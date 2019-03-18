Из СИЗО Казани вышел экс-глава совета директоров «Интеха»

Фото: Реальное время

В Казани освобожден из-под стражи бывший председатель совета директоров «ИнтехБанка» и гендиректор АО «Ройял Тайм Групп» Рустем Абдуллин. Как выяснило «Реальное время», в пятницу 15 марта Верховный суд Татарстана заменил ему реальный арест домашним.

Факт освобождения Абдуллина «Реальному времени» подтвердил его адвокат Алексей Спиридонов. На заседании апелляционной инстанции защита настаивала на незаконности решения Вахитовского райсуда Казани от 1 марта о его аресте.

Напомним, Рустема Абдуллина подозревают в покушении на хищение имущества завода ЖБИ на 158 млн рублей. По версии ГСУ МВД Татарстана, аферу собирались провернуть «посредством представления в Арбитражный суд РТ заведомо ложных сведений». В этом также подозревают учредителя ООО «ПК «Стройиндустрия» Марата Хасанова и экс-директора Айрата Файзрахманова, им мера пресечения через суд не избиралась.

Ранее Верховный суд РТ отпустил под домашний арест гендиректора ООО «Стройком» Фаика Гараева, обвиненного в уводе средств дольщиков ЖК «Яшьлек».