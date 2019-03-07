День комплиментов в Ратуше: Шаймиев поблагодарил Одри Азуле за поддержку со стороны ЮНЕСКО

В Татарстане в рамках развития межкультурного диалога под эгидой ООН откроют 6 полилингвальных школ

О достижениях российской сети УНИТВИН (межправительственная программа всемирного межвузовского сотрудничества и академической мобильности – University Twinning and Networking) и первых шагах Татарстана по реализации резолюции Генеральной ассамблеи ООН, провозгласившей 2019 год Международным годом языков коренных народов, говорили сегодня на проходящем в Казани IV Всероссийского конгресса кафедр ЮНЕСКО. Подробности выступлений – в материале «Реального времени».

«Женщины всегда выручают»



Открытие пленарного заседания началось с маленькой неувязки – нестабильно работали микрофоны. Звук внезапно прорезался, как раз, когда первый президент РТ, Специальный посланник ЮНЕСКО по межкультурному диалогу Минтимер Шаймиев заметил, что его подобные препятствия никогда не смущали.

А когда после краткого вступительного слова председатель Координационного Комитета Кафедр ЮНЕСКО РФ Владимир Егоров передал Шаймиеву слово для приветствия Конгрессу, тот попытался уступить микрофон даме – Генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле, но звук снова пропал. О чем говорили государственный советник с Азуле, осталось тайной, но в итоге именно она заставила капризную технику повиноваться и первое, что произнес в заработавший микрофон Минтимер Шаймиев, были слова благодарности:

— Женщины всегда выручают! Спасибо, огромное спасибо!

Миссия кафедр

— Считаю уместным подчеркнуть, что диалог по вопросам образования, науки и культуры между структурами ЮНЕСКО и Республикой Татарстан развивается успешно, появляются новые связи, сферы сотрудничества, проводятся совместные мероприятия образовательного, культурного характера, — заявил Минтимер Шаймиев.

В качестве основных вех на этом пути Специальный посланник ЮНЕСКО упомянул успешно прошедшие Дни Татарстана в Париже, а также помощь и поддержку, которые оказывали Татарстану миссии консультативных органов ИКОМОС и ИККРОМ в деле восстановления объектов культурного наследия – Булгара и града-острова Свияжска:

— Их рекомендации и экспертные мнения способствовали признанию наших памятников истории и культуры выдающейся универсальной ценностью и включению их в Список Всемирного наследия.

Также Минтимер Шаймиев подчеркнул значение работающих в России с 1992 года кафедр ЮНЕСКО, и особо выделил роль действующей с 1998 года на базе Университета управления «ТИСБИ» под руководством Национального координатора сети Ассоциированных школ ЮНЕСКО в России Нэлла Прусс:

— Они [кафедры ЮНЕСКО] играют все более важную роль в обмене опытом, знаниями и информацией, относящимися к высшему образованию и развитию науки… В высших учебных заведениях Российской Федерации сегодня действует более 60 кафедр с более чем 200 филиалами и отделениями в различных городах. Мы рады, что значимую работу ведут и кафедры нашей республики.

Языки к согласию приведут

Особое внимание Специальный посланник ЮНЕСКО по межкультурному диалогу уделил вопросу развития коренных языков на примере Татарстана:

— Республика в этом году приступает к строительству общеобразовательных полилингвальных комплексов, которые призваны обеспечить конкурентное образование на двух государственных — русском и татарском и международном английском языках, стать новой школой, применяющей эффективные образовательные практики, ученики которой ценят свою, понимают чужие культуры и вносят существенный вклад в развитие общества.

По словам Минтимера Шаймиева, первый полилингвальный образовательный комплекс — школа «Адымнар — путь к знаниям и согласию» — откроется в Казани уже 1 сентября 2020 года:

— Здесь, в столице сконцентрирован сгусток многих национальностей, в том числе и коренной, татарской. И многие поддержали эту идею!

А всего в Татарстане планируется открыть 6 таких школ, сообщил Государственный Советник РТ. Эта инициатива, подчеркнул он, исходит от возглавляемого им Республиканского Фонда «Возрождение» и отвечает идее сохранения национальных языков, которой озабочены не только в Таатрстане, но и в других российских регионах и странах мира.

Гостеприимство как показатель успешного участия

— Когда Вас, госпожа Азуле, на днях, 5 марта, спросили во время интервью агентству ТАСС, какая из проблем современности, на Ваш взгляд, является главной, Вы ответили: «если выбрать только один приоритет, то это должно быть образование и еще раз образование», — завершил свое выступление комплиментом высокопоставленной гостье Минтимер Шаймиев. — Вы можете быть уверены в том, что с первых минут пребывания в Татарстане у вас появились многочисленные сторонники и поклонники, к их числу я отношу и себя.

Глава ЮНЕСКО Одри Азуле отреагировала на эти слова не менее восторженно, упомянув в ответной речи не только достижения Татарстана в плане активного участия в деятельности ЮНЕСКО, но и особенности национального гостеприимства, отметив, что Татарстан является своего рода перекрестком цивилизаций и богатство культурных традиций и сокровищ воплощается не только в языке, искусстве и памятниках истории, но «также и в том приеме, который вы оказываете нам здесь, в Казани».

— Основой этого [участия Татарстана в деятельности ЮНЕСКО] является то, что Татарстан находится в центре разных религий, культур, историй и имеет уникальный опыт успешного межкультурного общения, это уникальное богатство для всего мира, который ищет пути, как же жить вместе, — отметила Одри Азуле. — Эта философия вписывается в диалог, который очень профессионально ведут Республика Татарстан и Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО.