Полуфиналы ЧМ-2026, грустный камбэк Макгрегора, юниорка из России взяла Уимблдон
Девятый выпуск спортивной программы «На пределе»
На чемпионате мира по футболу стартуют полуфиналы. Кто из сборных поборется за трофей? Кто из футболистов претендует на звание MVP турнира? Итоги Уимблдона-2026. Почему возвращение Макгрегора в UFC обернулось катастрофой? Об этом «Реальное время» рассказало подробно в девятом выпуске спортивной программы «На пределе». Ниже — текстовая версия.
Джуд Беллингем как неочевидный MVP чемпионата мира по футболу
В преддверии полуфиналов образовалась пауза на чемпионате мира. Первая пара: Франция — Испания сыграют уже сегодня, 14-го июля, а Аргентина с Англией проведут свою встречу 15 июля.
С точки зрения вывесок обе встречи обещают быть потрясающими. К каждому матчу можно придумать интересные сюжеты. Но что еще не менее важно — к полуфиналам обострилась интрига, кто же заберет награду самого ценного игрока турнира. Понятно, что очевидных кандидатов на MVP мундиаля двое — это Килиан Мбаппе и Лионель Месси. Однако хотелось бы добавить к этому дуэту еще Джуда Беллингема из сборной Англии.
23-летний полузащитник раскрылся на этом чемпионате мира в качестве полноценного лидера сборной Англии. Да, у команды Томаса Тухеля есть супербомбардир в лице Харри Кейна, который показывает, что это сейчас, наверное, самая сильная классическая «девятка» в мировом футболе. Тем не менее нападающему «Баварии» все равно иногда свойственно растворяться и быть не всегда заметным в системе футбола Томаса Тухеля. А вот Беллингем, заняв позицию атакующего хавбека в сборной Англии, идеально просто раскрылся на этом чемпионате мира. И на протяжении плей-офф Джуд только добавляет от матча к матчу.
Он олицетворяет собой духовитость этой сборной Англии. Когда Тухель говорит, что сборная играла плохо с Норвегией на пресс-конференции, Беллингем, наоборот, начинает защищать английских футболистов на своем флеш-интервью. Полузащитник мадридского «Реала» — ключевая фигура в сборной Англии с точки зрения внесения пользы в общий результат команды. А матч с Норвегией показал (2:1), что Беллингем еще и неплохой клатчер, отметился дублем, когда у «трех львов» объективно не все получалось в игре. Умение брать на себя лидерство, тащить за собой сборную, когда у остальных не идет футбол, к слову, было свойственно полузащитнику еще при Гарете Саутгейте.
Справедливо ли называть матч Испания — Франция скрытым финалом?
Впереди сборную Англии ждет Лионель Месси и его сборная Аргентины. Очень противоречивое и неоднозначное впечатление оставили подопечные Лионеля Скалони за три предыдущие игры в плей-офф. Помнится, как много было разговоров о том, что у аргентинцев легчайшая сетка на этом чемпионате мира.
В итоге в каждой из игр Месси и компания откровенно мучались. Таким нахрапом, что ли, забирали свои победы. Против Кабо-Верде, Египта, Швейцарии мы с вами объективно не увидели сборную, способную обыграть такие команды, как Испания или Франция. С другой стороны, может, действительно против не самых именитых соперников аргентинцы позволили себе играть чуть расслабленно. Посмотрим настрой коллектива Лионеля Скалони с англичанами. Хочется уже увидеть прайм-версию Аргентины на этом чемпионате мира.
В этом плане встреча с англичанами будет показательной, смогут ли аргентинцы претендовать на золотые медали на этом мундиале. И, кстати говоря, Аргентина может стать третьей сборной в истории, которая дважды подряд возьмет титул чемпионата мира. Ранее это удавалось только Бразилии (1958,1962) и Италии (1934,1938) в XX веке.
Но для того, чтобы говорить о возможном триумфе сборной Аргентины, во-первых, аргентинцам нужно пройти неуступчивых англичан, а во-вторых, нам надо понять, кто будет финалистом во второй паре. Испания — Франция: это противостояние многие называют скрытым финалом, и абсолютно справедливо. Так как и французы, и испанцы пока проводят этот мундиаль без спадов. Испания вовсе первый гол на этом чемпионате мира пропустила лишь в четвертьфинале против сборной Бельгии (2:1).
Прекрасно известно, что из себя представляют два таких гиганта, как Испания и Франция, на футбольном поле. Обе команды много владеют мячом, всегда стараются играть с позиции силы, инициативы. Значительную роль в таком футболе всегда играет центр поля, потому что так появляется больше возможностей обострить атаки. Присутствует еще и фактор индивидуального мастерства. Потому что когда встречаются две самые сильные сборные мундиаля — о превосходстве класса какой-то из команд говорить не имеет смысла.
А вот фактор индивидуального мастерства в таких противостояниях решит многое. Тот же Килиан Мбаппе, если он претендует на MVP турнира, должен явить с лучшей стороны всего себя в полуфинале с Испанией. Если Ламин Ямаль хочет своей карьерой оставить недосягаемое для других футболистов наследие, ему нужно брать титул чемпионата мира в 19 лет и таким образом продолжать писать свою невероятную историю.
Мы искренне любим чемпионаты мира по футболу за не срежессированные, неизвестные заранее сюжеты. И хочется, что оба полуфинала получились непредсказуемыми и фантастически драматичными.
Грустный камбэк Макгрегора в UFC
Много было внимания в преддверии грандиозного боя Коннора Макгрегора и Макса Холлоуэйя. Но говорить про саму схватку двух именитых спортсменов по большому счету нечего. Хорошо известно, как этот бой закончился (техническим нокаутом победил Холлоуэй), сколько времени продлился первый раунд (30-40 секунд) и каким образом Макгрегор проиграл (повредив колено в первой же атаке).
С одной стороны, за Коннора, конечно, обидно по-человечески. Не таким виделся его камбэк в UFC, тем более, как стало известно, Макгрегор еще и крестообразные связки колена порвал. А в 37-летнем возрасте это фактически крах спортивной карьеры. Как правило, после таких повреждений на профессиональный уровень уже не возвращаются. В любом случае, Макгрегору хочется пожелать здоровья, как бы то ни было. Одна из величайших и, наверное, самая харизматичная, скандальная фигура в истории UFC.
Единственное, непонятно, как Макгрегор к этому бою готовился, потому что последние лет пять практически все посты в соцсетях Коннора посвящены его совершенно не спортивному образу жизни. Поэтому его нелепая травма во время боя это печальный, но все-таки закономерный финал.
Российская теннисистка Анна Пушкарева — победительница юниорского Уимблдона
Завершился Уимблдон и вместе с ним травяной сезон в теннисном туре. Искренне поздравляем 17-летнюю Анну Пушкареву с победой на Уимблдоне среди юниоров. Уроженка Владивостока повторила достижения Анастасии Потаповой, Софьи Жук и Веры Душевиной, которые тоже в свое время брали юниорский Уимблдон.
У мужчин в этот раз получилось все без интриги. Янник Синнер заслуженно и ожидаемо взял трофей в отсутствие Карлоса Алькараса. Снова итальянец обыграл в финале Александра Зверева (3:1).
У девушек мы увидели сенсационный финал. Две чешские теннисистки — Линда Носкова и Каролина Мухова выясняли, кому из них достанется главный трофей турнира. Финал показал, что Носкова сильнее, в первую очередь психологически. Потому что Мухова фактически уже во втором сете должна была уступить при счете 2:5, но тем не менее собралась и перевела матч в третий сет.
И казалось, что будь Каролина понапористее, она бы сломала ментально соперницу и совершила впечатляющий камбэк в финале. Но Мухова проиграла, кстати говоря, второй раз в финале. Первый раз это было на «Ролан Гаррос» против Иги Швентек в 2023 году. Ну а Линда Носкова в 21 год взяла свой первый титул Большого Шлема!
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