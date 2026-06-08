Исполнение расходов федерального бюджета на реализацию нацпроектов составило 34,5% от плана
Об этом сообщили в Минфине России
По предварительным данным, на 1 июня исполнение расходов федерального бюджета на реализацию нацпроектов составило 34,5% от плана. Об этом сообщили в Минфине России.
Исполнение расходов в разрезе национальных проектов составляет:
- «Международная кооперация и экспорт» — 58,9%;
- «Беспилотные авиационные системы» — 49,2%;
- «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» — 47,9%;
- «Туризм и гостеприимство» — 46,8%;
- «Продолжительная и активная жизнь» — 45,2%;
- «Развитие космической деятельности Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» — 41%;
- «Семья» — 40,2%;
- «Молодежь и дети» — 38,0%.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».