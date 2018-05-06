Гарипов Равиль Рашидович
Общая информация
Директор ГАУЗ «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр»
Образование:
Окончил Казанский государственный медицинский университет по специализации «медико-профилактическое дело» (1997 г.).
Трудовая деятельность:
Трудовую деятельность начал в 1997 г. в центре Госсанэпиднадзора г. Нижнекамска.
В 1998 г. — заместитель начальника по организации медицинского обеспечения в чрезвычайных ситуациях Управления здравоохранения исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района.
С 2002 г. — главный врач Медицинского информационно-аналитического центра в Нижнекамске, затем работал в Федеральном управлении Роспотребнадзора РФ по РТ и в медицинском информационно-аналитическом центре в г. Нижнекамске.
С 2014 по 2016 гг. — главный врач в центре медицинской профилактики в г. Нижнекамске.
С января 2017 г. — директор ГАУЗ «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр» Министерства здравоохранения Республики Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420073, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, 88
- Телефон: +7(843) 221-16-50
- Email: Ravil.R.Garipov@tatar.ru
Дата последнего обновления: 06.05.2018