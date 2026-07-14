ФАС предложила сетям ограничить цены на школьные товары

Ведомство направило письма 18 крупным ретейлерам с просьбой сдержать цены в преддверии 1 сентября

Фото: Людмила Губаева

ФАС направила письмо 18 торговым сетям с предложением ограничить цены и наценки на школьные товары в период подготовки к новому учебному году. Ведомство напомнило продавцам о необходимости добросовестного поведения в условиях сезонного спроса.

— Соответствующее письмо ФАС России направила в 18 торговых организаций: группы компаний «Мэлон Фэшн груп» и Х5, «Детский мир», «Читай город», «Леонардо», «Офисмаг», «Гулливер», «Комус», «Метро», «Стокманн», «Лента», «Ашан», «О’Кей», «Магнит», «Вкусвилл», «М-Видео», «Ситилинк» и ДНС, — сказано на официальном сайте ФАС.



С 2023 года по инициативе ФАС «Детский мир», «Комус», «М-Видео», «Ситилинк» и ДНС уже брали добровольные обязательства по сдерживанию цен. Это позволило сделать школьные товары доступнее для семей по всей стране.

Ранее ФАС призвало операторов связи исключить манипуляции с трафиком.

Вадим Вахрушев