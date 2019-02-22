«Проснулась от удушья, сильно пахло серой»: из Сибая бегут жертвы ядовитого смога

Пока врачи скрывают отравления под диагнозом ОРВИ, местные жители массово покидают свои дома

В больницу Сибая обращаются пострадавшие от ядовитого смога, но официально никому из 14 тысяч принятых за месяц пациентов не подтвердили диагноз «отравление». Больным с такими симптомами, по их словам, ставят диагнозы ОРВИ или бронхит. Башкирской активистке, получившей накануне отек легких, также записали «пневмонию», хотя по анализам — никаких воспалительных процессов. В городе уверены, что чиновники продолжают дезинформировать население и оказывают давление на медиков. Поэтому многие ищут любые возможности покинуть Сибай. Более 100 семей, не дождавшись помощи властей, обратились к общественникам с просьбой посодействовать с переездом хотя бы на время. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Как здесь люди живут?!»

— Я проснулась в 4 утра от удушья, сильно пахло серой, — рассказывает Юлия Демидова, как очутилась в больнице Сибая.

Как общественный деятель и помощник депутата Курултая по экологии, она приехала в город два дня назад изучать экологическую обстановку, но вскоре почувствовала себя плохо. Юлия остановилась в гостях в так называемой «зоне 500», то есть в непосредственной близости (500 метров) от недействующего горящего карьера Учалинского горно-обогатительного комбината (УГОК) — источника выброса отравляющих веществ. Хозяева квартиры вызвали Демидовой скорую, у девушки поднялось давление, «в горле першило, была сильная тяжесть в легких». В больнице рентген показал двусторонний отек легких.

Хозяева квартиры вызвали Демидовой скорую, у девушки поднялось давление, «в горле першило, была сильная тяжесть в легких». В больнице рентген показал двусторонний отек легких



— Сначала девушка-врач, глядя на снимок, сказала: «О, у вас отек легких идет, воспаление». Но мужчина-врач побоялся ставить такой диагноз: «Ну, наверное, у вас бронхит, ОРВИ, у вас насморк есть?» Говорю: нет, а у меня хорошие анализы — и кровь, и моча, то есть нет воспалительных процессов, и температуры нет. Я вообще занимаюсь моржеванием и не болею, с легкими-то проблем не было никогда, а тут два дня в Сибае — и сразу отек, то есть у меня сильнейшая интоксикация. Как здесь люди живут? Вообще не понимаю, — шокирована Юлия, кстати, врачи поставили ей диагноз «пневмония».



В больнице Сибая таких, как Юлия, еще много. Пожилая женщина рассказала, что тоже живет у карьера и сразу слегла, как только появился смог, но врач все списал на простуду:

— У меня все болит, а она мне ставит диагноз «бронхит». Ни одного слова про сердце и давление. Здесь пишет «150 на 90», я доезжаю домой через 20 минут, дочка меня довозит, — уже 190 на 104, скорую вызываем — 200 на 104. У меня дочка сама три года после инсульта, и детей жалко, это же все в нас оседает, а никому дела нет, — тяжело вздыхает пенсионерка.

«Экологическая ситуация не устраивает, но я сам дышу этим воздухом»

В приемной центральной городской больницы Сибая нашему изданию сообщили, что главврача пока нет на месте, а информация о поступлении пациентки с отеком легких сейчас проверяется.

— По экологии у нас три дня все хорошо, нет никакого превышения ПДК, то есть воздух чистый, — сообщил «Реальному времени» начальник информационно-аналитического отдела администрации Сибая Расуль Байгильдин.

По его словам, сейчас в карьере продолжается подтопление очагов тления, завершить работу должны к 20 марта. В городе с 16 января работает специальная бригада врачей — специалистов из лучших республиканских клиник. Однако из принятых за месяц с лишним 14 тысяч пациентов никому из них диагноз «отравление» не поставили, уверяет Байгильдин:

— Диагноз «отравление» не ставился, официально это не подтверждается. Есть ОРВИ и другие болезни.

— То есть ни одного пострадавшего от токсичных веществ в воздухе не зафиксировали? — уточняем.

— Задаете вопрос такой, провокационный, — вздохнул Байгильдин, — я же не врач, работаю в администрации. Официально такой информации нет. Я сам, например, живу в Сибае, дышу этим же воздухом. Аллага шокер (слава богу, — прим. ред.), не кашляю.

— Получается, вас, как жителя Сибая, ситуация устраивает?

— Нет, экологическая ситуация не устраивает, но я сам лично дышу этим воздухом и не болею.

Информацию об отсутствии отравившихся ядовитым смогом в Сибае «Реальному времени» подтвердили и в Минздраве Башкирии.

«Сократите время пребывания на улице»

Директор Сибайского филиала Учалинского ГОКа Яудат Биккинов, отвечая на наш вопрос, как решается проблема с тлением карьера и экологией в городе, не захотел вдаваться в подробности: «Каждый день в администрации мы проводим брифинги, все докладываем, а сейчас я не могу говорить – у меня совещание».

Был краток и исполняющий обязанности заместителя премьера республики Илшат Тажитдинов, курирующий Зауралье: «Шаги предпринимаются, но так-то этот вопрос я не веду. Вы направьте письменный вопрос, мы ответим».

Ежедневно на сайте администрации Сибая публикуют результаты исследования проб воздуха. В них говорится, что сегодня превышения ПДК не зафиксировано, но даны рекомендации в случае появления запаха серы:

«Сократите время пребывания на улице. Необходимо чаще умываться, промывать глаза, нос и рот чистой водой. Увлажняйте воздух в помещении, где проводите большую часть дня, пейте как можно больше жидкости».

Между тем, жители Сибая, не дождавшись помощи властей, начали самостоятельно эвакуироваться из отравленного города. К общественной организации «Башкорт» за помощью с переездом обратились уже более ста семей. Кроме того, растет число участников группы «Вынужденные переселенцы. Экология. Сибай», где зарегистрировались уже почти 1,5 тысячи человек.

— У меня внук двух лет. Не хочу, чтобы он жил в экологически неблагоприятном городе, — пояснила нам решение уехать из Сибая одна из участниц группы Роза Бикбова, — Ребенку стало плохо, начались тошнота, рвота — ни на прогулку выйти, никуда. Я и сама, и коллеги также болели: в горле першит, головные боли, рвота. Моя мама-астматик тоже была вынуждена уехать, она жила в зоне 1000, то есть на расстоянии километра от карьера. Она сказала врачам, что уже по три впрыскивания гормонов делает за раз, а они ей: мол, можно до шести раз делать, — это что, нормально?!

Число вынужденных переселенцев в Сибае растет, хотя переезд этот временный и не всем доступен. Фото ufa1.ru



По словам женщины, всем, кто обращался за медицинской помощью с симптомами отравления, ставили диагноз ОРВИ. Поэтому число вынужденных переселенцев в Сибае растет, хотя переезд этот временный и не всем доступен: «Куда мы поедем всей семьей? Кто нас ждет, будущих пенсионеров?! Вы сами тоже ведь в России живете, вы же понимаете, что никто и нигде не ждет, если уехать в другой регион. Мы хотим уехать хотя бы на время, пока здесь не нормализуется все».

В то же время экологический митинг в Сибае отменен. Акцию против руководства УГМК с целью выражения протеста против сокрытия холдингом истинных причин экологической катастрофы активисты планировали провести 2 марта. Они собирались указать на малоэффективные действия предприятия по устранению очагов тления и собирались требовать компенсации за вред здоровью в общем размере не менее 500 млн. Однако организаторы митинга отозвали заявку в ответ на предложение мэрии организовать встречу с гендиректором УГМК Андреем Козицыным, который должен приехать в город в ближайшее время.

Напомним, ранее руководителю Башкирии Радию Хабирову пришлось извиняться перед жителями Сибая за скандальные высказывания мэра города Рустэма Афзалова — во время встречи с жителями поселка Аркаим он допустил такие высказывания, как «козел» и «экскременты». Источники сообщают, что решение об увольнении сибайского градоначальника уже принято.