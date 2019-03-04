В «Волжской гавани» новый скандал со сливом фекальных вод в Волгу

В казанском исполкоме уверяют, что жилой комплекс ни при чем, экоактивисты и рыбаки не согласны — у воды в этом месте зловоние и мертвая рыба

Жители «Волжской гавани» и любители зимней рыбалки пожаловались, что вода в Волге у жилого комплекса помутнела и стала дурно пахнуть. Приехавшие отобрать воду общественники возможной причиной называют нарушения, с которыми построили канализационную систему для жилого комплекса известного девелопера Андрея Белякова и бывшего депутата Казгордумы Валерия Калмыкова. Однако в «Водоканале» опровергают, что сточные воды ЖК попали в Волгу, а подъехавшие экологи не стали отбирать пробы и не нашли нарушений. Подробности в материале «Реального времени».

Элитный поселок от спасителя «Симфонии» и бывшего депутата Казгордумы

Первыми на неестественно желтый цвет воды в Волге обратили внимание рыбаки, которые удили рыбу недалеко от жилого комплекса «Волжская гавань» в Аракчино. Из проруби шел характерный для канализации запах. По словам рыбаков, рыба была «полуживая», а местами и вовсе всплывала на поверхность.

Местные жители тоже обеспокоились проблемой, тем более что это уже далеко не первый «зловонный» скандал в «Волжской гавани». Активист Марат Гилемханов со своим товарищем набрали в указанном месте воду, которую затем отправили на независимую экспертизу в Чебоксары. На видео активисты указывают место и время сбора воды и отмечают, что вода действительно имеет неприятный запах. На кадрах видно, что в том месте, где стояли снимающие, стала постепенно просачиваться вода, а снег пожелтел.

Жители предполагают, что причиной экологического бедствия могут быть канализационные стоки, которые попадают в Волгу из-за нарушения в работе канализационных насосных станций (КНС) на Боевой. Как известно, они обслуживают жилой комплекс «Волжская гавань». Поскольку место, где брались пробы с желтой пахучей водой, находится недалеко от территории водозабора, казанцы опасаются, что фекальные воды попадут в питьевую.

Напомним, что строительством многоэтажных домов этого комплекса занималась компания Андрея Белякова «Бриз». В настоящее время она занимается строительством жилых комплексов на Серова, ЖК «Возрождение» на Павлюхина (бывший проект компании «ФОН» Анатолия Ливады), «Нестеровский», жилых домов на Баруди, на Маршрутной и на Тукая.

Кроме «бризовских» многоэтажек ЖК «Волжская гавань» включает коттеджи, которые застраивает ООО «МегаЛайн». По данным системы «Картотека.ру», на сегодняшний день единственным учредителем и директором компании является бывший депутат Казгордумы Валерий Калмыков. Он же бывший директор и учредитель «Финансово-строительной компании «Баско», которая прославилась своими скандалами с дольщиками.

Часть акватории Куйбышевского водохранилища в собственность ФСК «Баско» казанский исполком выделил еще в 2010 году. В последующие два-три года в результате гидронамыва песка аракчинский мыс значительно увеличился в размерах. Калмыкова обвиняли в том, что он засыпал Волгу для строительства коттеджного поселка. Но проверки, которые проводились по этому факту, нарушений не выявили. В 2013 году ФСК «Баско» перестала существовать, а земля перешла в собственность ООО «МегаЛайн».

Андрей Беляков: «Вода по весне всегда такого цвета. У нас не море»

— Моя позиция остается неизменной. У нас все построено в соответствии с проектом, сети переданы в МУП «Водоканал». Ни протечек, ничего другого у нас нет. Если вы говорите про место в видео, где забирается вода, по рыбацким меркам оно считается третьим руслом. До него при всем желании, даже если захотеть, мы попасть не сможем. Там два каких-то мужика алюминиевой кружкой в грязную банку набирают воду. И пусть они в любом месте — хоть на Каме, хоть на Волге — пробурят лунку, вода по весне всегда такого цвета. У нас не море, — прокомментировал ситуацию «Реальному времени» глава компании-застройщика «Волжская гавань» Андрей Беляков.

Все ведомства, в которые мы отправили запросы, также почти единодушно ответили, что никакой проблемы со сливом отходов в Волгу нет.

«По сообщению начальника ПТО МУП «Водоканал» Карагузина Л.С., 28.02.2019 с выездом на место установлено, что коллектор и КНС находятся в технически исправном состоянии. Запаха канализационных стоков не обнаружено, изливов также не обнаружено», — сообщили в пресс-службе Минстроя Татарстана.

Представители Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана на место бедствия выехали, но ограничились тем, что исследовали береговую полосу и, не обнаружив ничего подозрительного, пробы воды брать не стали.

«28 февраля 2019 года с целью проверки достоверности сведений, указанных в запросе СМИ, инспекторами Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан осуществлен выезд в ЖК «Волжская гавань». В рамках проведения административного расследования обследована береговая полоса водного объекта. Следов слива сточных вод не обнаружено, в связи с чем отбор проб не осуществлялся», — сообщила пресс-служба Минэкологии Татарстана.

Также в ведомстве сообщили, что жилой комплекс «Волжская гавань» включает в себя девять многоквартирных домов, где проживают 804 человека, и находится в управлении ООО «УО «Берег».

«Канализационная система жилого комплекса находится на балансе и обслуживается МУП «Водоканал». Для обеспечения оттока сточных вод предприятием используется канализационная насосная станция (КНС), которая представляет собой резервуар и погружные насосы высокой мощности. Перекачивание сточных вод в КНС осуществляется по адресу: г. Казань, ул. Боевая, д. 165. Данная система водоотведения используется и для коттеджного поселка «Волжская гавань», застройщиком которого является ООО «МегаЛайн», — пояснили также в пресс-службе Минэкологии Татарстана.

«Отбор и анализ проб воды из русла реки Волги в точках забора воды Волжского водозабора проводятся по запаху и цветности четыре раза в сутки. Превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в воде выявлено не было, в том числе и по результатам анализа от 28.02.19 г.», — передает пресс-служба казанского исполкома. Фото co.tatarstan.ru



В исполкоме Казани со ссылкой на МУП «Водоканал» сообщили, что наружные сети канализации в ЖК «Волжская гавань», состоящие на балансе «Водоканала», находятся в технически исправном состоянии. При этом отмечается, что сети канализации частных домов (таунхаусов), расположенных вдоль береговой линии, на балансе предприятия не находятся.

«По ул. Боевой,161 и в ЖК «Волжская гавань» расположены две насосные станции. Обе станции технически исправны и работают в штатном режиме, перекачка стоков осуществляется бесперебойно. Неприятного запаха в районе данного жилого комплекса выявлено не было. Сотрудниками МУП «Водоканал» периодически осуществляется контроль отсутствия характерного запаха от действующих КНС», — значится в ответе, полученном в пресс-службе казанского исполкома.

Кроме того, в «Водоканале» отмечают, что канализационная насосная станция ООО «Бриз» по улице Боевой в январе прошлого года была выведена из эксплуатации, опорожнена, промыта моющими средствами и обработана дезинфицирующим раствором. По данным, полученным из «Водоканала», запуск данной станции на период паводка 2019 года не планируется.

«Отбор и анализ проб воды из русла реки Волги в точках забора воды Волжского водозабора проводятся по запаху и цветности четыре раза в сутки. Превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в воде выявлено не было, в том числе и по результатам анализа от 28.02.19 г.», — передает пресс-служба казанского исполкома.

Как элитный поселок стал источником зловония

Как же так получается, что канализационные насосные станции находятся в исправном состоянии и проверяющие не находят места слива сточных вод, а местные жители постоянно жалуются на характерную вонь? Как мы уже отмечали, это уже далеко не первая «фекальная» история в «Волжской гавани».

В частности, в январе прошлого года на канализационно-насосной станции, которая находится рядом с домами на Боевой, 161 и 163 и обслуживает «Волжскую гавань», произошла авария. В результате дворы этих домов затопило фекалиями, а часть стоков попала в волжский залив. В довершение рядом с КНС установился неистребимый зловонный запах. В феврале на Боевую приехал казанский градоначальник, по распоряжению которого установили новую вытяжную трубу, что в общем-то не избавило местных жителей от проблемы.

О том, что сети водоснабжения и канализации для «Волжской гавани» строились с нарушениями, в свое время предупреждал бывший инспектор Госстройнадзора РТ Ленар Мухаметзянов. Он рассказывал СМИ, что две нитки труб длиной почти 3 км проложили в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе. Это и является одной из причин, почему сточные воды из жилого комплекса вытекают в воду при прорыве КНС.

Отметим, что несколько лет назад Мухаметзянов отказался принимать объекты в «Волжской гавани» в эксплуатацию с такими нарушениями. Этот свой поступок бывший инспектор Госстройнадзора и считал причиной своего увольнения в сентябре 2016 года.