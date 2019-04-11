Тема для пари: сколько подписей предстоит поставить в суде Равилю Зиганшину?

ПСО «Казань», по определению представителя АСВ, «затягивает процесс» о возвращении «Татфондбанку» 1,74 млрд рублей

Подлинники договоров поручительства ПСО «Казань» в «Татфондбанке» за казанское ООО «Инвестиционные активы» принесла сегодня в Арбитражный суд РТ представитель конкурсного управляющего банка — Агентства по страхованию вкладов — Елена Седова. Эти документы, по мнению АСВ, должны помочь вернуть в конкурсную массу ТФБ почти 1,74 млрд рублей, а ПСО всеми силами старается избавиться от обязательств перед кредитором. О том, как развернулись события в зале судебного заседания, — в репортаже «Реального времени».

За что ручалось ПСО



Иск о взыскании с ПСО «Казань» почти 2,24 млрд рублей долга, как с поручителя по кредитам, выданным в 2014—2015 гг. аффилированным Роберту Мусину компаниям — ООО «Грит Плюс» и ООО «Инвестиционные технологии», был зарегистрирован в феврале 2018 года. В апреле АСВ уточнило исковые требования, в результате чего сумма снизилась.

Основная часть долга, 1,35 млрд рублей, согласно уточненным АСВ требованиям, образовалась в результате поручительства ПСО «Казань» за девять кредитов, выданных в мае — ноябре 2014 года ООО «Инвестиционные технологии». Срок исполнения обязательств по ним истекал в октябре — ноябре 2016-го. Еще 393 млн рублей АСВ потребовало уплатить в связи с поручительством по трем кредитам, полученным ООО «Грит Плюс» в октябре 2014 года, апреле и июне 2015-го, срок возврата которых также истекал в октябре — ноябре 2016 года.

Сегодня судебное заседание по этому иску возобновилось после длительного перерыва: в мае прошлого года производство по делу было приостановлено до рассмотрения Арбитражным судом РТ в рамках дела о банкротстве «Татфондбанка» обособленного спора и вступления в законную силу судебного акта по заявлению конкурсного управляющего ТФБ к ПСО «Казань» о признании недействительным соглашения от 31 марта 2016 года о расторжении договора поручительства по кредитным договорам ООО «Инвестиционные активы» и ООО «Грит Плюс».

Когда отказ — победа для истца

В августе 2018 года Арбитражный суд РТ отказал АСВ в удовлетворении искового заявления о признании недействительным соглашения договора поручительства, в декабре правильность этой позиции подтвердил Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд, и производство по делу о взыскании с ПСО 1,74 млрд возобновилось.

Отказ суда в признании недействительным соглашения о расторжении договора поручительства ПСО «Казань» за аффилированные Роберту Мусину фирмы представитель АСВ Елена Седова в разговоре с корреспондентом «Реального времени» расценила не как проигрыш, а скорее как победу — основание, позволяющее вернуть деньги в конкурсную массу банка за счет ПСО «Казань»:

— Суд исходил из того, что были представлены лишь копии соглашений о расторжении договора поручительства, а не оригиналы. А раз соглашения о расторжении отсутствуют, договоры поручительства считаются заключенными.

Подлинник или не подлинник, вот в чем вопрос

Сегодняшнее заседание Арбитражного суда РТ проходило бурно, судья Константин Андреев даже несколько раз останавливал юристов противоборствующих организаций, которые эмоционально, перебивая друг друга, выкладывали свои доводы.

Елена Седова ходатайствовала перед судом о приобщении к делу наконец-то нашедшихся подлинников документов — договора поручительства ПСО «Казань» за ООО «Инвестиционные активы» и 13 приложений к нему, которые, по ее словам, «являются условиями кредитных договоров». На всех бумагах, подчеркнула она, на каждой странице, стоит подпись гендиректора ООО «ПСО «Казань» Равиля Зиганшина, заверенная печатью компании.

— Ответчик на всех судебных заседаниях заявлял, что Зиганшин никаких договоров не подписывал, — подчеркнула представитель АСВ.

— Хотел бы обратить внимание суда на то, что договоры с такой датой — 30 декабря 2015 года — ранее у истца отсутствовали, а сейчас они их принесли, — парировал представитель ПСО «Казань» Станислав Захаров, ознакомившись с толстой пачкой документов. — Мы ходатайствуем о назначении почерковедческой и документоведческой экспертизы, которые установили бы подлинность подписей Зиганшина и давность изготовления документов, и готовы оплатить экспертизу.

— У нас заявлены требования по двум основаниям — договорам от 30 и 31 декабря, — возразила Седова. — Договоры от 31 декабря представлены в копиях. Я не вижу смысла говорить об экспертизе документов, которые имеются только в копиях.

После этого оппоненты заговорили одновременно, бурно возражая друг другу.

— Присядьте оба, пожалуйста! Только один говорите, — суровым тоном напомнил о себе судья Константин Андреев и стал подробно выяснять основания, по которым представитель ПСО попросил об экспертизе.

Выяснив, что ПСО «Казань» отрицает подлинность подписей Равиля Зиганшина на каждом листочке соглашений и приложений и что для подтверждения своей правоты компания «готова обеспечить явку в суд Равиля Хабибулловича», судья поинтересовался:

— Наличие печати вы не оспариваете?

— Наличие печати не свидетельствует… — попытался увернуться от прямого ответа Захаров, но был перебит судьей:

— Вы меня слышите?!

— Нашей? Нет… Я не знаю, — замялся юрист.

— Вы не оспариваете, что это ваша печать?

— В настоящее время не оспариваю… Заключение соглашения о расторжении договора поручительства не может являться доказательством заключения договора поручительства. Должны быть представлены доказательства подписания самого договора. Переписка сторон, которая обычно этому предшествует, — ее нет.

«Это тактика такая»

«Затягиванием процесса» и «злоупотреблением правом» назвала действия представителя ПСО «Казань» на судебном заседании Елена Седова. Она сообщила суду, что параллельно в Арбитражном суде идут и другие процессы по аналогичным искам к ПСО «Казань», и во всех случаях тактика ответчика одинакова — он тянет время, требуя почерковедческой экспертизы:

— При этом не предоставляются доказательства отсутствия в Казани гендиректора компании — все возражения основываются только на его утверждении, что обычно в конце декабря его в Казани не бывает!

При этом, напомнила Седова, заявлений о фальсификации подписи Зиганшина в правоохранительные органы, как логично было бы ожидать, не поступало, а в рамках расследуемого в настоящее время СК уголовного дела образцы почерка Равиля Зиганшина отбирались, экспертиза была проведена и подтвердила подлинность его подписей на документах, факт визирования которых он отрицал.

В итоге суд вызвал на судебное заседание Равиля Зиганшина и предписал ему явиться сразу с печатью, видимо, на тот случай, если ПСО «Казань» все-таки решит оспаривать подлинность ее оттисков на предоставленных АСВ документах. В назначенный судом день, 24 апреля, гендиректору ПСО придется много работать рукой: как выяснилось, отбирать образцы подписи у него будут в рамках сразу двух арбитражных процессов.

Инна Серова