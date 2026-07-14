НБКИ: в Татарстане выдача потребкредитов за месяц сократилась на 10,7%

В НБКИ объясняют это тем, что в первой половине 2025 года рынок переживал пик снижения кредитования после ужесточения денежно-кредитной политики Банка России

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В июне 2026 года банки выдали жителям Татарстана 46,1 тыс. потребительских кредитов. По сравнению с маем показатель снизился на 10,7%, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Всего в России за июнь было выдано 1,89 млн потребительских кредитов, что на 10,7% меньше, чем месяцем ранее, когда их количество составляло 2,11 млн. Вместе с тем в годовом выражении выдача выросла на 36,4% — в июне прошлого года банки оформили 1,38 млн таких кредитов. В НБКИ объясняют это тем, что в первой половине 2025 года рынок переживал пик снижения кредитования после ужесточения денежно-кредитной политики Банка России.

По количеству выданных потребительских кредитов Татарстан занял 11-е место среди регионов страны. Лидерами стали Москва (118,3 тыс. кредитов), Московская область (99 тыс.) и Краснодарский край (73,5 тыс.).

По предыдущим данным НБКИ, в Татарстане доля отказов по потребительским кредитам в июне 2026 года составила 74,6%. Относительно мая того же года этот показатель увеличился на 1,4.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, после кратковременного роста весной выдача потребительских кредитов вновь снизилась и остается на сравнительно низком уровне. Банки сохраняют осторожный подход к кредитованию, предъявляя высокие требования к качеству кредитных историй заемщиков, чтобы снизить риски возникновения просроченной задолженности.

Наталья Жирнова