На споре за «бетон» выстроили дело: за что экс-глава совета директоров «Интеха» угодил в СИЗО

После банкротства казанского бизнесмена Рустема Абдуллина заподозрили в афере с имуществом на 158 млн рублей. Есть вопросы к бенефициарам «Сувара»

Фото: Ирина Плотникова

По версии МВД Татарстана, Арбитражный суд республики стал местом преступления — туда в рамках коммерческого спора были представлены заведомо ложные данные о сделках с имуществом завода ЖБИ на 158 млн рублей. К ответственности по признакам покушения на мошенничество привлекают двух учредителей ООО «ПК «Стройиндустрия». Третьего подозреваемого — бывшего председателя совета директоров «Интехбанка» и гендиректора АО «Ройял Тайм Групп» Рустема Абдуллина — вчера арестовали. На суде его адвокаты представили следствию справку, что цена того самого имущества ниже заявленной в 79 раз. В чем представитель МВД тут же усмотрел признаки фальсификации. Подробности — в материале «Реального времени».

Арестован до 25 апреля



Свое 41й день рождения топ-менеджер Рустем Абдуллин может встретить в начале апреля в СИЗО — если решение Вахитовского райсуда Казани о его аресте до 25 апреля устоит в вышестоящей инстанции. Защиту подозреваемого осуществляют два опытных адвоката Василь Кабиров и Алексей Спиридонов. Вчера на заседании суда они высказывали мнение о том, что в крайнем случае Абдуллину в качестве меры пресечения можно было бы установить запрет определенных действий. Надеялись, что до посадки не дойдет.

Уголовное дело о покушении на мошенническое хищение 158 млн 39 тысяч 814 рублей было возбуждено 20 февраля 2019 года. По версии ГСУ МВД Татарстана, аферу собирались провернуть «посредством представления в Арбитражный суд РТ заведомо ложных сведений, в том числе договоров купли-продажи между ООО «ПК «Стройиндустрия» и ООО «Висмут». Дело возбуждалось в отношении учредителя «Стройиндустрии» Марата Хасанова и неустановленных лиц. 26 февраля кроме Хасанова были задержаны еще и бывший директор и учредитель той же фирмы Айрат Файзрахманов, а также Рустем Абдуллин.

27 февраля всех троих привезли в суд и продлили срок задержания на 48 часов — до 19 часов 1 марта. А 1 марта на суд в сопровождении четырех оперативников доставили одного лишь Абдуллина. На суде он представился сотрудником финансового департамента ООО «Концерн Карпов»», кормильцем двоих малолетних детей и супруги, находящейся в декретном отпуске. С декабря 2018-го имеет статус невыездного в рамках дела о личном банкротстве.

Защиту подозреваемого (на фото — слева) осуществляют два опытных адвоката Василь Кабиров и Алексей Спиридонов. Фото Ирины Плотниковой

Успех Рустема Абдуллина и долги в 745 млн

40-летний Абдуллин — банкрот, подозреваемый в преступлении, всего 3 года назад считался не просто успешным, а суперуспешным бизнесменом. Занимал пост гендиректора АО «Ройял Тайм Групп», в котором ему принадлежит доля в 24,5%, пост председателя совета директоров «Интехбанка» (также был совладельцем) и, в разное время, несколько ключевых постов в империи «Сувар» (гендиректора и учредителя ООО «НефтеТрейдСервис», замгендиректора по правовым вопросам ООО «Компания «Сувар-Казань»). Кроме того, Абдуллин был совладельцем ООО «УК «Казанская Ривьера» и ЗАО «Строительная инициатива».

21 июня 2018 года Арбитражный суд РТ признал Рустема Абдуллина банкротом, была введена процедура реализации его имущества. Согласно проведенной финансовым управляющим Марсом Ахметшиным описи имущества, в собственности у Абдуллина имеются три земельных участка в Теньках на улице Волжской общей площадью 34,54 сотки, жилой дом там же площадью 111,1 кв. м и нежилое здание площадью 112,5 кв. м. Движимого имущества и денежных средств на банковских счетах у должника не обнаружено.

8 октября 2018 года финансовый управляющий Абдуллина сообщил о подаче в Арбитражный суд РТ заявления о признании недействительными договора займа, заключенного в мае 2016 года между АО «Сувар-Казань» и Абдуллиным, а также договоров купли-продажи доли Абдуллина в уставном капитале ООО «Нефтетрейдсервис».

8 августа 2018 года в адрес Абдуллина поступило требование ООО «Мегатерминал» на сумму 12,24 млн рyблей, основанное на договорах займа и переуступки. 22 августа — требование от АО «Райфайзенбанк» на 668,42 млн рублей, основанное на задолженности по кредитным договорам. 3 сентября 2018 года — требование ООО «Нефтетрейдсервис» на 25,83 млн рyблей — за причинение убытков. 6 сентября — требование ПАО «Интехбанк» в лице АСВ на сумму 38,42 млн рублей, основанное на задолженности по кредитному договору.

16 января 2019 года новый финансовый управляющий Абдуллина Иван Кондратьев разместил на сайте bankrot.fedresurs.ru сообщение о том, что в результате дополнительной инвентаризации было выявлено еще имущество Абдуллина Рустема Галимьяновича — доля в уставном капитале АО «Ройял тайм Груп» — 245 тыс. руб. (24,5%), не состоящее в залоге.

В общей сложности к настоящему времени сумма требований кредиторов к Абдуллину достигла 745 млн рублей.

Один из свидетелей — Корольков (вероятно, речь идет о бенефициаре «Сувара» Евгении Королькове — на фото) Фото prav.tatarstan.ru



Версия защиты о щедрости «Сувара»: бетонный завод за 2 млн рублей

Заседание по мере пресечения отчасти выглядело как имущественный спор. Что подчеркивали защитники, настаивая, что криминала нет, а есть гражданско-правовые отношения организаций. В самом начале адвокат Спиридонов попросил приобщить к делу документ, что ЗАО «Управляющая компания «Файненшл Партнерс» — признанное потерпевшим по уголовному делу — «не имеет никакого отношения» к оспариваемому имуществу. По версии защиты, комплекс техники на бетонном заводе «принадлежит ООО «Ресурс+» и в свое время стал собственностью «ПК «Стройиндустрия».

На что следователь Динар Хамидуллин, он же замначальника отдела следственной части ГСУ МВД РТ, представил суду показания свидетелей: в переговорах о получении в аренду имущественного комплекса на улице 3-й Победиловской «непосредственно участвовал Абдуллин, позиционировавший себя как руководитель ООО «Ресурс+», а в дальнейшем и от лица «Стройиндустрии». Представитель МВД сообщил — эти слова на очной ставке подтвердил другой подозреваемый по делу.

Хамидуллин сказал — доводы Абдуллина частично проверены и в представленных защитой документах выявлен ряд противоречий — люди, якобы подписавшие их, отрицают это, а их живые подписи в материалах уголовного дела даже визуально не совпадают с теми, что поступили от адвокатов. Общий иск в арбитраж подан на 158 млн рублей, сообщил следователь и добавил — в документах защиты то же имущество якобы приобреталось в 2012 году у «Сувар-Казань» всего за 2 млн рублей. Каким образом за 6 лет цена выросла в 79 раз — силовикам непонятно.

Представитель ГСУ МВД просил арестовать задержанного и ссылался на то, что его причастность к преступлению установлена — есть свидетели, утверждающие, что за оформление документов (для арбитража) отвечал именно Абдуллин. А его связи с организациями «Ресурс+» и «Стройиндустрия» подтверждены неким договором займа.

Адвокат Спиридонов поставил под сомнение выводы следствия о якобы установленной подделке. Упоминавшиеся выше документы защита доставила в МВД в последний день зимы — с 21 до 22 часов. «А свидетель Корольков (вероятно, речь идет о бенефициаре «Сувара» Евгении Королькове, — прим. ред.), который, как вы говорите, не подписывал, в какое время допрошен?», — спросил Спиридонов и услышал желаемое — «допрошен до получения следствием этих документов». «То есть Корольков не мог осмотреть ни подписи, ни документы», — констатировал адвокат. Позже выяснилось, что другой бенефициар «Сувара» Айрат Жамилов пока не допрашивался.

В феврале 2018 года ПК «Стройиндустрия» инициировала процесс против ЗАО «УК «Файненшл Партнерс», требуя у ответчика 328 единиц оборудования, материалов и готовой продукции завода ЖБИ в Победилово. Фото kazan.doski.ru

Спор за суваровский «Бетон»

Отметим, в Арбитражном суде РТ уже год идет борьба за материальные активы стоимостью как раз 158 млн 39 тыс. 814 рублей. Исковое заявление об истребовании имущества из чужого незаконного владения (ЗАО «УК «Файненшл Партнерс») подало казанское ООО «Производственная компания «Стройиндустрия». К участию в процессе было привлечено АСВ — в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований.

В феврале 2018 года ПК «Стройиндустрия» инициировала процесс против ЗАО «УК «Файненшл Партнерс», входившего в империю «Сувар». Истец просил истребовать у ответчика 328 единиц оборудования, материалов и готовой продукции завода ЖБИ в Победилово, долгое время известного как «Бетон 24». Иск основывался на утверждении, что имущество принадлежит ПК «Стройиндустрия» на праве собственности на основании договоров купли-продажи, заключенных с ООО «Висмут» в 2015 году.

Суд установил, что в мае 2012 года земельные участки и здания в Победилово УК «Файненшл Партнерс» передала в аренду ООО «Ресурс+». В 2015 году между арендатором «Файненшл Партнерс» и ПК «Стройиндустрия» было подписано соглашение о расторжении договора аренды, и объекты аренды были переданы истцом ответчику. При этом часть имущества истца являлась и является предметом залога по кредитному договору с «Интехбанком». Но при инвентаризации на территории завода ЖБИ не обнаружилось оборудования с инвентарными номерами, указанными в инвентаризационных описях, предоставленных в качестве доказательства права собственности истцом. И хотя собственник ООО «ПК «Стройиндустрия» Марат Хасанов не согласился с актом инвентаризации, Арбитражный суд РТ не счел описи надлежащим доказательством и в иске было отказано.

Оспорить это решение в 11-м арбитражном апелляционном суде пыталось уже ПАО «Интехбанк» в лице конкурсного управляющего Госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов». Однако 23 ноября 2018 года вышестоящей инстанцией было в этом отказано. В настоящее время кассационную жалобу на это решение рассматривает Арбитражный суд Поволжского округа.

А «Стройиндустрия» решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 28 июня 2018 года признана банкротом.

Судья постановил — арестовать бизнесмена. Фото Ирины Плотниковой



Абдуллин: «Я должен участвовать в судах — иной возможности защитить права не имею»

Тем временем в Вахитовском суде Спиридонов потребовал доказательств, что Абдуллин причастен к подаче иска «Стройиндустрии» в арбитраж и к его рассмотрению. «Защита пытается сузить круг вопросов», — парировал следователь Хамидуллин, ссылаясь на то, что причастность к преступлению вовсе не означает, что подозреваемый бизнесмен лично передал суду сфальсифицированные, по мнению защиты, документы.

На заседании выяснилось, что данное дело выросло не только из арбитражного спора за бетонный завод, но и из материалов Следкома — по делу, где Абдуллин даже после неоднократных обысков имеет статус свидетеля. К слову, по делу МВД оперативники обыскали даже его машину. Что нашли — не сообщается.

Сам Рустем Абдуллин на заседании суда обошелся без эмоций. Аргументировал свою правоту как профессиональный юрист. С его слов, ряд свидетелей, включая Королькова, однозначно говорят — сделок по продаже движимого имущества в пользу «Ресурс+» не было. А в материалах дела есть лишь договор аренды, в котором четко указана передача исключительно недвижимости. В итоге следователю на досудебной стадии следствия пришлось отстаивать имущество потерпевшего ЗАО «Управляющая компания «Файненшл Партнерс». Речь, в частности, о двух козловых кранах, дробильно-сортировочной установке и ином оборудовании.

Представитель прокуратуры РТ Руслан Муртазин поддержал ходатайство следствия об аресте. Адвокаты дружно возражали. По мнению Василя Кабирова, подозрения в адрес его клиента «не нашли подтверждения в материалах дела». Он предложил следствию сначала собрать доказательства, предъявить обвинение, а затем избрать меру пресечения.

«Такое ощущение, что мы находимся в арбитражном или гражданском процессе», — начал в прениях адвокат Алексей Спиридонов. Дальше бывший следователь отпустил в адрес «коллеги» еще одну шпильку: «Данное ходатайство можно назвать ходатайством о неизбрании меры пресечения в отношении Абдуллина, в нем нет ни одного доказательства, что он может скрыться, помешать и т. д.». Защитник настаивал — предпринимателя сажать нельзя.

— По факту я уже имею определенные ограничения, — признался суду подозреваемый Рустем Абдуллин. — В связи с тем, что нахожусь в процедуре личного банкротства, в декабре 2018 года в отношении меня была мера по ограничению, связанная с выездом за рубеж… На данный момент у меня многочисленные судебные заседания, в которых я должен участвовать лично — иной возможности защитить свои права я не имею. В этой связи нет никаких намерений каким-либо образом вмешиваться, скрываться.

В совещательной комнате судья Адель Галеев провел около часа. И постановил — арестовать бизнесмена.