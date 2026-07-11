В Татарстане выделили 64,9 млн рублей на проведение демонстрационного экзамена

Проверка направлена на определение у ученика степени сформированности профессиональных умений и навыков

Фото: Артем Дергунов

Из бюджета Татарстана выделили 64,9 млн рублей на организацию и проведение демонстрационного экзамена в 2026 году. Об этом сообщила пресс-служба Минфина республики.

— Демонстрационный экзамен направлен на определение уровня освоения выпускником материала, предусмотренного образовательной программой, и степени сформированности профессиональных умений и навыков путем проведения независимой экспертной оценки выполненных выпускником практических заданий в условиях реальных или смоделированных производственных процессов, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Татарстане направят 300 млн рублей на выплаты врачам дефицитных специальностей.

Никита Егоров