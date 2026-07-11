Эксперт Востриков заявил, что в России прошел пик сезона минимальных цен на клубнику

С середины июня наблюдается рост стоимости данного вида ягод

Фото: Артем Дергунов

Пик сезона минимальных цен на клубнику в России прошел. Об этом заявил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков, чьи слова приводит ТАСС.

— С середины июня наблюдается рост цен, что в целом соответствует тенденциям прошлых лет, — отметил Востриков.

Он уточнил, что к 1 июля средние оптовые цены на клубнику в России снизились на 30,5% по сравнению с 2025 годом, что связано с высоким урожаем текущего сезона. Однако за месяц оптовые цены увеличились на 0,5%, составив 222,5 рубля/кг.

В то же время средние розничные цены на клубнику в Москве к 3 июля достигли 1 452,6 рубля/кг, что на 21,5% выше по сравнению с предыдущим месяцем и на 22,8% выше уровня 2025 года.

Ранее сообщалось, что Россия ограничит поставки косточковых фруктов и винограда из Армении.

Никита Егоров