В Татарстане выступили за продление упрощенного налога на доход для самозанятых

Об этом заявил председатель Комитета Госсовета республики по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане рассчитывают на продолжение действия специального налогового режима для самозанятых после завершения установленного срока эксперимента. Об этом заявил председатель Комитета Госсовета республики по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин на заседании.

По его словам, налог на профессиональный доход зарекомендовал себя как востребованный инструмент регулирования индивидуальной профессиональной деятельности и позволяет учитывать потребности экономики и общества.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Эксперимент по введению налога на профессиональный доход действует в Татарстане с 1 января 2019 года. За это время количество граждан, применяющих специальный налоговый режим, превысило 485 тысяч человек, ими сформировано более 233 млн чеков и получено 346 млрд рублей дохода. Общая сумма уплаченных самозанятыми налогов составила 13,4 млрд рублей.

Напомним, что в Госсовете Татарстана также поддержали продление налоговых льгот для СНТ. Помимо этого, в законопроекте, который сейчас рассматривается, предлагается сохранение преференций для ряда некоммерческих организаций, объектов соцсферы и газораспределительных компаний.

Наталья Жирнова