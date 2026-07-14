Путин пообещал естественное снижение ключевой ставки

Президент считает, что ставка будет снижаться на основе макроэкономических показателей

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин заявил, что снижение ключевой ставки будет естественным процессом, основанным на макроэкономических показателях и стабильности экономики. Об этом он сказал 14 июля на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым.

— Это должно быть, это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики, — рассказал президент.

Ранее глава РСПП Александр Шохин предупредил, что на заседании 24 июля Центробанк может рассмотреть повышение ключевой ставки.

Вадим Вахрушев