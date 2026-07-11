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В МВД назвали сумму, перевод которой по СБП может быть признаком мошенничества

13:36, 11.07.2026

Нехарактерное поведение клиента также может служить сигналом об афере

В МВД назвали сумму, перевод которой по СБП может быть признаком мошенничества
Фото: Мария Зверева

Банки используют девять признаков для выявления мошенничества при снятии наличных. Среди них — снятие денег в течение 24 часов после получения кредита, перевод на свой счет в сумме более 200 тыс. рублей через Систему быстрых платежей (СБП) и смена номера телефона для авторизации в интернет-банке, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

— Банк России выделяет девять таких признаков. Три из них следующие: снятие средств в течение суток после оформления кредита, перевод значительных сумм на свой счет по СБП и смена номера телефона для доступа в интернет-банк, — сообщили в пресс-центре.

Кроме того, МВД отметило, что нехарактерное поведение клиента также может служить сигналом о мошенничестве. Это включает в себя операции в необычное время суток, нехарактерные суммы или местоположение банкомата. К признакам мошенничества также относятся запросы на выдачу средств с использованием необычных методов, таких как QR-код, и изменения в активности телефонных звонков за шесть часов до снятия наличных.

Изменения в характеристиках телефона, с которого клиент осуществляет операцию, наличие вредоносного ПО на устройстве и пять или более отказов в выдаче средств за один день также считаются красными флагами, по которым банки могут заподозрить мошенничество при снятии наличных.

Ранее сообщалось, что в России создали оперштаб по борьбе с кибермошенничеством.

Никита Егоров

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