Исполнение расходов федерального бюджета на реализацию нацпроектов составило 34,5% от плана

Об этом сообщили в Минфине России

Фото: Динар Фатыхов

По предварительным данным, на 1 июня исполнение расходов федерального бюджета на реализацию нацпроектов составило 34,5% от плана. Об этом сообщили в Минфине России.

Исполнение расходов в разрезе национальных проектов составляет:

«Международная кооперация и экспорт» — 58,9%;

«Беспилотные авиационные системы» — 49,2%;

«Промышленное обеспечение транспортной мобильности» — 47,9%;

«Туризм и гостеприимство» — 46,8%;

«Продолжительная и активная жизнь» — 45,2%;

«Развитие космической деятельности Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» — 41%;

«Семья» — 40,2%;

«Молодежь и дети» — 38,0%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Меньше чем за 35% выполнены нацпроекты «Новые материалы и химия», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Технологическое обеспечение биоэкономики», «Кадры», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и др.





Напомним, на 1 мая исполнение национальных проектов в Татарстане составило 15 млрд рублей. Это 27,8% от плана.

Галия Гарифуллина