Главный федеральный инспектор по Саратовской области ушла в отставку

Главный федеральный инспектор (ГФИ) по Саратовской области Марина Алешина написала заявление об уходе по собственному желанию.

В аппарате ГФИ причину такого решения Алешиной не назвали, передает «Коммерсант».

Кто займет должность главного федерального инспектора по Саратовской области, пока неизвестно.

Марина Алешина занимала должность главного федерального инспектора по Саратовской области аппарата полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе с сентября 2012 года. Перед этим она была спикером Саратовской областной думы.



Напомним, что в конце прошло года с поста главного федерального инспектора по Самарской области ушел Сергей Чабан.