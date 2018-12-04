Главный федеральный инспектор по Самарской области ушел со своей должности

Главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан покинул свой пост. Соответствующее постановление подписал полпред президента в ПФО Игорь Комаров.

По предварительной информации, Сергей Чабан переходит на новое место работы в другой регион. Обязанности федерального инспектора в области временно будет исполнять помощник полпреда президента в ПФО Сергей Валенков.

Добавим, Сергей Чабан занимал свою должность с 2013 года. Ранее он служил в Вооруженных силах, в том числе участвовал в операции по поддержанию мира в зоне грузино-абхазского конфликта.

Напомним, ранее главным федеральным инспектором по Оренбургской области был назначен генерал-майор Ринат Гильмутдинов.