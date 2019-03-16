«Когда ушел Бабич, стало ясно, что Мусину на этом посту осталось недолго»

Главный федеральный инспектор по Удмуртии, проработавший 7 лет, покинул свой пост. Имя его вероятного сменщика называют только неофициально

Дмитрий Мусин покинул должность главного федерального инспектора по Удмуртии. Отставка была ожидаемой, и произошла она практически сразу после визита в Ижевск полпреда президента в ПФО Игоря Комарова. У нынешнего руководства республики не сложились отношения с Мусиным, успевшим поработать с двумя предыдущими главами региона. При этом Григория Сергеева, который должен сменить его в понедельник, называют лишь временным ГФИ. Подробнее — в материале «Реального времени».

Ожидаемая отставка

Работавший с января 2012 года главным федеральным инспектором по Удмуртии Дмитрий Мусин покинул эту должность. Последним рабочим днем у него было 15 марта. Эту информацию «Реальному времени» сообщил источник в аппарате полпреда президента РФ в ПФО и подтвердили в пресс-службе полпреда. При этом о том, кто придет на смену Мусину, в аппарате полпреда официально не сообщают.

Между тем, источник «Реального времени» проинформировал, что исполнять обязанности ГФИ будет Григорий Сергеев, который в настоящее время является федеральным инспектором по Нижегородской области аппарата полпреда президента в ПФО (не путать с главным федеральным инспектором по Нижегородской области). Он уже приехал в Ижевск. Работать в этой должности он будет до назначения нового ГФИ. По информации других источников, знакомых с ситуацией, Сергеев действительно лишь временная замена Мусину, при этом пост ГФИ прочат бывшему прокурору Удмуртии, а ныне депутату Госсовета УР и внештатному советнику главы республики Сергею Панову.

Разговоры о грядущей отставке Мусина ходили с лета 2018 года, когда стало известно о планируемом переводе полпреда президента в ПФО Михаила Бабича послом в Белоруссию. В начале сентября 2018 года полпредом был назначен Игорь Комаров, а потому эксперты ожидали ротации кадров и среди ГФИ в регионах, в первую очередь Мусина, проработавшего на тот момент более 6 лет в Удмуртии. К настоящему моменту уже ушли в отставку ГФИ в Саратовской и Самарской областях.

Раньше на традиционных аппаратных совещаниях в резиденции главы УР с руководителями различных органов власти ГФИ сидел в президиуме вместе с главой республики, председателем правительства и спикером Госсовета. Фото udmurt.ru



Смена настроений



Мусин стал главным федеральным инспектором за два года до истечения срока полномочий президента Удмуртии Александра Волкова, при нем работал следующий глава региона Александр Соловьев, задержанный в апреле 2017 года по обвинению в получении взяток.

Мусин сопровождал Александра Бречалова с первого дня его приезда в Удмуртию в качестве врио главы республики, вместе с ним посещал города и районы, хотя с предыдущими главами совместные поездки были редкостью.

Однако спустя некоторое время наблюдатели заметили разлад в отношениях между новым руководителем региона и ГФИ. Появлялась информация, что Мусин якобы хотел занять пост председателя правительства Удмуртии, однако Бречалов осенью 2017 года назначил на этот пост своего человека — Ярослава Семенова.

Кроме того, раньше на традиционных аппаратных совещаниях в резиденции главы УР с руководителями различных органов власти ГФИ сидел в президиуме вместе с главой республики, председателем правительства и спикером Госсовета. Однако новый руководитель региона якобы распорядился пересадить Мусина в зал, и в итоге тот перестал появляться на аппаратных совещаниях.

12 марта в Ижевске прошло заседание совета при полпреде президента РФ в ПФО по развитию талантов и совместное выездное совещание полпреда и секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева с участием глав регионов Приволжья. Игорь Комаров вместе с Бречаловым посетил производственную площадку концерна «Калашников». Мусин по долгу службы сопровождал Комарова и присутствовал на совещаниях. Неизвестно, была ли у Бречалова отдельно личная встреча с полпредом в этот раз, до этого впервые Комаров побывал в Удмуртии в конце ноября 2018 года.

— Отставка Мусина ни для кого не была неожиданностью. Давно было ясно, что вместе с Бречаловым долго он не будет работать, главу явно не устраивало, как главным федеральным инспектором подавались различные неоднозначные бречаловские инновации, — говорит политолог Александр Балицкий. — Когда ушел Бабич, стало ясно, что Мусину осталось на этом посту недолго. У нового полпреда Комарова явно достаточно положительное отношение к главе Удмуртии, поэтому стоит ожидать, что новый ГФИ будет более лояльным и готовым к сотрудничеству с Бречаловым.

Кроме того, эксперты отмечают хорошие позиции Бречалова на федеральном уровне, отмечая имеющиеся у него знакомства, частые совещания с федеральными чиновниками и недавнюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Лояльный ГФИ

О называемом в качестве и. о. ГФИ Григории Сергееве, помимо предыдущей должности, ничего неизвестно.

Сергей Панов, которого считают основным претендентом на пост ГФИ, с 2008 по 2018 год был прокурором Удмуртии. После истечения срока полномочий он был освобожден от должности в начале мая прошлого года.

Однако в отличие от других своих коллег — министра внутренних дел Александра Первухина и руководителя следственного управления СК по Удмуртии Владимира Никешкина, срок полномочий которых также истек в прошлом году, Панов остался в республике и, по сути, влился в команду Бречалова. Сначала он был назначен советником главы Удмуртии по правовым вопросам, а в сентябре того же года избрался на дополнительных выборах депутатом Госсовета Удмуртии от партии «Единая Россия». Таким образом, Бречалов может быть действительно заинтересован в назначении Панова на должность ГФИ.

Сергей Панов (за кафедрой), которого считают основным претендентом на пост ГФИ, с 2008 по 2018 год был прокурором Удмуртии. Фото udmurt.ru



При этом Александр Балицкий желание Бречалова продвинуть на пост ГФИ своего человека и произошедшую за последний год ротацию в руководстве силовых ведомств расценивает как признак того, что тот приехал в Удмуртию надолго. По его мнению, в эти структуры пришли люди, готовые к более позитивному сотрудничеству с командой Бречалова, а значит, вопреки рассуждениям некоторых наблюдателей, в Удмуртии он «не на время».