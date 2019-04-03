В Казани вскрыли схему инсценировок ДТП по принципу домино

Фото: "Реальное время"

Казанская полиция завершает расследование серии афер с получением страховок за аварии по принципу домино. В каждой инсценировке участвовали от трех до пяти машин, рассказала сегодня журналистам Марина Фролова, первый замначальника ГСУ МВД по РТ.

На пресс-конференции в МВД Фролова сообщила — 30-летний казанец вовлек в группу еще девять человек 21—22 лет, на которых регистрировались купленные задешево старые и битые машины. Виновником аварии, как правило, выступала машина-«ветеран» «Нива». И именно ею заинтересовалась одна из страховых компаний, установив, что это авто за короткое время поучаствовало сразу в двух авариях.

Назначенная страховщиками экспертиза показала — заявленные повреждения машин-участниц аварии не могли быть получены в результате зафиксированного столкновения.

Ущерб от деятельности группы в 2016—2018 годах по семи эпизодам предварительно оценен в 2 млн рублей с лишним. Еще по четырем постановочным авариям подозреваемые не успели получить деньги.

Тем временем в Тукаевском районе гражданина Узбекистана судят за вывод 62 млн рублей за границу по подложным документам.