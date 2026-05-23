«Он дорос до НХЛ»: почему отъезд Сафонова в Северную Америку из «Ак Барса» — правильное для него решение

У Сафонова есть все шансы, чтобы отвоевать место в основном составе «Ванкувера». Как проявит себя нападающий в НХЛ? Оценка от лучшего блогера КХЛ, автора блога «Роман с хоккеем» Романа Габдрафикова

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов в следующем сезоне продолжит карьеру в НХЛ. Форвард будет выступать за клуб «Ванкувер Кэнакс», который в 2025 году обменялся с «Чикаго» правами на игрока. Каковы перспективы выступления в Северной Америке у воспитанника «Ак Барса» — разбираемся в материале «Реального времени» с лучшим блогером КХЛ по итогам прошлого года Романом Габдрафиковым.

Илью Сафонова высоко ценили в КХЛ. Но игрок решил сделать следующий шаг в карьере

Илья Сафонов планирует отъезд в НХЛ уже не первый год. Еще по окончании прошлого сезона нападающий был не против попробовать свои силы в клубе «Чикаго Блэкхокс», который задрафтовал хоккеиста в 2021 году в шестом раунде под общим 172-м номером. Партнеров по «Ак Барсу» с опытом выступления в НХЛ Сафонов регулярно расспрашивал о жизни в Америке, трудностях в быту и к чему нужно быть готовым россиянину по ту сторону океана.

— Да, Илья Сафонов подходил ко мне, задавал некоторые вопросы о жизни в Америке. Узнавал, что там и к чему, какие сложности возникают с обустройством в стране, — подтвердил капитан «Ак Барса» Алексей Марченко в разговоре с корреспондентом «Реального времени».

За шесть сезонов в КХЛ Сафонов доказал, что это классный, габаритный и что важно — универсальный центральный нападающий. Илья хорош в силовой борьбе, игре на пятаке, может без труда появиться как в большинстве, так и меньшинстве команды. Форвард трудолюбив и очень исполнителен. Хоккеисты с такими боевыми качествами очень ценятся как у нас в КХЛ, так и в Северной Америке. В адрес Сафонова высказывалась публичная похвала и от главного тренера «Металлурга» Андрея Разина, и экс-наставника СКА Романа Ротенберга, которые открыто говорили — если бы все зависело только от них, Сафонов непременно выступал бы в их командах.

«Сафонов дорос до НХЛ»

К 25 годам, кажется, нападающий уже достиг своего потолка в КХЛ. Для прогресса и дальнейшего развития Сафонову нужно делать шаг вперед. Он, как амбициозный спортсмен, сам это прекрасно понимает. Поэтому нет сомнений, что решение об отъезде в Северную Америку Илья принял взвешенно и разумно.

— Я ждал, что Илья Сафонов поедет в НХЛ еще в прошлом году. Помню, летом я организовал ему комментирование одной из игр финала Кубка Стэнли с участием «Эдмонтона» и «Флориды», а до этого мы записали с ним большой подкаст. И тогда у меня было полное ощущение, что Илья точно уедет в «Чикаго». Но по итогу он остался в «Ак Барсе» еще на один год. Для него это было непростым решением, как он рассказывал, но при этом абсолютно взвешенным. То есть он уже прошлым летом понимал, что да, еще один сезон в «Ак Барсе», но потом — только дорога в НХЛ. И я могу сказать, что этот сезон в КХЛ Илья может занести себе в актив. Он вышел в финал Кубка Гагарина вместе с «Ак Барсом». Да, не выиграл, став двукратным серебряным призером в плей-офф. Тем не менее к своим 25 годам он созрел к отъезду в НХЛ. Сафонов — работоспособный хоккеист. Он тот человек, который может и шайбу забросить, и передачу выполнить. В силовой борьбе он очень хорош, и я повторюсь, Сафонов дорос до НХЛ. Тем более мы сейчас наблюдаем тренд, что игроки из КХЛ уезжают в Северную Америку не в статусе полноценных звезд. И уже дальше там вырастают в больших, статусных хоккеистов, — отметил в беседе с корреспондентом «Реального времени» автор блога «Роман с хоккеем» Роман Габдрафиков.

В Северной Америке Илью Сафонова с распростертыми объятиями ждет «Ванкувер Кэнакс». Канадская команда последний сезон в НХЛ провела из рук вон плохо. Заняла 16-е место в Западной конференции и оказалась худшим коллективом в общей турнирной таблице среди всех 32 клубов лиги. За 82 матча «Ванкувер» добыл всего пятнадцать побед в основное время, набрав по итогу лишь 58 очков.

Печальные результаты вынуждают боссов «Кэнакс» идти на перемены. И приезд в команду Ильи Сафонова — безусловно, одна из них. В конце июня 2025 года «Ванкувер» обменялся правами с «Чикаго» на российского нападающего. Собственно, поэтому этим летом Сафонов отправится на Западное побережье Канады, а не в Иллинойс.

«Универсализм Сафонова очень пригодится «Ванкуверу» в следующем сезоне»

Шансы у Сафонова уверенно закрепиться в основном составе «Ванкувера», по мнению нашего эксперта и лучшего блогера КХЛ последних лет Романа Габдрафикова, довольно высоки. Как мы уже сказали, одно из ключевых достоинств у Ильи как у хоккеиста — его универсальность. А совокупность игровых навыков, умений Сафонова позволяют ему примерять абсолютно разные роли в команде.

— «Ванкувер» — серьезная организация, которая, правда, испытывает сейчас трудности. У них был очень хороший сезон буквально пару лет назад. И, казалось, что у клуба есть необходимый фундамент, чтобы стать мощной франшизой. Там есть замечательные хоккеисты — тот же Брок Безер или Элиас Петтерсон. Но вот в этом сезоне НХЛ мало что у «Ванкувера» получалось. Сейчас, очевидно, команда находится в перестройке. И я думаю, у Сафонова есть все шансы, чтобы отвоевать место в основном составе. Он может сыграть в центре, может сыграть с краю, может выйти в большинстве/меньшинстве. Его универсализм очень пригодится «Ванкуверу» в следующем сезоне. И я думаю, что в этом плане ему будет проще закрепиться в НХЛ, чем, например, Максиму Шабанову. Потому что Шабанов — это явный игрок для топ-6, нацеленный на голы, у него должны быть качественные партнеры. А играть в нижних звеньях — это все-таки не его роль. А Илья, опять же за счет своего универсализма, может зайти как вверх, так и вниз, дождаться своего шанса, заткнуть дыру в составе. Я очень надеюсь, что у Сафонова все получится в НХЛ. Грустно немного, что такой хоккеист покидает нашу лигу. Но он готов к новому вызову в карьере!, — подытожил Роман Габдрафиков в разговоре с журналистом «Реального времени».

Как бы по итогу ни сложилась карьера Ильи Сафонова в НХЛ, в «Ак Барсе» его всегда будут ждать обратно. За годы карьеры в России нападающий зарекомендовал себя духовитым хоккеистом, способным быть надежной опорой для главного тренера. Впереди у Сафонова новый этап, и от имени редакции «Реального времени» желаем ему только удачи на новом пути!