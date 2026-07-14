Путин пообещал естественное снижение ключевой ставки
Президент считает, что ставка будет снижаться на основе макроэкономических показателей
Президент России Владимир Путин заявил, что снижение ключевой ставки будет естественным процессом, основанным на макроэкономических показателях и стабильности экономики. Об этом он сказал 14 июля на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым.
— Это должно быть, это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики, — рассказал президент.
Ранее глава РСПП Александр Шохин предупредил, что на заседании 24 июля Центробанк может рассмотреть повышение ключевой ставки.
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