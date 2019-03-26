Хабиров: основные очаги тления в сибайском карьере остались под водой

Врио главы Башкирии Радий Хабиров заверил, что ситуация с сибайским карьером находится под контролем.

По его словам, в настоящий момент УГОК прошел отметку 469 метров и докладывает, что основные очаги тления остались под водой, при этом доменная печь, залитая внутри карьера водой, некоторое время будет остывать.

«Инженеры УГОКа считают, что остаточные явления, а проще говоря — пар, мы будем наблюдать еще 24 дня. Концентрация вредных веществ в последние дни в воздухе уже снижается, и, если все будет идти штатно — количество случаев превышения ПДК в ближайшие недели должно снизиться до нуля», — написал Хабиров на своей странице в соцсетях.

Он добавил, что УГОК уже приступил к проектированию работ по откачке воды, чтобы продолжить свою обычную производственную деятельность.

Напомним, ранее суд обязал ликвидировать источник загрязнения воздуха в сибайском карьере до 28 апреля.