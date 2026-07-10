Росстат: годовая инфляция в России достигла 6,02%

Она увеличилась с 5,31% в конце мая

Фото: Динар Фатыхов

Инфляция в России в июне 2026 года ускорилась до 0,87% после роста цен на 0,17% в мае. Об этом сообщили в Росстате. С начала года потребительские цены в стране выросли на 4,19%. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года рост составлял 3,77%.

Годовая инфляция в июне достигла 6,02%, увеличившись с 5,31% в конце мая. Показатель оказался немного выше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали рост цен на уровне 5,99%.

В июне продукты питания подорожали в среднем на 0,65%, а за год — на 3,42%. Больше всего выросли цены на овощи: репчатый лук подорожал на 26,1%, картофель — на 23,1%, белокочанная капуста — на 14,7%, свекла — на 13,8%, морковь — на 10,4%. При этом куриные яйца стали дешевле на 9,6%. Напомним, что посещаемость продуктовых магазинов в России сократилась на 10%, а алкомаркетов и табачных лавок — на 14%.

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Непродовольственные товары в июне прибавили в цене 1%, годовой рост составил 5,26%. Услуги также подорожали на 1%, а за год их стоимость увеличилась на 10,58%.



В сфере услуг сильнее всего выросла стоимость пакета услуг сотовой связи — на 8%. Также подорожали зарубежные поездки: туры в Египет и страны Юго-Восточной Азии выросли на 7,9%, в страны Закавказья — на 6,7%, в Турцию — на 6,5%.

Наталья Жирнова