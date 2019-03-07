«ВКонтакте» в Казани может отличаться от «ВКонтакте» в любом другом уголке России и мира»

В столице Татарстана открылся штаб «ВКонтакте». Регионального «атташе» нашли в рядах выпускников КФУ, а на презентацию пригласили Элвина Грея и Хабиба

Фото: Дмитрий Резнов

Имя первого казанского представителя «ВКонтакте» не было большим секретом для «медиатусовки» – о том, что на эту должность московский офис соцсети выбрал мало кому известную пиарщицу Диляру Махиянову, стало известно еще за неделю до официального объявления. Надо отдать должное организаторам ивента: оргдесант «ВКонтакте», высадившийся в казанском аэропорту 6 марта, постарался по максимуму избавить мероприятие от лишнего официоза и наполнить его местным колоритом. Судя по всему, именно по этой логике в списке приглашенных помимо журналистов и популярных блогеров появились звезда татаро-башкирской эстрады Элвин Грей и казанский певец Хабиб Шарипов. О том, кому не удалось попиариться на медиазавтраке «ВКонтакте» и зачем федералам Диляра Махиянова, – в репортаже «Реального времени».

Татаро-казанский колорит «по-московски»

Программа региональных представительств стартовала месяц назад на Урале. Инициатором создания и куратором проекта стал директор по развитию медиапродуктов «ВКонтакте» Арсений Ашомко. Идея программы состоит в запуске работы официальных мини-штабов социальной сети в крупных регионах для более плотного контакта с «местным ландшафтом». Ранее офисы «ВКонтакте» существовали лишь в трех городах России – в течение многих лет работают штаб-квартира в петербургском Доме Зингера на Невском проспекте, Московский офис, в котором концентрируются в основном коммерческие отделы и сочинский кампус в образовательном центре «Сириус».

Пилот был запущен в начале февраля в Екатеринбурге. Как рассказал «Реальному времени» Арсений Ашомко, первый опыт можно было считать удачным, соцсети удалось наладить диалог с рядом потенциальных партнеров. Специалист также оговорился, что называть конкретные достижения «ВКонтакте» в цифрах в этом направлении он вряд ли когда-нибудь будет, но эффект определенно есть, а потому, в планах «ВКонтакте» – мультиплицировать программу. Вторым на очереди стал Татарстан.

Инициатором создания и куратором проекта стал директор по развитию медиапродуктов «ВКонтакте» Арсений Ашомко

Казанская презентация, обозначенная как «медиазавтрак», была назначена на 7 марта. В 10 часов на площадке конференц-зала «Казань Арены» собралось порядка 50 человек. Приглашения на встречу были разосланы за несколько дней до этого – в основном их получили журналисты из ключевых республиканских СМИ, некоторые казанские блогеры, базирующиеся во «ВКонтакте», YouTube и Instagram.

Столичная делегация «ВКонтакте», состоящая из руководителей нескольких подразделений (связанных с пиаром и спецпроектами компании) прибыла в город за день до презентации. Вместе с новым представителем ВК, молодой пиарщицей и выпускницей КФУ Дилярой Махияновой 6 марта они совершили небольшой вояж по редакциям крупнейших казанских интернет-изданий, дав несколько интервью и, представив новую сотрудницу.

До запуска проекта организаторы заявляли, что постараются по максимуму наполнить презентации в каждом регионе «местным колоритом». В случае «самого спортивного города России» – Казани – это означало, что выбор локации был предопределен. По мнению оргкоманды соцсети, «Казань Арена» и есть то самое городское «место силы», которое должно было помочь гостям проникнуться творческой атмосферой события. К слову, по окончанию медиазавтрака всем присутствующим предложили «посидеть на неостывших креслах Криштиану Роналду и Месси», прогулявшись вдоль поля стадиона, правда предложением почти никто не воспользовался.

Сама встреча началась с получасовой задержкой. Как оказалось, заминка была вызвана ожиданием особенного гостя – звезды татаро-башкирской эстрады Элвина Грея (Радика Юльяшкина), который появился в зале за несколько минут до начала, традиционно в солнечных очках и в сопровождении «свиты». Менее эффектным было появление других «почетных гостей» – казанского «латиноса с юмором», Instagram-блогера Булата Браво, который выкладывает в сеть юмористические миниатюры и вещает для 426 тысяч подписчиков, а также казанского певца, в прошлом году чудом прорвавшегося я в шоу «Песни» на ТНТ, Хабиба Шарипова. Войдя в зал без лишнего шума, они скромно расположились «на галерке», не привлекая к себе особого внимания.

Элвин Грея появился в зале за несколько минут до начала, традиционно в солнечных очках



Избавиться от репутации «подростковой соцсетки»

Нужно признать, что большая часть встречи состояла из рекламных заявлений об успехах «ВКонтакте» и демонстрации привлекательной статистики, а вовсе не из описания практической пользы, которую должна принести казанскому медиасообществу новая инициатива социальной сети. Хотя несколько интересных цифр во время своего выступления озвучил директор по работе с партнерами «ВКонтакте» Константин Сидорков.

Аудитория «ВКонтакте», по словам спикера, составляет почти 100 млн пользователей ежемесячно, из них 70 млн приходится на Россию. 85% жителей ПФО, по данным соцсети, используют «ВК» – Поволжский Федеральный округ стал вторым по популярности после «родного для соцсети» Северо-Западного Федерального округа.

Любопытно, что «ВКонтакте» всеми силами пытается избавиться от репутации «подростковой соцсетки», преимущественной аудиторией которой являются школьники. Хотя львиная доля «шума» – постов и отметок «мне нравится» генерится именно за счет аудитории 12-24 лет, подростки не составляют ядро пользователей «ВК». В демографическом разрезе на 53,3% аудитория соцсети – женская, соответственно 46,7% пользователей – мужчины. По данным «ВК», основная ЦА соцсети – в возрастной категории от 25 до 34 лет – это 30,3%, еще 22,1% – пользователи от 35 до 44 лет, 25% – от 45 до 64 лет. И только 22,6% в сумме – аудитория до 24-х.

Отметим, что с частью фамилий в списке приглашенных организаторы медиазавтрака явно ошиблись: по примерным подсчетам, десятая часть гостей встречи, напившись кофе, сделав снимки на фоне брендированного пресс-вола «ВКонтакте» и, запостив фото в Instagram, покинуло зал на середине презентации, так и не дождавшись ключевых спикеров – Диляру Махиянову и Арсения Ашомко, которые и должны были рассказать, в чем фишка новой программы.

Поволжский Федеральный округ стал вторым по популярности «ВК» после «родного для соцсети» Северо-Западного Федерального округа



Поддержка уникального контента – способ сократить количество шлака в «умной ленте»



70-миллионная российская аудитория «ВК» создает колоссальное количество контента – каждые сутки пользователи соцсети отправляют друг другу по 6,5 млрд только одних сообщений, подсчет остального контента даже у супермощных компьютеров займет далеко не одну минуту. Поэтому по мере роста популярности каждая соцсеть сталкивается с проблемами фильтрации информации, устранения «шума».

Именно с этой целью в 2016 году «ВКонтакте», идя по стопам, Facebook, запускает «умную ленту» – алгоритмическую ньюсфид-систему, которая должна отфильтровывать ненужную конкретному пользователю информацию, «поднимая» предположительно интересные для него посты, подборки и рекомендации. Для того, чтобы потеснить мусор, копипаст и ссылки, уводящие на внешние ресурсы, в новостных лентах пользователей, «ВКонтакте» всячески поощряет авторов уникального контента, одной из составляющих этого направления, по всей видимости, и можно считать программу региональных представительств.

По словам Ашомко, Диляра Махиянова, как и ее коллега в Екатеринбурге, для «ВКонтакте» – «человек-оркестр». Функционал официального представителя на местах включает не только консалтинг СМИ, местных авторов контента и передачу в офис аналитических справок о состоянии медиарынка на местах, но и партнерский маркетинг – взаимодействие с крупными лидерами мнений, общественными организациями, а также кураторство совместных инициатив – от благотворительных проектов до больших концертов.

Специалист в скором времени займется поиском интересных сообществ и пользователей с потенциально большим охватом аудитории для того, чтобы предложить им своеобразное партнерство. Через Махиянову администрация «ВК» сможет помочь авторам уникального контента – писателям, музыкантам, блогерам, СМИ, а также представителям различных местных коммьюнити – обеспечить больший охват аудитории, регулярно наращивать ее за счет инструментов соцсети: «рекомендаций», «плейлистов» и других возможностей интерфейса. При этом, региональный представитель, будучи знакомым с нюансами повестки в республике, сможет реагировать на обращения авторов в разы быстрее, чем это делает центральный офис.

Через Махиянову администрация «ВК» сможет помочь авторам уникального контента – писателям, музыкантам, блогерам, СМИ, а также представителям различных местных коммьюнити обеспечить больший охват аудитории, регулярно наращивать ее за счет инструментов соцсети



Эксперимент по локализации контента

Во время своего выступления Арсений Ашомко сделал упор на другую цель, которую преследует «ВК» с помощью внедрения новой программы, а именно фокусировка контента в ленте пользователя на региональную, местную повестку. По личному опыту общения с пользователями и авторами «ВК» спикер сделал вывод о том, что «культурные феномены», потребности, привычки и практики людей в соцсетях могут резко контрастировать в зависимости от региона. Чтобы удовлетворить потребности пользователей, удержать внимание, нужно подстраиваться под местные форматы. Ашомко назвал Екатеринбург и Казань некими экспериментальными площадками, на которых он в ближайшее время собирается проверить свою гипотезу.

«Мы будем проводить некий продуктовый эксперимент. В принципе это означает, что «ВКонтакте» в Казани действительно может отличаться от «ВКонтакте» в любом другом уголке России и даже мира, – объяснил специалист. – Логика такова, что мы планируем и всегда делаем много продуктовых экспериментов – больших и маленьких, заметных и абсолютно незаметных для людей. Всегда что-то меняем, проверяем гипотезу, и, если это работает, масштабируем, если нет – думаем дальше».

Специалист отказался рассказывать о механике «подстройки» «ВКонтакте» под казанскую аудиторию, но обозначил ориентиры. «Мы верим, что локальные новости действительно во многом бывают интереснее людям, чем о абстрактные новости о другом конце света. Это не значит, что мы подстроимся исключительно под ваш район, но это значит, что мы будем работать над тем, чтобы ваши новостные ленты были ближе к тому месту, где вы живете, если вам это интересно, конечно. Если нет – вернем все обратно», – заключил Арсений Ашомко.

1 / 28 Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов