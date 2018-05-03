Путин уволил пять генералов МВД и СК

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности пять генералов МВД и Следственного комитета, а также двух прокуроров. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.



От занимаемой должности освобождены руководитель Следственного управления СК по Пермскому краю Марина Заббарова, начальник главного управления МВД по Пермскому краю Виктор Кошелев, а также начальник управления МВД по Мурманской области Игорь Баталов, руководитель СУ СК по Рязанской области Владимир Махлейдт и первый замначальника Экспертно-криминалистического центра МВД России Иван Лукин.

Кроме того, пост покинули прокуроры Удмуртии Сергей Панов и Тульской области Александр Козлов. Согласно указу, произведено 16 кадровых назначений. Так, УМВД по Пензенской области возглавил полковник Сергей Щеткин.

Ранее стало известно, что кадровые перестановки прошли в татарстанских больницах.