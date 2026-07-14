Банк Казани открыл десятый офис в центре Москвы

Новый офис распахнул двери на Большой Дмитровке — в деловом сердце столицы

Фото: предоставлено ООО КБЭР «Банк Казани»

Банк Казани укрепляет позиции в столице: десятый московский офис распахнул двери на престижной Большой Дмитровке — в деловом сердце Москвы. Такой шаг стал закономерным ответом на устойчиво высокий спрос: услуги банка востребованы и у частных клиентов, и у предпринимателей, что подтверждает доверие к бренду.

Локация нового офиса: Большая Дмитровка, д.16, корпус 1. Близость четырех станций метро — «Охотный Ряд», «Театральная», «Чеховская», «Кузнецкий Мост» — делает офис доступным.

Режим работы офиса в будни с 10 до 20 часов, в субботу — с 11 до 19 часов.

Новое пространство предлагает все для быстрого решения финансовых задач: от валютных операций, денежных переводов, расчетно-кассового обслуживания до кредитования физических и юридических лиц.

С учетом нового офиса сеть банка охватывает уже 21 локацию в четырех городах России. Банк намерен и дальше расширять свою сеть, предоставляя клиентам все больше возможностей для управления финансами.

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