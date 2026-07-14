Зарплаты сотрудников «Почты России» в Татарстане на 40% отстают от рынка
Решить проблему помогают субсидии
На сегодняшний день средняя зарплата сотрудников татарстанского филиала «Почты России» составила 52,5 тыс. рублей. Причем зарплатный показатель в сельской местности — 14,8 тыс., а в городских отделениях — 39,5 тыс. рублей. Такие данные представлены в презентации на коллегии Минцифры Татарстана.
— Достаточно напряженная ситуация в части заработной платы. Хочется отметить, что мы отстаем от рынка примерно на 40%, хотя идет индексация, — рассказал на коллегии директор УФПС «Татарстан Почтасы» АО «Почта России» Ильнур Махмутов.
Помогает в решении данной проблемы, по его словам, предоставление субсидий от правительства республики для сотрудников, работающих в сельской местности. В этом году выделят 55,3 млн рублей в виде субсидий для 2,3 тыс. человек, следует из презентации.
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