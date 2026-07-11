Новости экономики

07:44 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

В Татарстане выделили 64,9 млн рублей на проведение демонстрационного экзамена

09:32, 11.07.2026

Проверка направлена на определение у ученика степени сформированности профессиональных умений и навыков

В Татарстане выделили 64,9 млн рублей на проведение демонстрационного экзамена
Фото: Артем Дергунов

Из бюджета Татарстана выделили 64,9 млн рублей на организацию и проведение демонстрационного экзамена в 2026 году. Об этом сообщила пресс-служба Минфина республики.

— Демонстрационный экзамен направлен на определение уровня освоения выпускником материала, предусмотренного образовательной программой, и степени сформированности профессиональных умений и навыков путем проведения независимой экспертной оценки выполненных выпускником практических заданий в условиях реальных или смоделированных производственных процессов, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Татарстане направят 300 млн рублей на выплаты врачам дефицитных специальностей.

Никита Егоров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ЭкономикаБюджет Татарстан

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть477.6
  • Нижнекамскнефтехим42.85
  • Казаньоргсинтез50.6
  • КАМАЗ44
  • Нижнекамскшина25.8
  • Таттелеком0.495