ПСО «Казань» пытается сбросить бремя поручительства за наследие Роберта Мусина

Однако суд принял сторону АСВ — компании Равиля Зиганшина грозят убытки

Фото: Роман Хасаев

Строительная организация ПСО «Казань» хотела доказать, что договоры поручительства, которые она заключала с «Татфондбанком», мнимые, да и генеральным директором Равилем Зиганшиным не подписывались. АСВ, выступающее конкурсным управляющим банка, опровергло заявления и даже уличило ПСО в обмане. Подробности — в материале «Реального времени».

«Мы не получили вознаграждение от заемщиков»

ПСО «Казань» пытается доказать суду, что договоры поручительства перед «Татфондбанком» фактически не имели никакой силы, а раз так, то как они могут по ним отвечать перед АСВ, конкурсным управляющим банка?

До начала заседания представитель застройщика Станислав Захаров от любых комментариев и пояснений отказался, сославшись на отсутствие полномочий. В ходе слушаний он пояснил, почему, по его мнению, договоры поручительства за ООО «Ягодинская слобода», ООО «Траверз Компани», ООО «Грит Плюс» и ООО «Урман» были фикцией. К слову, названные компании фигурируют в деле о мошенничестве в отношении главы «Татфондбанка» Роберта Мусина. К примеру, банк выдавал целевые кредиты на приобретение ценных бумаг ООО «Грит Плюс», после чего они уходили на зарубежные счета.



— Нет доказательств, что ПСО пытается сохранить сделку (договоры поручительства, — прим. ред.), нет переписки о договорах. Мы не получили вознаграждение от заемщиков по факту поручительства, хотя по условиям договора должны были. ПСО не участвовало в заключении договоров, сами договоры поручительства составлены позднее предоставления кредитных средств. Предоставление кредита не было обусловлено необходимостью поручительства, — объяснял судье Андрею Горинову представитель ПСО.

До начала заседания представитель застройщика от любых комментариев и пояснений отказался. Фото Максима Платонова



Мнимая сделка

Сейчас все четыре компании, за которые поручилось ПСО при получении кредитных средств, банкроты, но строительная организация узнала об этом, только когда АСВ подало иск. Договоры были расторгнуты незадолго до краха банка.

— Стороны не собирались исполнять договор, а значит, он мнимый. Кредитные денежные средства были получены в отсутствие поручительства, а уже позже заключенные договоры расторгли до окончания срока возврата кредитных средств. Это говорит о том, что банк не собирался получить деньги с поручителя. Никакой переписки с банком не было, никаких претензий не озвучивалось. Сделка мнимая, — продолжал Захаров.

Судья сделал замечание, что представитель ПСО уже повторяется, новой информации нет, на что истец заявил, что закончил.

Представитель АСВ Александр Павленко опроверг все заявления: договоры заключал сам глава компании Равиль Зиганшин, и он не мог не знать о них. То, что ПСО еще не получило вознаграждения за свое поручительство, не влияет на исполнение договора в целом. Павленко даже уличил представителя строительной организации в нечестном поведении:

— Под сомнение ставятся только договоры поручительства. Соглашения о предоставлении залога истец не оспаривает, заключения не ставит под сомнения. Это обстоятельство говорит, что поручительства были заключены, — уверен Павленко.

Почерковедческая экспертиза в рамках уголовного дела о расторжении договоров поручительства подтверждает, что они подписаны Зиганшиным. Фото Максима Платонова



Почерковедческая экспертиза в рамках уголовного дела о расторжении договоров поручительства подтверждает, что они подписаны Зиганшиным. К тому же представитель ПСО на предыдущих заседаниях говорил об оспаривании договора №7.15 от 30 декабря 2015 года, но, со слов представителя АСВ, этого договора и не существовало.

— Мы не подавали на оспаривание этого договора, о нем узнали при подаче искового заявления ПСО «Казань». У нас есть копия другого договора, где вся разница только в дате, больше никаких отличий. Это говорит о недобросовестности истца, о затягивании им судебного производства, — обвинил ПСО «Казань» в нечистоплотности Павленко.

Аплодисменты на решении

Представитель АСВ согласился с оппонентом только в части скорого расторжения договоров поручительства: досрочное прекращение их действия говорит о недобросовестных действиях банка. При этом АСВ уже подало иски по всем расторжениям, два из которых уже аннулировали.

— Александр, мы хотим вам хлопать, вы молодец, — обратились вкладчики к представителю АСВ в перерыве заседания, оставшись довольны его аргументами.

На суд пришла группа пострадавших вкладчиков, чтобы самим проследить, какие решения суд принимает по делам, где фигурирует «Татфондбанк». Фото Юлии Косолапкиной



Судья отказал признать договоры поручительства мнимыми, чему вкладчики зааплодировали, не дожидаясь конца оглашения решения. От комментариев представитель АСВ отказался, в отличие от противоположной стороны. Станислав Захаров прокомментировал «Реальному времени», что решение будут обжаловать. Позже пресс-секретарь ПСО «Казань» Светлана Брайловская пояснила, что по этому судебному заседанию комментариев не будет. «Реальное время» также направило запрос официального комментария в пресс-службу АСВ, но на момент подготовки публикации оперативный ответ не пришел.

На суд пришла и группа пострадавших вкладчиков, чтобы самим проследить, какие решения суд принимает по делам, где фигурирует «Татфондбанк».