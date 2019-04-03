Глава ГСУ МВД по РТ: «Ситуация с финансовыми пирамидами, кажется, стабилизировалась»

За прошлый год в Татарстане не возбудили ни одного дела по признакам мошенничества посредством строительства финансовых пирамид. Замглавы МВД по РТ — начальник ГСУ Владимир Изаак сегодня заявил: «Ситуация, кажется, стабилизировалась».

По его словам, в производстве следователей полиции республики сейчас находятся 6 уголовных дел, ущерб по ним составляет свыше 3 млрд рублей, а количество потерпевших превышает 16 тысяч человек.

Напомним, на днях в казанском суде с последним словом выступил лидер КПК «Сберсоюз», признавший вину в обмане 1,5 тысячи человек на 427 млн рублей. Тем временем в Казани вскрыли новую схему мошенничества с автостраховкой — постановочные аварии по принципу домино.