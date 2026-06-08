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Исполнение расходов федерального бюджета на реализацию нацпроектов составило 34,5% от плана

20:57, 08.06.2026

Об этом сообщили в Минфине России

Исполнение расходов федерального бюджета на реализацию нацпроектов составило 34,5% от плана
Фото: Динар Фатыхов

По предварительным данным, на 1 июня исполнение расходов федерального бюджета на реализацию нацпроектов составило 34,5% от плана. Об этом сообщили в Минфине России.

Исполнение расходов в разрезе национальных проектов составляет:

  • «Международная кооперация и экспорт» — 58,9%;
  • «Беспилотные авиационные системы» — 49,2%;
  • «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» — 47,9%;
  • «Туризм и гостеприимство» — 46,8%;
  • «Продолжительная и активная жизнь» — 45,2%;
  • «Развитие космической деятельности Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» — 41%;
  • «Семья» — 40,2%;
  • «Молодежь и дети» — 38,0%.
Динар Фатыхов / realnoevremya.ru
Меньше чем за 35% выполнены нацпроекты «Новые материалы и химия», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Технологическое обеспечение биоэкономики», «Кадры», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и др.

Напомним, на 1 мая исполнение национальных проектов в Татарстане составило 15 млрд рублей. Это 27,8% от плана.
    Галия Гарифуллина

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