять обязанности председателя ДУМ РБ будет его заместитель Айнур Биргалин до отчетно-выборного съезда религиозной организации.

Отметим, Нигматуллин возглавлял башкирский муфтият с 1992 года. Избрание главы уммы Башкортостана должно было состояться в ноябре 2018 года. Претендентами на эту должность, кроме Нигматуллина, были имам-мухтасиб города Сибай Агляметдин Газизов, имам уфимской мечети «Фатхислам» Айнур Биргалин и руководитель комитета по хаджу ДУМ РБ Ильшат Хафизов. Как писала наша интернет-газета, увольнение Рустэма Хамитова с поста главы Башкирии и приход на его место Радия Хабирова повлияли на обстановку и в духовном управлении, после чего выборы муфтия перенесли на год.