Полуфиналы ЧМ-2026, грустный камбэк Макгрегора, юниорка из России взяла Уимблдон

Девятый выпуск спортивной программы «На пределе»

Фото: "Реальное время"

На чемпионате мира по футболу стартуют полуфиналы. Кто из сборных поборется за трофей? Кто из футболистов претендует на звание MVP турнира? Итоги Уимблдона-2026. Почему возвращение Макгрегора в UFC обернулось катастрофой? Об этом «Реальное время» рассказало подробно в девятом выпуске спортивной программы «На пределе». Ниже — текстовая версия.



Джуд Беллингем как неочевидный MVP чемпионата мира по футболу

В преддверии полуфиналов образовалась пауза на чемпионате мира. Первая пара: Франция — Испания сыграют уже сегодня, 14-го июля, а Аргентина с Англией проведут свою встречу 15 июля.

С точки зрения вывесок обе встречи обещают быть потрясающими. К каждому матчу можно придумать интересные сюжеты. Но что еще не менее важно — к полуфиналам обострилась интрига, кто же заберет награду самого ценного игрока турнира. Понятно, что очевидных кандидатов на MVP мундиаля двое — это Килиан Мбаппе и Лионель Месси. Однако хотелось бы добавить к этому дуэту еще Джуда Беллингема из сборной Англии.

взято с сайта fifa.com

23-летний полузащитник раскрылся на этом чемпионате мира в качестве полноценного лидера сборной Англии. Да, у команды Томаса Тухеля есть супербомбардир в лице Харри Кейна, который показывает, что это сейчас, наверное, самая сильная классическая «девятка» в мировом футболе. Тем не менее нападающему «Баварии» все равно иногда свойственно растворяться и быть не всегда заметным в системе футбола Томаса Тухеля. А вот Беллингем, заняв позицию атакующего хавбека в сборной Англии, идеально просто раскрылся на этом чемпионате мира. И на протяжении плей-офф Джуд только добавляет от матча к матчу.

Он олицетворяет собой духовитость этой сборной Англии. Когда Тухель говорит, что сборная играла плохо с Норвегией на пресс-конференции, Беллингем, наоборот, начинает защищать английских футболистов на своем флеш-интервью. Полузащитник мадридского «Реала» — ключевая фигура в сборной Англии с точки зрения внесения пользы в общий результат команды. А матч с Норвегией показал (2:1), что Беллингем еще и неплохой клатчер, отметился дублем, когда у «трех львов» объективно не все получалось в игре. Умение брать на себя лидерство, тащить за собой сборную, когда у остальных не идет футбол, к слову, было свойственно полузащитнику еще при Гарете Саутгейте.

Справедливо ли называть матч Испания — Франция скрытым финалом?

Впереди сборную Англии ждет Лионель Месси и его сборная Аргентины. Очень противоречивое и неоднозначное впечатление оставили подопечные Лионеля Скалони за три предыдущие игры в плей-офф. Помнится, как много было разговоров о том, что у аргентинцев легчайшая сетка на этом чемпионате мира.

В итоге в каждой из игр Месси и компания откровенно мучались. Таким нахрапом, что ли, забирали свои победы. Против Кабо-Верде, Египта, Швейцарии мы с вами объективно не увидели сборную, способную обыграть такие команды, как Испания или Франция. С другой стороны, может, действительно против не самых именитых соперников аргентинцы позволили себе играть чуть расслабленно. Посмотрим настрой коллектива Лионеля Скалони с англичанами. Хочется уже увидеть прайм-версию Аргентины на этом чемпионате мира.

В этом плане встреча с англичанами будет показательной, смогут ли аргентинцы претендовать на золотые медали на этом мундиале. И, кстати говоря, Аргентина может стать третьей сборной в истории, которая дважды подряд возьмет титул чемпионата мира. Ранее это удавалось только Бразилии (1958,1962) и Италии (1934,1938) в XX веке.

взято с сайта fifa.com

Но для того, чтобы говорить о возможном триумфе сборной Аргентины, во-первых, аргентинцам нужно пройти неуступчивых англичан, а во-вторых, нам надо понять, кто будет финалистом во второй паре. Испания — Франция: это противостояние многие называют скрытым финалом, и абсолютно справедливо. Так как и французы, и испанцы пока проводят этот мундиаль без спадов. Испания вовсе первый гол на этом чемпионате мира пропустила лишь в четвертьфинале против сборной Бельгии (2:1).

Прекрасно известно, что из себя представляют два таких гиганта, как Испания и Франция, на футбольном поле. Обе команды много владеют мячом, всегда стараются играть с позиции силы, инициативы. Значительную роль в таком футболе всегда играет центр поля, потому что так появляется больше возможностей обострить атаки. Присутствует еще и фактор индивидуального мастерства. Потому что когда встречаются две самые сильные сборные мундиаля — о превосходстве класса какой-то из команд говорить не имеет смысла.

А вот фактор индивидуального мастерства в таких противостояниях решит многое. Тот же Килиан Мбаппе, если он претендует на MVP турнира, должен явить с лучшей стороны всего себя в полуфинале с Испанией. Если Ламин Ямаль хочет своей карьерой оставить недосягаемое для других футболистов наследие, ему нужно брать титул чемпионата мира в 19 лет и таким образом продолжать писать свою невероятную историю.

Мы искренне любим чемпионаты мира по футболу за не срежессированные, неизвестные заранее сюжеты. И хочется, что оба полуфинала получились непредсказуемыми и фантастически драматичными.

Грустный камбэк Макгрегора в UFC

Много было внимания в преддверии грандиозного боя Коннора Макгрегора и Макса Холлоуэйя. Но говорить про саму схватку двух именитых спортсменов по большому счету нечего. Хорошо известно, как этот бой закончился (техническим нокаутом победил Холлоуэй), сколько времени продлился первый раунд (30-40 секунд) и каким образом Макгрегор проиграл (повредив колено в первой же атаке).

ufc.ru

С одной стороны, за Коннора, конечно, обидно по-человечески. Не таким виделся его камбэк в UFC, тем более, как стало известно, Макгрегор еще и крестообразные связки колена порвал. А в 37-летнем возрасте это фактически крах спортивной карьеры. Как правило, после таких повреждений на профессиональный уровень уже не возвращаются. В любом случае, Макгрегору хочется пожелать здоровья, как бы то ни было. Одна из величайших и, наверное, самая харизматичная, скандальная фигура в истории UFC.

Единственное, непонятно, как Макгрегор к этому бою готовился, потому что последние лет пять практически все посты в соцсетях Коннора посвящены его совершенно не спортивному образу жизни. Поэтому его нелепая травма во время боя это печальный, но все-таки закономерный финал.

Российская теннисистка Анна Пушкарева — победительница юниорского Уимблдона

Завершился Уимблдон и вместе с ним травяной сезон в теннисном туре. Искренне поздравляем 17-летнюю Анну Пушкареву с победой на Уимблдоне среди юниоров. Уроженка Владивостока повторила достижения Анастасии Потаповой, Софьи Жук и Веры Душевиной, которые тоже в свое время брали юниорский Уимблдон.



скриншот с сайта wtatennis.com

У мужчин в этот раз получилось все без интриги. Янник Синнер заслуженно и ожидаемо взял трофей в отсутствие Карлоса Алькараса. Снова итальянец обыграл в финале Александра Зверева (3:1).

У девушек мы увидели сенсационный финал. Две чешские теннисистки — Линда Носкова и Каролина Мухова выясняли, кому из них достанется главный трофей турнира. Финал показал, что Носкова сильнее, в первую очередь психологически. Потому что Мухова фактически уже во втором сете должна была уступить при счете 2:5, но тем не менее собралась и перевела матч в третий сет.

И казалось, что будь Каролина понапористее, она бы сломала ментально соперницу и совершила впечатляющий камбэк в финале. Но Мухова проиграла, кстати говоря, второй раз в финале. Первый раз это было на «Ролан Гаррос» против Иги Швентек в 2023 году. Ну а Линда Носкова в 21 год взяла свой первый титул Большого Шлема!