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Глава ГСУ МВД по РТ: «Ситуация с финансовыми пирамидами, кажется, стабилизировалась»

12:55, 03.04.2019
Глава ГСУ МВД по РТ: «Ситуация с финансовыми пирамидами, кажется, стабилизировалась»
Фото: vk.com

За прошлый год в Татарстане не возбудили ни одного дела по признакам мошенничества посредством строительства финансовых пирамид. Замглавы МВД по РТ — начальник ГСУ Владимир Изаак сегодня заявил: «Ситуация, кажется, стабилизировалась».

По его словам, в производстве следователей полиции республики сейчас находятся 6 уголовных дел, ущерб по ним составляет свыше 3 млрд рублей, а количество потерпевших превышает 16 тысяч человек.

Напомним, на днях в казанском суде с последним словом выступил лидер КПК «Сберсоюз», признавший вину в обмане 1,5 тысячи человек на 427 млн рублей. Тем временем в Казани вскрыли новую схему мошенничества с автостраховкой — постановочные аварии по принципу домино.

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