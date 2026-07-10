В Татарстане зафиксировали рост цен на картофель, морковь и капусту

Также выросли цены на мясо птицы — на 4,17%, полукопченую и варено-копченую колбасу — на 1,36%, рис — на 1,31%, творог — на 1,17%

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане с конца июня выросли цены на ряд продуктов питания. Данные о динамике потребительских цен на продовольственные товары по состоянию на 6 июля опубликованы в отчете Татарстанстата.

Наибольшее подорожание отмечено среди овощей. Картофель вырос в цене на 16,21%, морковь — на 8,95%, белокочанная капуста — на 7,08% по сравнению с предыдущей датой наблюдения — 29 июня. Также выросли цены на мясо птицы — на 4,17%, полукопченую и варено-копченую колбасу — на 1,36%, рис — на 1,31%, творог — на 1,17%.

Одновременно некоторые продукты стали дешевле. Снижение цен зафиксировано на свежие огурцы — на 9,25%, помидоры — на 5,42%, бананы — на 3,10%, куриные яйца — на 2,15%, и черный чай — на 1,38%.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

По большинству товаров изменения оказались незначительными. Стабильными остались цены на хлеб из пшеничной муки, водку и ряд мясных и молочных продуктов.

Инфляция в России в июне 2026 года ускорилась до 0,87% после роста цен на 0,17% в мае. Об этом сообщили в Росстате. С начала года потребительские цены в стране выросли на 4,19%. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года рост составлял 3,77%. Годовая инфляция в июне достигла 6,02%, увеличившись с 5,31% в конце мая. Показатель оказался немного выше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали рост цен на уровне 5,99%.

Наталья Жирнова