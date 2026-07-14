Инфляция в июне ускорилась до 6%

Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин объяснил, что скачок цен связан с топливом

Фото: Дарья Пинегина

В июне 2026 года годовая инфляция в России ускорилась до 6%, а месячный рост потребительских цен составил 0,87% — максимум с конца 2024 года (без учета январского скачка из-за повышения НДС). Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.

— Основным же «довеском» в июньский ИПЦ стал резкий рост цен на топливо. Базовый ИПЦ (БИПЦ), в который не входят эти волатильные компоненты, показал гораздо более сдержанный рост на 0,48% м/м и 5,0% г/г., — рассказал Заботкин

Заботкин подчеркнул, что скачок носит преимущественно разовый характер, и при сдержанном спросе за ним обычно следует замедление роста цен. Он напомнил, что аналогичная ситуация была в 2022 году, когда после сильного всплеска инфляция почти не росла полгода.

Регулятор внимательно следит за ситуацией на топливном рынке, но рассчитывает, что меры правительства нормализуют обстановку. При выверенной денежно-кредитной политике Банк России по-прежнему ожидает возвращения инфляции к целевому уровню 4% в 2027 году.

Ранее сообщалось, что инфляция в России в июне 2026 года ускорилась до 0,87% после роста цен.



Вадим Вахрушев