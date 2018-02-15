«Каюк» в Куюках исправят с помощью нового застройщика и фонда дольщиков

Жилому комплексу «Яшьлек», возводимому по программе «Жилье для российской семьи», хотят поменять строительную компанию

Строительство жилого комплекса «Яшьлек» в поселке Куюки Пестречинского района задумывалась как благое намерение — дабы дать населению возможность приобрести недвижимость по очень привлекательной стоимости в рамках федеральной программы «Жилье для российской семьи». Однако стройка как остановилось полтора года назад, так и стоит с тех пор без движения. Заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев подтвердил «Реальному времени», что сейчас идут переговоры с застройщиком, который мог бы взять на себя этот объект и завершить все работы. Рассматривается вариант достройки домов ЖК «Яшьлек» через механизмы Фонда поддержки дольщиков. «Реальное время» разбиралось в ситуации.

Обещают смену застройщика

Строительство жилого комплекса «Яшьлек» в поселке Куюки Пестречинского района задумывалось в рамках федеральной программы «Жилье для российской семьи» с ценой квартир чуть ли не вдвое меньшей, чем в среднем по рынку, — 35 тыс. рублей за квадратный метр. Остальные расходы застройщику должно было возмещать государство. ЖК «Яшьлек» планировали сдать 1 мая 2016 года, но к этому сроку застройщик (ООО «Стройком») не выполнил свои обязательства. Не выполнил он их и позже.

— Первоначальный срок сдачи — 1 мая 2016 года, потом его перенесли на три месяца — до 1 августа. И на этом все, никаких официальных писем и уведомлений не было. Стройка стоит с августа 2016 года, ничего не происходит. По факту, четыре трехэтажных дома возведены под крышу, в каждом по 27 квартир, частично сделаны черновая и чистовая отделка. В принципе, все. Из жильцов с застройщиком уже никто не разговаривает, он и на контакт не идет. У него один ответ на все — «государство должно было выделить деньги», — рассказывает активист инициативной группы ЖК «Яшьлек» Михаил Сасин.

Судя по ответам, которые активисты получали от АИЖК, застройщик действительно должен был получить компенсацию, но только после ввода 70% от всего заявленного комплекса. Жильцы ищут решения проблемы у Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Михаил Сасин рассказал, что активисты обращались за помощью к заместителю министра Ильшату Гимаеву: «Были обещания, что ЖК сдадут в середине 2017 года, потом — что к концу 2017 года. Сейчас уже говорят про третий квартал 2018-го, при этом стройка как стояла, так и стоит».

На последней встрече будущих жильцов с Рустамом Нигматуллиным 16 января было заявлено о том, что необходимо подписать четырехсторонний договор о передаче новому застройщику свободных земельных участков. Фото Олега Тихонова



Будущие жильцы жилого комплекса пытались получить объяснения и у первого заместителя премьер-министра Татарстана Рустама Нигматуллина. На одном из последних приемов было заявлено, что планируется смена застройщика, при этом документальных подтверждений этому не было предоставлено.

— Мы встречаемся с застройщиком, он уверяет, что застроит своими силами. Если он все-таки не сможет этого сделать, мы готовим запасной вариант с другим застройщиком. Действующий просит дать ему время до 10 февраля, но параллельно мы прорабатываем другой вариант. Когда именно ситуация прояснится, комментировать пока не станем, это зависит от многих факторов, которые мы прояснить не можем, — подтвердили в приемной Нигматуллина.

8 февраля там же нам уже не стали говорить о конкретных сроках, как раньше: «Действующий застройщик — самостоятельный человек, он пока утверждает, что у него есть возможности для завершения строительства, в чем мы сомневаемся. Параллельно ведем работу по другим застройщикам».

Одна из активисток, Эльвира Нотфуллина, рассказала «Реальному времени», что на последней встрече будущих жильцов с Рустамом Нигматуллиным 16 января было заявлено о том, что необходимо подписать четырехсторонний договор о передаче новому застройщику свободных земельных участков, на что потребуется время для правильного юридического оформления. Какой именно застройщик готов взять на себя такую ответственность, не озвучивалось. Вопрос о передаче земель до конца не решен — поэтому нового застройщика и не называют, по мнению Нотфуллиной. Активисты планируют, что следующая встреча с Нигматуллиным состоится в 20-х числах февраля. Она же добавила, что один из последних приемов в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ РТ прошел 23 января, и на нем было сказано, что действующему застройщику дали семь дней на то, чтобы он передал свободные земли новой организации. «Он не хочет отдавать их бесплатно, хочет продать по рыночной цене. При этом около 100 млн рублей фактически не вложены в строительство», — пояснила активистка.

Директор ООО «СтройКом» Фаик Гараев от любых комментариев по теме отказался. Городские телефоны компании оказались либо недействующими, либо по ним никто не отвечал.

26 января прошлого года Арбитражный суд РТ удовлетворил иск ОАО «Сетевая компания» к ООО «Стройком» о взыскании задолженности на общую сумму 8 млн рублей. Фото Максима Платонова



Без очистных сооружений

Между тем затянувшиеся сроки сдачи домов — не единственная проблема ЖК. По словам активиста Михаила Сасина, объект могут сдать без очистных сооружений. «По закону у нас это возможно. В таком случае мы должны получить от застройщика гарантийное письмо, что он обязуется ввести их в эксплуатацию, но в нашей ситуации эта бумажка будет ни о чем. Изначально нам говорили, что будут свои очистные сооружения, своя скважина», — пояснил Михаил Сасин.

В пресс-службе Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ ответили, что работы по канализованию и очистным сооружениям изначально были запланированы в объеме 1300 кубометров/сутки на весь комплекс.

— До ввода в эксплуатацию очистных сооружений канализование будет осуществляться по временной схеме через резервуар 63 куб. м. Резервуар построен, рассчитан на обслуживание шести жилых домов. К строительству очистных сооружений застройщик не приступал. Источники финансирования не определены, — отметили в пресс-службе.

Полноценные очистные сооружения появятся тогда, когда у ООО «Стройком» будет необходимое финансирование.

Схожее положение — практически по всем пунктам, и это несмотря на то, что объекты находятся в высокой степени готовности. Как нам сообщили в Минстрое, общая готовность четырех домов ЖК составляет 85—90%. При этом начато строительство второй очереди — двух четырехэтажных жилых домов. На этих объектах выполнен нулевой цикл — появились ленточные фундаменты.

Приостановлены работы и по газоснабжению — нет источников финансирования. По той же причине отсутствует водоснабжение — в Минстрое отмечают, что работы по бурению скважины не начаты, проектные работы не завершены, при этом нужные материалы и оборудование отсутствуют. С подключением к электросетям картина чуть более обнадеживающая — ОАО «Сетевая компания» завершает работы. Правда, за застройщиком числится задолженность по договору технологического присоединения. В ведомстве напомнили, что 26 января прошлого года Арбитражный суд РТ удовлетворил иск ОАО «Сетевая компания» к ООО «Стройком» о взыскании задолженности на общую сумму 8 млн рублей.

Ильшат Гимаев: «У нас никаких сомнений в этом нет, проблему решим до конца первого полугодия, и в июле-августе, думаю, эти дома заселятся». Фото minstroy.tatarstan.ru



Возвращаясь к вопросу о новом застройщике: в одном из последних официальных ответов Ильшата Гимаева непосредственно жильцам сообщается, что «на сегодняшний день потенциальный инвестор готовит расчеты по стоимости завершения строительства первой очереди долевого объекта «Яшьлек» в селе Куюки Пестречинского района РТ, строящегося в рамках Программы. На сегодняшний день решение не принято».

7 февраля он прояснил ситуацию уже «Реальному времени»:

— По «дорожной карте» завершение строительства этих объектов запланировано на первое полугодие 2018 года. В правительстве под руководством заместителя премьер-министра РТ Рустама Нигматуллина подготовлен план мероприятий. Есть разные варианты действий, через механизмы Фонда поддержки дольщиков эти четыре дома будем достраивать обязательно с привлечением новых участников. У нас никаких сомнений в этом нет, проблему решим до конца первого полугодия, и в июле-августе, думаю, эти дома заселятся. По большому счету, застройщик оказался непорядочным, правительству совместно с муниципальным образованием приходится сейчас эту проблему решать, мы ее решим. Мы озвучим нового застройщика, когда реально будут заключены соглашения, потому что преждевременно говорить нельзя, с ним ведутся переговоры.

Активистка Эльвира Нотфуллина добавила к этой информации, что на одном из последних приемов у замминистра прозвучало, что строительные работы на объекте должны возобновиться в конце марта, но кто ими будет заниматься, не уточнялось.