«Я был категорически против»: экс-премьер Удмуртии выступил на суде по Соловьеву

Виктор Савельев рассказал, почему выступил против назначения замминистра транспорта Александра Соловьева министром финансов Удмуртии

Бывший председатель правительства Удмуртии Виктор Савельев охарактеризовал экс-главу республики Александра Соловьева, обвиняемого в получении крупных взяток, как крепкого хозяйственника, применявшего в своей работе элементы авторитарного руководства. При этом многие вопросы, которые задавали ему на очередном заседании суда, касались другого Александра Соловьева — бывшего замминистра транспорта и дорожного хозяйства УР. Савельев заявил, что категорически возражал против назначения того министром финансов из-за «предыдущей истории». Подробности — в материале «Реального времени».

Опрос свидетелей продолжается

В Завьяловском районном суде Удмуртии продолжается допрос свидетелей со стороны обвинения по делу бывшего главы республики Александра Соловьева. Последний обвиняется в получении взяток на сумму свыше 139 млн рублей за покровительство компании, которая по концессионному соглашению занималась строительством мостов через реки Каму и Буй в районе Камбарки.

Ранее был допрошен бывший замминистра транспорта и дорожного хозяйства УР Александр Соловьев (раньше в неформальных беседах его часто именовали Соловьевым-маленьким, чтобы не путать с руководителем республики), который по версии следствия выступал в качестве посредника при передаче взяток от представителей компании тогдашнему главе региона Александру Соловьеву.

Сам обвиняемый показания пока не давал. Допросили также бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства УР Виктора Вахромеева, Александра Забарского, который во время строительства мостов возглавлял и владел компанией-концессионером и генподрядчиком, а также некоторых других лиц.

Перед Савельевым 5 марта на суде допросили главного бухгалтера Миндортранса Лилию Кузнецову, которую сторона защиты расспрашивала об исполнительны листах на замминистра Соловьева. Кузнецова их наличие подтвердила, уточнила при этом, что речь шла о долгах на крупные суммы. Во время перерыва журналисты спросили адвоката экс-главы УР Галину Сбоеву, почему она интересуется финансовым состоянием экс-замминистра, выступающего в этом деле в качестве свидетеля, однако та комментировать как-либо эту тему отказалась, пояснив лишь, что об исполнительных листах спрашивает не случайно. Вероятно, в дальнейшем защита будет настаивать на возможной личной заинтересованности в финансах «Соловьева-маленького», который на суде заявил, что выступил посредником при передаче взяток, потому что боялся главы УР, и себе никакого вознаграждения за это не просил.

Виктор Савельев, после того как летом 2017 года покинул пост председателя правительства Удмуртии, в публичном пространстве не светился. Фото автора



«Мы же в ручное управление перешли, но элементы авторитарного руководства присутствовали»

Виктор Савельев, после того как летом 2017 года покинул пост председателя правительства Удмуртии, в публичном пространстве не светился. Увидев в коридоре суда ожидавших продолжения заседания журналистов, он явно смутился. При этом комментировать процесс Савельев отказался, сообщив, что интервью ему теперь не интересны и он больше не медийная личность.

Во время представления на заседании суда он сказал, что в настоящее время является президентом ООО «Гео Групп». С прежним главой Удмуртии, по его словам, у него были «деловые нормальные отношения». Соловьев — «достаточно сильный волевой крепкий руководитель», «хозяйственник», однако были разные рабочие моменты, когда они разговаривали и «на повышенных тонах».

— Я не считаю, что это плохо или хорошо. В какой-то степени это даже нормально, мы же в ручное управление перешли. Но элементы авторитарного руководства присутствовали, но это у каждого руководителя, это было отрицать нельзя… Общение с людьми вроде выстраивалось, таких, чтобы приходили и говорили, что чем-то недовольны, не было, — сказал Савельев.

При этом все, что касалось дорожного строительства и реализации концессионного соглашения по мостам, курировал, по словам экс-премьера, сам глава Удмуртии. Кроме того, отношения с концессионером и федеральными органами власти выстраивал замминистра транспорта Соловьев. Савельев его охарактеризовал как «очень активного», тот часто бывал в Москве, «выбивал» деньги под различные республиканские проекты в федеральных органах власти, это у него «получалось».

Александр Соловьев на мосту в районе Камбарки. Фото susanin.news



«Я Александру Васильевичу сказал, что я категорически против»

Адвокат Галина Сбоева спросила Савельева, обсуждал ли с ним глава УР возможное назначение замминистра транспорта Соловьева на пост министра финансов республики.

— Да, обсуждал, — ответил Савельев, — но я был категорически против. Я немного знал его предыдущую историю (все мы друг с другом общаемся), его работу по Можге, в тот период, насколько я понимаю, там были некоторые нечистоплотные моменты, и я Александру Васильевичу сказал, что я категорически против, и, слава богу, Александр Васильевич тогда услышал меня.

Известно, что в 90-е «Соловьев-маленький» возглавлял можгинский филиал Евроазиатского банка экономического развития, а в 1999—2004 гг. — Удмуртский промышленно-строительный банк. Оба финансовых учреждения в свое время прекратили свое существование.

В 2011 году, то есть еще при предыдущем руководстве Удмуртии, Соловьев был назначен замминистра транспорта УР. Савельев лишь продлил с ним трудовой договор.

С Александром Забарским Савельев, по его словам, впервые встретился лишь летом 2016 года, когда мосты готовили к сдаче. При этом были выявлено множество «недоделок», из-за которых сдача их в эксплуатацию произошла фактически только через год. Именно с того времени Савельев стал курировать концессионное соглашение и подготовку объекта к сдаче. В октябре 2016 года «Соловьев-маленький» был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий.

Савельев отметил, что все вопросы, связанные с финансированием и госсобственностью, согласовывались с главой республики. Фото автора

Экс-председатель правительства также отметил, что все вопросы, связанные с финансированием и госсобственностью, согласовывались с главой республики и контролировались различными органами. При этом он не знает, передавались ли концессионером какие-то деньги лично руководителю региона.