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Путин пообещал естественное снижение ключевой ставки

14:19, 14.07.2026

Президент считает, что ставка будет снижаться на основе макроэкономических показателей

Путин пообещал естественное снижение ключевой ставки
Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин заявил, что снижение ключевой ставки будет естественным процессом, основанным на макроэкономических показателях и стабильности экономики. Об этом он сказал 14 июля на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым.

— Это должно быть, это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики, — рассказал президент.

Ранее глава РСПП Александр Шохин предупредил, что на заседании 24 июля Центробанк может рассмотреть повышение ключевой ставки.

Вадим Вахрушев

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