Рустам Минниханов: «Каждый проход и станция метро — это 4—6 миллиардов рублей»

Вторая ветка казанского метро строится полностью на республиканские средства. Об этом президент Татарстана рассказал на встрече с журналистами, которая по традиции прошла в канун 8 Марта. Что в республике готовы сделать для улучшения демографической ситуации, какая судьба ждет тигренка Луну и что президент думаете о вылете «Ак Барса» из Кубка Гагарина — в репортаже «Реального времени».

Об улучшении демографической ситуации

В этот раз встречу с президентом предваряла экскурсия по перинатальному центру РКБ — на нее журналистов пригласил министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков. Демографическая ситуация закономерно и стала первой темой на встрече с Рустамом Миннихановым. Что республика готова сделать для улучшения демографической ситуации? — спросила корреспондент «Реального времени» у главы региона.

— Большая программа утверждена президентом [России]. Я думаю, что это беспрецедентные подходы, которые будут реализованы, — отметил Рустам Минниханов. — Понятно, что пока механизм до конца не отработан. Главное для нас — донести это до каждой семьи. Это первое. Второе — это меры поддержки, которые у нас уже есть — то, что мы принимали, в том числе для сельской местности, для матерей до 25 лет. Вся проблема в том, что у нас вправо уходят сроки появления первого ребенка, значит, и шансы дальше уменьшаются. Программа социальной ипотеки тоже предполагает поддержку: ребенок родился — определенная часть платежей списывается. То же самое сейчас озвучил наш президент. Поэтому нам надо то, что было озвучено в его послании, донести до каждой семьи, и чтобы это было реализовано. Это самое главное. Мы внимательно посмотрим, какие вопросы еще есть. Где-то детские сады нужны, где-то нужны социальные гарантии для женщин при выходе в декретный отпуск.

В этот раз встречу с президентом предваряла экскурсия по перинатальному центру РКБ — на нее журналистов пригласил министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков. Фото rkbrt.ru



О праздновании столетия образования ТАССР

В 2020 году в Татарстане будет отмечаться столетие ТАССР, празднование будет организовано за счет средств республики, муниципалитетов и компаний. По словам Рустама Минниханова, необходимо рассказать о том, какой путь прошла республика за 100 лет.

— Если говорить о культурных объектах, то хотим завершить в Казани национальную библиотеку. Большая работа идет по музейным комплексам, дворцы культуры «Чулпан», «Сайдаш», а также в Юдино и Дербышках не в очень хорошем состоянии, а мы хотим, чтобы они были для народа. Также в Набережных Челнах у нас есть ряд объектов. Везде что-то будет сделано, — пообещал президент РТ.

О строительстве метро

Один из вопросов журналистов касался строительства второй ветки казанского метро. Ее протяженность составит 20 км; на линии предусмотрено 12 станций и 11 переходов.

— Мы начали первый этап, там 5 или 6 километров. Быстро не получится, все будет зависеть от финансовых ресурсов. Метро полностью строится за счет республиканских средств. Если раньше были федеральные средства, то пока это ложится на плечи республики. Каждый проход и станция метро — это 4—6 млрд рублей, это большие деньги, но каждый год в бюджете мы это предусматриваем, — сообщил президент.

Об уходе Талгата Абдуллина

В октябре прошлого года в отставку ушел исполнительный директор Госжилфонда РТ Талгат Абдуллин, который проработал на этой должности 21 год. Президент Татарстана прокомментировал и это событие.

— Во-первых, он стоял у истоков. В силу возраста люди должны находить себе более спокойное занятие. В работе Талгат Мидхатович — это черное и белое. Есть очень много положительного, но есть и такое, что он человек очень упертый. С одной стороны, это хорошо, — отметил Минниханов.

Есть очень много положительного, но есть и такое, что Абдуллин человек очень упертый. Фото Максима Платонова

О рабочих профессиях и подготовке к WorldSkills



Все объекты чемпионата WorldSkills-2019 построены, сейчас специалисты из Татарстана и Москвы занимаются их оснащением. Это событие должно поднять престиж рабочих профессий. Сейчас, по словам Минниханова, «рабочая сила есть, но она не соответствует запросам сегодняшней экономики».

— Нам надо немножко изменить отношение к формированию молодежи. На молодых людей сильно влияют родители, им кажется, что если их чадо поступит в какой-то институт, университет, оно будет совершеннее. Рабочие специальности по своей интеллектуальной потребности иногда даже выше, чем вузовские. Человек, имеющий рабочую профессию, может получить высшее образование в любое время, — отметил президент.

Тигренка могли бы поселить в новом зоопарке Казани — на сегодня там завершены общестроительные работы и сотрудники занимаются подбором животных. Фото: из личного архива Марса Гилязова



О тигренке Луне и строительстве нового зоопарка

«Мы тигренка никому не отдадим», — пообещал Рустам Минниханов, говоря о судьбе тигренка Луны, которую недавно изъяли у наркобарона в Набережных Челнах. Сейчас необходимо решить юридические вопросы, чтобы собственник отказался от животного. Тигренка могли бы поселить в новом зоопарке Казани — на сегодня там завершены общестроительные работы и сотрудники занимаются подбором животных.

— Зоопарк мы запустим в ближайшее время. Каждую неделю мы смотрим, как там обстоят дела. Было внесено много изменений, поэтому все затянулось, но сейчас начался завершающий этап, — сказал президент РТ.

О вылете «Ак Барса» из «Кубка Гагарина»

3 марта «Ак Барс» проиграл «Авангарду» четвертую игру подряд и завершил выступления в Кубке Гагарина. Минниханов призвал поддержать «барсов».

— Я встречался с командой перед плей-офф, это наша команда в любом случае, выиграла она или проиграла. Это спорт. Где-то что-то мы не учли, недосмотрели, физически не были готовы, линия защиты оказалась слабой. Разберемся. «Ак Барс» — серьезный клуб не только в масштабах России, но и Европы, хорошая команда. Мое отношение к клубу не изменилось, — сказал глава Татарстана.