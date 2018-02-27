«Салават купере» получит школу за миллиард и заселение первой очереди к маю

Учебное заведение закроет потребности микрорайона на первых порах, другие школы пока не планируются

Фото: Олег Тихонов

1 сентября на территории микрорайона должна заработать школа на 1224 ученических места. По признанию заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшата Гимаева, объект станет якорным для первой очереди всего «Салават купере», ведь многие жители до сих пор не могут окончательно заселиться в свои квартиры из-за отсутствия необходимой инфраструктуры. Общеобразовательное учреждение выступит одним из магнитов для всего комплекса, тем более что завершение первой очереди уже не за горами. «Реальное время» побывало на строительной площадке.

Якорь для всего микрорайона

Два бассейна, спортзал с зонированной нагрузкой, 51 класс, отдельный блок для начальных классов — несколько характеристик новой и пока единственной школы в микрорайоне «Салават купере». Долгожданный общеобразовательный объект должен заработать уже 1 сентября, пока же многие жители вынуждены возить детей в другие школы.

— Это первая школа на территории комплекса, возводится по федеральной целевой программе «Жилище». Будет сдана в этом году, основные строительно-монтажные работы завершатся до августа, до конца августа должны получить разрешение на ввод. Объект сейчас в активной фазе строительства, идет облицовка плиткой, устройство инженерных систем. Благоустройством прилегающей территории подрядчик займется в мае-июне, нет сомнений, что школа будет сдана в срок, — уверен заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев.

Пока школы нет, многие не могут окончательно освоиться на новом месте: детей приходится возить в другие школы — в Юдино или в Кировский район Казани. Очевидно, что это элемент комплексного освоения территорий, который, по признанию Ильшата Гимаева, якорный для всего микрорайона. Стоимость объекта — 986 млн рублей, деньги выделены, и подрядчик в лице ООО «Ак Таш» получает своевременное финансирование. С запуском школы 1 сентября задел для первичного проживания людей, по мнению Ильшата Гимаева, будет полностью готов.

«Нет сомнений, что школа будет сдана в срок», — уверен Ильшат Гимаев



— Мы начали строить 4 апреля 2017 года, срок завершения работ — 30 июля 2018-го. Аналогичные проекты представлены у школы №180 в Азино и №181 в ЖК «Седьмое небо». Площадь школы — 25 тысяч квадратных метров, прилегающая территория — 24 тысячи квадратных метров, — добавил заместитель директора ООО «Ак Таш» Дмитрий Клыков.

Новые школы и детсады не планируются

На территории микрорайона уже работают два детских садика, но появление новых образовательных учреждений пока не планируется.

— Новые объекты, такие как школы, детские сады, будут строиться по мере появления источников финансирования, в этом году они не планируются из-за отсутствия финансирования. К этому вопросу вернемся в 2019—2020 годах, — отметил представитель министерства «Реальному времени».

Сейчас идет освоение второй очереди, даже строительные штабы вместе с заказчиками, подрядчиками перенесены уже туда. Как только будут сдаваться дома в 7—8-м кварталах, появятся заделы по детским садикам. Что касается общеобразовательного учреждения, то строящаяся школа на данном этапе полностью закрывает потребность по ученическим местам.

Два бассейна, спортзал с зонированной нагрузкой, 51 класс, отдельный блок для начальных классов — несколько характеристик новой и пока единственной школы в микрорайоне



Только образовательными учреждениями инфраструктура микрорайона не ограничивается. Осенью прошлого года уже начала свою работу взрослая поликлиника, по детской пока вопрос открыт.



— Исполком с Минздравом Татарстана и Госжилфондом РТ ведут работы по линии частно-государственного партнерства. Нежилых помещений достаточно, насколько знаю, 11-й дом 12-го квартала будет рассмотрен для детской поликлиники. Пока объекта нет, исполком еще в прошлом году принял решение пустить бесплатный автобус до детской поликлиники в Юдино. Думаю, в течение первого полугодия поликлиника появится, — отметил в беседе с корреспондентом «Реального времени» Ильшат Гимаев.

По транспортному вопросу он не стал распространяться, сославшись на Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ. В начале февраля городские власти уже давали разъяснения, что для обеспечения транспортом надо завершить дорогу-дублер. В планах расширить ее и запустить дополнительные автобусы уже летом. Запланировано три расширения дороги.

Сейчас идет освоение второй очереди, даже строительные штабы вместе с заказчиками, подрядчиками перенесены уже туда



Минстрой РТ: первую очередь «Салавата» заселят к маю

Заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ не раз говорил об относительно скором завершении первой очереди микрорайона. Так, 12-й квартал полностью завершен, только по двум объектам осталось получить акт ввода, остальные готовы. 13-й квартал завершен полностью, где подрядчиком так же, как и у общеобразовательной школы, выступает ООО «Ак Таш». В 10-м квартале остался дом 10-3, по которому к концу недели должны быть устранены замечания. После чего объект выходит на финишную стадию получения соответствия от Госстройнадзора. В 11-м квартале, где подрядчик ПСО «Казань» ведет работы с отставанием, ситуация по-прежнему не улучшилась. Еще неделю назад ГЖФ РТ сообщал об отставании от графика: « В целях ускорения темпов работ на доме №11-1 были привлечены дополнительные работники. Количество работающих на объекте составляет 122 человека. Ведутся работы по устройству навесного фасада, отделочные работы, работы по монтажу инженерных сетей»

— 11-5 и 11-1 отстают по готовности, ожидаем, что подрядчик завершит основные работы к концу марта — началу апреля, и в конце апреля — начале мая мы уже получим акты ввода. Критические сроки по этим двум домам — начало мая. Генподрядчик должен успеть закончить вовремя, и первая очередь будет заселена на 100%, — ответил на вопрос «Реального времени» заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

В 11-м квартале уже сданы в эксплуатацию два дома, на 11-3 к 15 марта должны завершиться строительно-монтажные работы, к концу марта ожидается получение заключения Госстройнадзора.

Завтра, 28 февраля, запланировано заселение 255-квартирного дома 12-4.

1 / 28 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов