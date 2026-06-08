В Татарстане выделили 55,3 млн рублей на поддержку почтовых отделений в селах
Средства должны помочь возместить часть затрат, которые возникают при оказании почтовых услуг на сельской территории
В Татарстане выделят 55,3 млн рублей на поддержку почтовых отделений в сельских населенных пунктах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов республики.
Деньги поступят из республиканского бюджета через Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи. Ведомство направит субсидии организациям федеральной почтовой связи.
— Средства должны помочь возместить часть затрат, которые возникают при оказании почтовых услуг на селе, — говорится в сообщении Минфина РТ.
Ранее решение о поддержке почтовых отделений было утверждено раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Ожидается, что средства пойдут на единовременные пособия около 2,3 тысячи сотрудников «Почты России» ближе к концу 2026 года.
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