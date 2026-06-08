В Татарстане выросла доля налога на прибыль в структуре бюджетных доходов — до 35%

При этом, несмотря на рост доли налога на прибыль в структуре доходов, поступления по этому виду налога продолжают снижаться

Фото: Михаил Захаров

Доля налога на прибыль в доходах бюджета Татарстана по итогам первых пяти месяцев 2026 года выросла до 35%. Годом ранее этот показатель превышал 30%. Об этом на заседании Госсовета республики сообщил министр финансов Татарстана Марат Файзрахманов на вопрос о ситуации на данный момент с доходами региона.

По словам Файзрахманова, несмотря на рост доли налога на прибыль в структуре доходов, поступления по этому виду налога продолжают снижаться. В 2025 году они составили 150,3 млрд рублей против 170 млрд рублей годом ранее и 182,9 млрд рублей в 2023 году.

Министр отметил, что основными плательщиками налога на прибыль остаются предприятия нефтедобычи, газовой отрасли и сервисных компаний, на которые приходится 31% поступлений. Еще 29% обеспечивают организации транспорта, связи и информатизации, а 7% — компании строительного комплекса.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В целом доходы консолидированного бюджета Татарстана по итогам 2025 года достигли 725 млрд рублей. Из них 602 млрд рублей пришлись на налоговые и неналоговые доходы. По объему собственных доходов республика заняла четвертое место среди регионов России после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Подробнее об исполнении бюджета РТ — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова