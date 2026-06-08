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Два вуза Татарстана получат 550 млн рублей на развитие инженерных школ

12:58, 08.06.2026

Средства выделят в рамках гранта «Поддержка программ развития передовых инженерных школ»

Два вуза Татарстана получат 550 млн рублей на развитие инженерных школ
Фото: Динар Фатыхов

Два высших учебных заведения Татарстана — КНИТУ‑КАИ и Альметьевский государственный технологический университет «Высшая школа нефти» — стали победителями гранта на общую сумму в 550 млн рублей. Соответствующий указ раиса Татарстана опубликован на сайте официальной правовой информации РТ.

Вузы получат деньги в рамках поддержки программ развития передовых инженерных школ на 2026 год. Средства выделили из бюджета республики.

Инициатива реализуется в рамках федерального проекта «Передовые инженерные школы», грант был учрежден в этом году впервые.

Напомним, что КНИТУ-КАИ уже получал грант и ранее, в 2025 году. Тогда выплаты были реализованы в рамках программы «Приоритет-2030».

Ильназ Юсупов

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