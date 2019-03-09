События недели: фекальные воды в Волге, новый ректор Болгарской академии и смена инвестора ЖК «Яшьлек»

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

На этой неделе стала известна причина провала парка развлечений «Волга Дискавериз», открылся штаб «ВКонтакте» в Казани и сменился ректор Болгарской исламской академии. АСВ и «Нэфис» судятся из-за Завода по производству СМС, а в Ижевске продолжился опрос свидетелей по делу экс-главы республики. Рустам Минниханов на традиционной встрече с журналистами в преддверии 8 Марта обсудил демографическую ситуацию в республике. Об этих и других событиях — в еженедельном обзоре «Реального времени».

Слив фекальных вод в Волгу

Гневные отклики на этой неделе поступили от жителей «Волжской гавани» и любители зимней рыбалки. Они обратили внимание на неестественно желтый цвет воды в Волге. Из проруби шел характерный для канализации запах. По словам рыбаков, рыба была «полуживая», а местами и вовсе всплывала на поверхность. Приехавшие отобрать воду общественники возможной причиной называют нарушения, с которыми построили канализационную систему для жилого комплекса известного девелопера Андрея Белякова и бывшего депутата Казгордумы Валерия Калмыкова. Однако в «Водоканале» опровергают, что сточные воды ЖК попали в Волгу, а подъехавшие экологи не стали отбирать пробы и не нашли нарушений. Подробности — в материале «Реального времени».

«Астелла групп» будет достраивать ЖК «Яшьлек»



На этой неделе Верховный суд республики рассмотрел апелляционную жалобу на арест Фаика Гараева, главы «Стройкома» — застройщика ЖК «Яшьлек» в Куюках. На заседании стало известно о появлении нового инвестора, готового взяться за долгострои.

Дома возводили в рамках ФЦП «Жилье для российской семьи» — так называемые «путинки». Но проект без поддержки государственного оператора программы провалился, стройка встала. Один инвестор уже вызывался помочь, но оказался мошенником.

Верховный суд республики рассмотрел апелляционную жалобу на арест Фаика Гараева. Фото Инны Серовой



Гараев, находясь под стражей, нашел нового инвестора и заявил суду о намерении достроить жилой комплекс с его помощью. По сообщению защиты Гараева, 51% его фирмы выкупила строительная компания «Астелла Групп», зарегистрированная в Куюках в конце лета.

Инициатор парка развлечений «Волга Дискавериз» на грани банкротства

Проект первого татарстанского семейного парка развлечений «Волга Дискавериз» по примеру комплекса аттракционов «Футуроскопа» провалился, не успев стартовать, хотя был включен в перечень приоритетных инвестпроектов. Анонсированный у Иннополиса мегапарк аудиовизуальных технологий канул в Лету после долгих обсуждений с иностранными инвесторами, переговоры с которыми так ни к чему и не привели. В отношении одноименной компании-инициатора парка подан иск о банкротстве, заявление начали рассматривать на этой неделе.

Арбитражный суд РТ начал рассматривать иск ООО «Родные просторы» о признании банкротом компании «Волга Дискавериз» с суммой требований в 5 млн рублей. На заседание пришла только представитель истца Гузель Шиверских. Судья Ильдар Нафиев попросил ее обосновать требования, и та уточнила, что основной долг по расторжению договора — 3 млн рублей, еще 1,5 млн — пени в связи с просрочкой исполнения и 594 тысяч — процент за пользование чужими денежными средствами. Задолженность образовалась в 2016 году и с тех пор не погашалась. Подробнее о том, почему проект «загнулся», — в комментариях экспертов «Реального времени».

Проект первого татарстанского семейного парка развлечений «Волга Дискавериз» по примеру комплекса аттракционов «Футуроскопа» провалился, не успев стартовать. Фото volgadiscoveries.com

Посол Египта в России встретился с руководством ГК ТАИФ

Чрезвычайный и полномочный посол Арабской Республики Египет в России Ихаб Ахмед Талаат Наср в рамках своей рабочей поездки в Татарстан, посетил головной офис Группы компаний ТАИФ, где встретился с руководством компании.

Основной темой для обсуждения стали перспективы взаимовыгодного сотрудничества. Египет настроен на создание эффективных нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств. Арабская республика заинтересована в использовании на своей территории опыта и возможностей Группы компаний ТАИФ как крупнейшего в России производителя полимеров и каучуков, чье имя хорошо известно во всем мире, подчеркнул в разговоре посол.

Господин Наср пригласил топ-менеджмент Группы компаний ТАИФ к обсуждению реализации совместных проектов с ведущими компаниями Арабской республики.

Сменился ректор Болгарской академии

Место ректора Болгарской исламской академии занял башкирский политолог и ученый Данияр Абдрахманов. К такому решению пришел совет учредителей БИА. Неофициальная информация о смене руководства в вузе появилась еще неделю назад, перестановки связывали с жесткой критикой замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко в адрес руководства академии за недостаточно проработанную образовательную концепцию. И хотя не все собеседники «Реального времени» связывают эти события, многих удивил выбор кандидатуры.

Место ректора Болгарской исламской академии занял башкирский политолог и ученый Данияр Абдрахманов. Фото Тимура Рахматуллина

Данияр Абдрахманов прокомментировал «Реальному времени» свое назначение: «Я благодарен всем учредителям за поддержку, считаю, что проект очень важный, всероссийского уровня! И тот огромный объем работы, который был проведен, нуждается в продолжении. В качестве первоочередных задач вижу, во-первых, полностью вникнуть в курс дел в самое ближайшее время. Во-вторых, те задачи и цели, которые в том числе ставились и президентом нашей страны, чтобы они с наибольшим эффектом были реализованы».

Судебная схватка АСВ и «Нэфиса» из-за Завода по производству СМС

АСВ обвинило Завод по производству синтетических моющих средств (ЗСМС) в мошенничестве и незаконном получении кредита. В агентстве уверены, что заемщик «ввел Татфондбанк в заблуждение» относительно целей займа в 3,9 млрд рублей, запрашиваемые на строительство ЗСМС. Когда сделку одобрили, АСВ выяснило, что «Нэфис Косметикс» силами КМЭЗ уже достраивал такой же завод за 1,5 млрд рублей на той же самой площадке.

В данный момент «конкурсник» ТФБ добивается пересмотра судебного решения по иску ЗСМС к ТФБ по вновь открывшимся обстоятельствам. Дело в том, что заводу удалось добиться отсрочки в погашении кредита под предлогом, что банк не провел последний транш на 503 млн рублей из-за краха ТФБ.

Арбитраж отказал «конкурснику» «Татфонда» в пересмотре дела, но тот подал апелляцию, и на прошлой неделе суд принял жалобу, рассмотрение которой состоится в апреле. За возврат займа теперь уже банкрота ЗСМС поручались те же «Нэфис Косметикс» и КМЭЗ, но первой компании удалось сбросить бремя поручительства, вторая — в процессе. Подробнее о перипетиях бизнеса, близкого к империи Ирека Богуславского, — в материале «Реального времени».

АСВ обвинило Завод по производству синтетических моющих средств в мошенничестве и незаконном получении кредита. Фото Максима Платонова

В Ижевске продолжился опрос свидетелей по делу экс-главы республики

Бывший председатель правительства Удмуртии Виктор Савельев охарактеризовал экс-главу республики Александра Соловьева, обвиняемого в получении крупных взяток, как крепкого хозяйственника, применявшего в своей работе элементы авторитарного руководства. При этом многие вопросы, которые задавали ему на очередном заседании суда, касались другого Александра Соловьева — бывшего замминистра транспорта и дорожного хозяйства УР. Савельев заявил, что категорически возражал против назначения того министром финансов из-за «предыдущей истории». Подробности — в материале «Реального времени».

Казань посетила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле

О достижениях российской сети УНИТВИН (межправительственная программа всемирного межвузовского сотрудничества и академической мобильности — University Twinning and Networking) и первых шагах Татарстана по реализации резолюции Генеральной ассамблеи ООН, провозгласившей 2019 год Международным годом языков коренных народов, говорили на уходящей неделе на прошедшем в Казани IV Всероссийском конгрессе кафедр ЮНЕСКО. На нем присутствовала генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.

На открытии пленарного первый президент РТ, специальный посланник ЮНЕСКО по межкультурному диалогу Минтимер Шаймиев отметил, что диалог по вопросам образования, науки и культуры между структурами ЮНЕСКО и Республикой Татарстан развивается успешно, появляются новые связи, сферы сотрудничества, проводятся совместные мероприятия образовательного, культурного характера. В качестве основных вех на этом пути специальный посланник ЮНЕСКО упомянул успешно прошедшие Дни Татарстана в Париже, а также помощь и поддержку, которые оказывали Татарстану миссии консультативных органов ИКОМОС и ИККРОМ в деле восстановления объектов культурного наследия — Болгара и града-острова Свияжска. Подробности в материале «Реального времени».

На прошедшем в Казани IV Всероссийском конгрессе кафедр ЮНЕСКО присутствовала генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле. Фото tatarstan.ru

Минниханов рассказал журналисткам, как улучшить демографическую ситуацию

В преддверии 8 Марта президент Татарстана Рустам Минниханов традиционно встретился с журналистами. В этот раз встречу с президентом предваряла экскурсия по перинатальному центру РКБ — на нее журналистов пригласил министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков. Демографическая ситуация закономерно и стала первой темой на встрече с Рустамом Миннихановым. «Что республика готова сделать для улучшения демографической ситуации?» — спросила корреспондент «Реального времени» у главы региона.

«Большая программа утверждена президентом [России]. Я думаю, что это беспрецедентные подходы, которые будут реализованы, — отметил Рустам Минниханов. — Понятно, что пока механизм до конца не отработан. Главное для нас — донести это до каждой семьи. Это первое. Второе — это меры поддержки, которые у нас уже есть, то, что мы принимали в том числе для сельской местности, для матерей до 25 лет. Вся проблема в том, что у нас вправо уходят сроки появления первого ребенка, значит, и шансы дальше уменьшаются». Подробности встречи — в материале «Реального времени».

В преддверии 8 Марта президент Татарстана Рустам Минниханов традиционно встретился с журналистами. Фото tatarstan.ru

В Казани открылся штаб «ВКонтакте»

В четверг в столице Татарстана открылся штаб «ВКонтакте». Региональным «атташе» стала Диляра Махиянова.



Программа региональных представительств стартовала месяц назад на Урале. Инициатором создания и куратором проекта стал директор по развитию медиапродуктов «ВКонтакте» Арсений Ашомко. Идея программы состоит в запуске работы официальных мини-штабов социальной сети в крупных регионах для более плотного контакта с местной аудиторией.

«Пилот» был запущен в начале февраля в Екатеринбурге, вторым на очереди стал Татарстан.