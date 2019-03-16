«Когда ушел Бабич, стало ясно, что Мусину на этом посту осталось недолго»
Главный федеральный инспектор по Удмуртии, проработавший 7 лет, покинул свой пост. Имя его вероятного сменщика называют только неофициально
Дмитрий Мусин покинул должность главного федерального инспектора по Удмуртии. Отставка была ожидаемой, и произошла она практически сразу после визита в Ижевск полпреда президента в ПФО Игоря Комарова. У нынешнего руководства республики не сложились отношения с Мусиным, успевшим поработать с двумя предыдущими главами региона. При этом Григория Сергеева, который должен сменить его в понедельник, называют лишь временным ГФИ. Подробнее — в материале «Реального времени».
Ожидаемая отставка
Работавший с января 2012 года главным федеральным инспектором по Удмуртии Дмитрий Мусин покинул эту должность. Последним рабочим днем у него было 15 марта. Эту информацию «Реальному времени» сообщил источник в аппарате полпреда президента РФ в ПФО и подтвердили в пресс-службе полпреда. При этом о том, кто придет на смену Мусину, в аппарате полпреда официально не сообщают.
Между тем, источник «Реального времени» проинформировал, что исполнять обязанности ГФИ будет Григорий Сергеев, который в настоящее время является федеральным инспектором по Нижегородской области аппарата полпреда президента в ПФО (не путать с главным федеральным инспектором по Нижегородской области). Он уже приехал в Ижевск. Работать в этой должности он будет до назначения нового ГФИ. По информации других источников, знакомых с ситуацией, Сергеев действительно лишь временная замена Мусину, при этом пост ГФИ прочат бывшему прокурору Удмуртии, а ныне депутату Госсовета УР и внештатному советнику главы республики Сергею Панову.
Разговоры о грядущей отставке Мусина ходили с лета 2018 года, когда стало известно о планируемом переводе полпреда президента в ПФО Михаила Бабича послом в Белоруссию. В начале сентября 2018 года полпредом был назначен Игорь Комаров, а потому эксперты ожидали ротации кадров и среди ГФИ в регионах, в первую очередь Мусина, проработавшего на тот момент более 6 лет в Удмуртии. К настоящему моменту уже ушли в отставку ГФИ в Саратовской и Самарской областях.
Смена настроений
Мусин стал главным федеральным инспектором за два года до истечения срока полномочий президента Удмуртии Александра Волкова, при нем работал следующий глава региона Александр Соловьев, задержанный в апреле 2017 года по обвинению в получении взяток.
Мусин сопровождал Александра Бречалова с первого дня его приезда в Удмуртию в качестве врио главы республики, вместе с ним посещал города и районы, хотя с предыдущими главами совместные поездки были редкостью.
Однако спустя некоторое время наблюдатели заметили разлад в отношениях между новым руководителем региона и ГФИ. Появлялась информация, что Мусин якобы хотел занять пост председателя правительства Удмуртии, однако Бречалов осенью 2017 года назначил на этот пост своего человека — Ярослава Семенова.
Кроме того, раньше на традиционных аппаратных совещаниях в резиденции главы УР с руководителями различных органов власти ГФИ сидел в президиуме вместе с главой республики, председателем правительства и спикером Госсовета. Однако новый руководитель региона якобы распорядился пересадить Мусина в зал, и в итоге тот перестал появляться на аппаратных совещаниях.
12 марта в Ижевске прошло заседание совета при полпреде президента РФ в ПФО по развитию талантов и совместное выездное совещание полпреда и секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева с участием глав регионов Приволжья. Игорь Комаров вместе с Бречаловым посетил производственную площадку концерна «Калашников». Мусин по долгу службы сопровождал Комарова и присутствовал на совещаниях. Неизвестно, была ли у Бречалова отдельно личная встреча с полпредом в этот раз, до этого впервые Комаров побывал в Удмуртии в конце ноября 2018 года.
— Отставка Мусина ни для кого не была неожиданностью. Давно было ясно, что вместе с Бречаловым долго он не будет работать, главу явно не устраивало, как главным федеральным инспектором подавались различные неоднозначные бречаловские инновации, — говорит политолог Александр Балицкий. — Когда ушел Бабич, стало ясно, что Мусину осталось на этом посту недолго. У нового полпреда Комарова явно достаточно положительное отношение к главе Удмуртии, поэтому стоит ожидать, что новый ГФИ будет более лояльным и готовым к сотрудничеству с Бречаловым.
Кроме того, эксперты отмечают хорошие позиции Бречалова на федеральном уровне, отмечая имеющиеся у него знакомства, частые совещания с федеральными чиновниками и недавнюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
Лояльный ГФИ
О называемом в качестве и. о. ГФИ Григории Сергееве, помимо предыдущей должности, ничего неизвестно.
Сергей Панов, которого считают основным претендентом на пост ГФИ, с 2008 по 2018 год был прокурором Удмуртии. После истечения срока полномочий он был освобожден от должности в начале мая прошлого года.
Однако в отличие от других своих коллег — министра внутренних дел Александра Первухина и руководителя следственного управления СК по Удмуртии Владимира Никешкина, срок полномочий которых также истек в прошлом году, Панов остался в республике и, по сути, влился в команду Бречалова. Сначала он был назначен советником главы Удмуртии по правовым вопросам, а в сентябре того же года избрался на дополнительных выборах депутатом Госсовета Удмуртии от партии «Единая Россия». Таким образом, Бречалов может быть действительно заинтересован в назначении Панова на должность ГФИ.
При этом Александр Балицкий желание Бречалова продвинуть на пост ГФИ своего человека и произошедшую за последний год ротацию в руководстве силовых ведомств расценивает как признак того, что тот приехал в Удмуртию надолго. По его мнению, в эти структуры пришли люди, готовые к более позитивному сотрудничеству с командой Бречалова, а значит, вопреки рассуждениям некоторых наблюдателей, в Удмуртии он «не на время».
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