В МВД назвали сумму, перевод которой по СБП может быть признаком мошенничества
Нехарактерное поведение клиента также может служить сигналом об афере
Банки используют девять признаков для выявления мошенничества при снятии наличных. Среди них — снятие денег в течение 24 часов после получения кредита, перевод на свой счет в сумме более 200 тыс. рублей через Систему быстрых платежей (СБП) и смена номера телефона для авторизации в интернет-банке, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.
— Банк России выделяет девять таких признаков. Три из них следующие: снятие средств в течение суток после оформления кредита, перевод значительных сумм на свой счет по СБП и смена номера телефона для доступа в интернет-банк, — сообщили в пресс-центре.
Кроме того, МВД отметило, что нехарактерное поведение клиента также может служить сигналом о мошенничестве. Это включает в себя операции в необычное время суток, нехарактерные суммы или местоположение банкомата. К признакам мошенничества также относятся запросы на выдачу средств с использованием необычных методов, таких как QR-код, и изменения в активности телефонных звонков за шесть часов до снятия наличных.
Изменения в характеристиках телефона, с которого клиент осуществляет операцию, наличие вредоносного ПО на устройстве и пять или более отказов в выдаче средств за один день также считаются красными флагами, по которым банки могут заподозрить мошенничество при снятии наличных.
Ранее сообщалось, что в России создали оперштаб по борьбе с кибермошенничеством.
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