Главный следователь МВД РТ: «Это не мафия, а какой-то сетевой маркетинг!»

Кого поймали в фонде поддержки «погорельцев», как вывели полмиллиарда в Ирландию и Китай и кто такие «чайки» на языке наркоманов

Фото: 16.мвд.рф

В Татарстане перекрыли три канала незаконного вывода валюты за границу. Первое дело вчера поступило в суд: гражданина Узбекистана, осевшего в Челнах, обвиняют в незаконных переводах в Китай по подложным контрактам на закупку лампочек 62 млн рублей. Еще два дела полиция возбудила по фактам вывода 446 млн рублей в Ирландию и Казахстан. Кроме того, сотрудники МВД Татарстана выследили в Таиланде двух операторов международных наркомагазинов и определились с главной обвиняемой в уводе средств Фонда поддержки предпринимательства РТ. О резонансных делах Главного следственного управления МВД по РТ — в материале «Реального времени».

Обнал международного масштаба



2 апреля в Набережночелнинский горсуд поступило первое в Татарстане дело по незаконному выводу валюты за рубеж. 35-летнего предпринимателя Равиля Андаржанова из Узбекистана обвиняют в осуществлении валютных денежных переводов на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере (п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).

По версии МВД, иностранец зарегистрировал в Челнах на подставных граждан четыре фирмы и через них перекачивал деньги за границу по липовым контрактам с вымышленной китайской фирмой. С 2016 по 2017 год под видом закупки лампочек ушли 62 млн рублей. Всего было 24 сделки, каждый раз на сумму менее 50 тысяч долларов — чтобы избежать внимания банков и оформления паспорта внешнеэкономической деятельности.

С каждой сделки, считают в полиции, Андаржанов оставлял 7%. Ранее он был судим в Узбекистане за схожие преступления. Успел получить судимость и в России за аферы с кредитами. В настоящее время находится под домашним арестом. Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

2 апреля в Набережночелнинский горсуд поступило первое в Татарстане дело по незаконному выводу валюты за рубеж. Фото Сергея Афанасьева



Такие преступления подрывают экономическую безопасность страны, считает генерал-майор юстиции Изаак. По его данным, за 2018 год в российские суды было направлено лишь 20 дел по статье 193.1. А в Татарстане на подходе — еще два. Сотрудники УВД Казани разбираются с сомнительными переводами в Ирландию долларов и евро, составляющих по курсу 430 млн рублей. Ну а их коллеги в ГСУ выясняют историю увода 16,5 млн рублей в Казахстан.

Обвиняемая юрист ФПП РТ и ее команда

Сегодня же на пресс-конференции в МВД обнародовали промежуточные итоги расследования афер в Фонде поддержки предпринимательства РТ (ФПП РТ), созданном в помощь «погорельцам» ТФБ и «Интеха». В 2016-м республика перечислила в этот фонд миллиард. В 2018-м стало известно — льготные кредиты под 5% годовых для компаний со счетами в этих лопнувших банках привлекли мошенников.

Фигуранткой дела стала 36-летняя руководитель правового департамента ФПП РТ, сообщил сегодня замначальника ГСУ МВД Татарстана Тимур Хайруллин. По данным «Реального времени», речь идет о Светлане Фроловой, которая успела покинуть Татарстан вместе с командой Артема Здунова, но была возвращена на родину и водворена под домашний арест.

— Через знакомого, который нашел 4 таких [удовлетворяющих условиям] фирмы, были получены льготные кредиты в общей сложности на 12 млн рублей — под залог имущества, которое впоследствии оказалось неликвидно. Оценкой залога занималась обвиняемая, поэтому бросовые земельные участки, стоимостью менее 100 тысяч рублей, в документах фигурировали как элитные за несколько миллионов, — пояснил журналистам полковник юстиции Хайруллин.

В 2016-м республика перечислила в этот фонд миллиард. В 2018-м стало известно — льготные кредиты под 5% годовых для компаний со счетами в этих лопнувших банках привлекли мошенников. Фото Дмитрия Резнова

По версии следствия, еще 3 кредита на 3 млн рублей схожим образом получил гражданский супруг Фроловой. Речь о директоре и соучредителе казанского ООО «Строительство и консалтинг» Александре Стефатове — под стражей он находится с июля прошлого года. Арестован и тот самый знакомый, что помог подобрать фирмы, — предприниматель Андрей Исаев. Решается вопрос об избрании меры пресечения четвертому фигуранту дела — кредитному менеджеру ФПП РТ.

Сумма ущерба может увеличиться. Силовики полагают, именно руководитель департамента Фролова приложила руки к тому, чтобы контракт на ремонт здания Фонда получил ее гражданский супруг Стефатов. А в процессе ремонта смета выросла с 20 до 28 млн рублей.

Премия наркопродавцу месяца

Чем отличаются наркобароны России от своих коллег в Колумбии, Венесуэле и Боливии? Там наркомафия правит вопреки государственной власти, а в нашей стране все поставлено на экономические рельсы, считает заместитель министра — начальник ГСУ МВД по РТ Владимир Изаак. «Это не мафия, а какой-то сетевой маркетинг!» — говорит он на основе анализа уголовных дел ведомства.

На данный момент полиция республики расследует 4 дела наркосообществ, включая дело «наркододжа», по которому уже изъято около тонны наркотиков, лаборатория и задержаны 16 человек — свой химик, оптовые перевозчики и поставщики по регионам от Подмосковья до Урала. Основной площадкой работы этих людей был веб-сайт, на который заходили покупатели товара и вели общение сами работники наркосети. «Была своя офисная культура, как в добротной фирме, — подчеркивает Изаак, — лучшему за месяц продавцу «дури» — премия, напортачившим — штрафы».

Практиковали виртуальные «летучки» с обсуждением качества обслуживания наркоманов и повышения объемов продаж. Также планировали вопросы конспирации и безопасности закладки товара — перечень удобных мест и территория охоты «чаек», то есть наркоманов, которые умеют находить и воруют чужие наркозакладки.

На данный момент полиция республики расследует 4 дела наркосообществ, включая дело «наркододжа», по которому уже изъято около тонны наркотиков, лаборатория и задержаны 16 человек

24 человека привлекаются по делу другого наркосообщества, на которое вышли после задержания мелкого сбытчика в Пестрецах. Среди подозреваемых — жители Башкортостана, Чувашии, Удмуртии, Кировской области и четырех городов Татарстана. В том числе имевшие официальную работу — электромонтажник, оператор буровых установок, мастер на заводе. По этому делу изъято 4 кг незаконных веществ.

Еще 54 кг синтетических наркотиков полиция изъяла у межрегиональной сети, в которую входили закладчик из Братска, два оптовика из Лесосибирска, семья из Томска, двое закладчиков из Самары, оптовики из Красноярска и Казани. Последнюю даму силовикам пришлось досматривать пристрастно — в нижнем белье она прятала 300 граммов «дури». Ценным стал и мобильник, изъятый у пары из Томска. Сразу после задержания на него пришло сообщение от организатора: «выдвигайтесь в Новосибирск, в тайнике у речки между двумя деревьями лежат 30 кг, только берите не все, только 15 кг». Следственно-оперативная группа, выехав на место, изъяла всю партию.

Сложность возникла с задержанием диспетчеров, что принимали и обрабатывали заявки наркозависимых россиян, находясь в Таиланде. Пришлось полицейским дожидаться их визита на родину. Главным в этом наркомагазине следователи считают 27-летнего жителя Томска, к которому привела финансовая цепочка.

Также на пресс-конференции рассказали о «стабилизации» ситуации с финансовыми пирамидами в Татарстане и ноу-хау аферистов — подставными ДТП с 3—5 машинами по принципу домино.