Очередной фонд поддержки Татарстана стал кормушкой для мошенников?

МВД вскрыло аферу с займами лжепогорельцам лопнувших банков, вопросы могут появиться к советнику премьера Дагестана

Фото: Дмитрий Резнов

Сегодня МВД Татарстана обнародовало сенсационную новость: пока коммерсанты — вкладчики лопнувших банков ждут своих кровных, мошенники зарабатывают на их горе! По версии следствия, минимум 9 млн рублей из Фонда поддержки предпринимательства РТ были направлены лжепогорельцам банков, согласившимся на откат в 10%. Подозреваемых называют «приближенными к должностным лицам» фонда. Один уже арестован. В Минэкономики РТ по существу информацию не комментируют. Подробнее — в материале «Реального времени».

Миллиард из гарантийного фонда и «приближенные к должностным лицам»



Как выяснило «Реальное время», уголовным дело об афере с займами для предпринимателей стало еще в июне этого года. Однако в связи с подготовкой и проведением футбольного мундиаля огласке история не предавалась. Сегодня же МВД РТ раскрыло карты:

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что с января по май 2017 года подозреваемые, приближенные к должностным лицам некоммерческой микрокредитной организации, предложили директорам трех фирм получить за денежное вознаграждение в сумме 900 тысяч рублей займы в микрокредитной организации под видом пострадавших от деятельности банков на общую сумму 9 млн рублей. При этом пострадавшими они не являлись. После передачи 900 тысяч рублей лицам вышеуказанным организациям были выданы займы на общую сумму 9 млн рублей».

Как утверждают источники «Реального времени», некоммерческой микрокредитной организацией в данном случае именуют Фонд поддержки предпринимательства РТ, в котором после краха «Татфондбанка» и «Интехбанка» была разработана программа микрозаймов «Стабильность» — в помощь предпринимателям, чьи деньги зависли на счетах лопнувших банков. Выдавали и выдают от сумм менее 300 тысяч до 3 млн рублей. И в числе условий к заемщикам четко указано: должны «соответствовать категории малого и среднего предпринимательства и быть пострадавшими от прекращения операционной деятельности в банках».

Одной из воспользовавшихся этой программой стала лидер Союза пострадавших вкладчиков Александра Юманова:

— Буквально через неделю после объявления моратория в декабре 2016 года из гарантийного фонда Татарстана выделили 1 миллиард рублей для выдачи микрозаймов пострадавшим. Я сама получала там деньги, справку приносила, что на счете остались деньги, и договор с банком. Деньги давали под 5% годовых — это очень здорово! И очень печально и ужасно, что кто-то этим воспользовался…

Благоустроитель кладбища и строитель спортплощадок попал в СИЗО

Имена тех «приближенных к должностным лицам» фонда в МВД Татарстана не называют. Само дело возбуждено в отношении неустановленных лиц, однако один из подозреваемых уже арестован. Действительно, как выяснило «Реальное время», еще в начале июля Вахитовский райсуд Казани отправил под стражу по подозрению в мошенничестве с займами директора и соучредителя казанского ООО «Строительство и консалтинг» Александра Стефатова. В СИЗО он пробудет минимум до 14 августа.

Уже после задержания Стефатова под арест попали и некие денежные средства, изъятые следователями по его делу, на сумму около 1 млн рублей наличными. Является ли арестант тем самым «приближенным» и получателем отката либо его компания выступала в роли пострадавшей от банка при получении займа, пока неясно. Отметим, что выручка ООО «Строительство и консалтинг» за последний отчетный год составила 31 млн, а убытки — 1,5 млн рублей. При этом, по данным rusprofile.ru, в 2017 году компания получила три госконтракта на общую сумму 38 млн рублей — на благоустройство территории кладбища в Мирном и строительство универсальных спортивных площадок в Казани. Заказчиками выступали УКС исполкома Казани и ГУП «Татлизинг».

Партнером Стефатова в ООО «Строительство и консалтинг» с 2015 года является Сергей Саунин. Связаться с ним не удалось — телефоны организации не отвечают. Обезглавленной оказалась и самарская стройфирма ООО «МП Ремстройблагоустройство», где Стефатов числится единственным учредителем и директором.

Еще в начале июля Вахитовский райсуд Казани отправил под стражу по подозрению в мошенничестве с займами директора и соучредителя казанского ООО «Строительство и консалтинг» Александра Стефатова. Фото Ирины Плотниковой



Советник премьера Дагестана: «Пускай компетентные органы сами разбираются»

Источники «Реального времени» полагают, что на одном подозреваемом предпринимателе следствие не остановится. Немало вопросов возникает и к самому Фонду поддержки предпринимательства РТ (ФПП РТ). Создан он был в качестве НКО постановлением кабмина Татарстана еще в 2014 году, сначала назывался Фондом поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства РТ, но позже был переименован. Попечительский совет фонда, согласно опубликованному на официальном сайте организации документу, с 2014 года возглавляет Рустем Сибгатуллин, ныне первый замминистра экономики РТ — директор департамента развития предпринимательства и конкуренции.

— Я ничего не знаю об этом деле, впервые слышу. Поэтому пока не готов комментировать, — заявил сегодня Рустем Сибгатуллин корреспонденту «Реального времени» на вопросы по обнародованной МВД информации.

В свою очередь, председатель совета Банковской ассоциации РТ Людмила Китайцева, также указанная в числе членов Попечительского совета, рассказала корреспонденту «Реального времени», что в свое время совет рассматривал вопросы помощи погорельцам ТЦ «Адмирал», других рынков, но позже перестал собираться. О том, что через фонд выдавались микрозаймы для пострадавших от краха татарстанских банков, Китайцева узнала только от корреспондента «Реального времени».

Отметим, что руководство фонда по весне поменялось — вслед за экс-главой Минэкономики РТ Артемом Здуновым, которому доверили рулить правительством Дагестана, на Кавказ отправился гендиректор ФПП РТ Андрей Афонин. На сайте опубликован отчет об использовании средств фонда за 2017 год, подписанный Афониным 5 апреля. Уже 16 мая он был назначен советником председателя правительства Дагестана. «Реальное время» дозвонилось до него, но чиновник сослался на занятость и отсутствие информации.

«Не могу комментировать. Пускай компетентные органы сами разбираются. Сейчас я могу сказать только одно — сейчас я захожу на совещание…». Фото Олега Тихонова

— Захожу на совещание… Не могу ничего даже прокомментировать. [О деле] не слышал. Я же сейчас не в Татарстане, — сообщил Андрей Афонин корреспонденту.

— По фабуле дела, период хищений — январь — май 2017 года, когда вы были здесь. Можете что-то пояснить? Могли ли получить займы те, кто не имел на них права?

— Не могу комментировать. Пускай компетентные органы сами разбираются. Сейчас я могу сказать только одно — сейчас я захожу на совещание…

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Любопытно, что первыми на непрозрачность выдачи займов через ФПП РТ обратили внимание их же получатели. Александра Юманова вспоминает, как на очень выгодных условиях открылась еще одна программа займов, связанная с лизингом. Желающих было очень много, но уже через месяц фонд перестал принимать заявки: мол, деньги кончились. «И у нас тогда появился вопрос — никто не знает, кому и как они выдавались», — говорит неформальный лидер пострадавших вкладчиков.