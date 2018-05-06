Гарипов Равиль Рашидович

Общая информация

Директор ГАУЗ «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр»

Образование:

Окончил Казанский государственный медицинский университет по специализации «медико-профилактическое дело» (1997 г.).

Трудовая деятельность:

Трудовую деятельность начал в 1997 г. в центре Госсанэпиднадзора г. Нижнекамска.

В 1998 г. — заместитель начальника по организации медицинского обеспечения в чрезвычайных ситуациях Управления здравоохранения исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района.

С 2002 г. — главный врач Медицинского информационно-аналитического центра в Нижнекамске, затем работал в Федеральном управлении Роспотребнадзора РФ по РТ и в медицинском информационно-аналитическом центре в г. Нижнекамске.

С 2014 по 2016 гг. — главный врач в центре медицинской профилактики в г. Нижнекамске.

С января 2017 г. — директор ГАУЗ «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр» Министерства здравоохранения Республики Татарстан.

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